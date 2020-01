Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Der Wolfabschuss wirft Lernen zurück“: Emotionale Debatte in Schloss Kromsdorf

Am Eingang zu Schloss Kromsdorf warb eine Petition gegen den Abschuss der Ohrdrufer Wölfin. Auch drinnen in der voll besetzten Kapelle wurde schnell klar: Mit der Abschussfreigabe ist das Streitthema Wölfe in Thüringen nicht vom Tisch.

Eingeladen hatte der junge Verein Bürgerschloss und Kulturbrauerei Kromsdorf Bauernverband, Umwelt- und Artenschützer sowie Autoren. Zum Motto „Rückkehr der Wölfe – Artenschutzerfolg oder Gefahr?“ gebe es keine einfachen Antworten, sagte der Vereinsvorsitzende Peter Möller zu Beginn. Dass Wölfe derart kontroverse Auseinandersetzungen auslösen, führte der Journalist und Jäger Eckard Fuhr auf die jahrhundertealte Beziehung der Menschen zu Hund und Wolf zurück. Wölfe würden als charismatisch erlebt und seien mit vielen Emotionen und Ängsten besetzt, ihre Rückkehr werde mal verklärt, mal verteufelt. „Mit den Wölfen kehrt aber nicht die Wildnis nach Deutschland zurück. Die Tiere sehen das ganz nüchtern. Dank intensiver Landwirtschaft mit Millionen Hühnern, Schweinen und Rindern sowie wildlebenden Huftieren finden sie ein üppiges Buffet vor. Wölfe sind kein Rückfall in eine vormoderne Vergangenheit, sondern Ausdruck unserer modernen Zeit“, sagte Fuhr. Wann der Wolf zum Problem-Wolf wird Zum Problemwolf werde ein Wolf, wenn er sich Menschen nähert oder wenn er empfohlene Schutzstandards überwindet. Letzteres hatte das Umweltministerium veranlasst, die Tötung der Ohrdrufer Wölfin anzuordnen. Bei Silvester Tamas, Koordinator für Wolf und Luchs beim Thüringer NABU, stößt das auf Kritik. Mit der Definition von Problemwölfen gehe man noch mit, allerdings stünde nun mit der Wölfin auch ihre Begleitung auf der Abschussliste. „Es darf nicht sein, dass unschuldige Tiere quasi mit entnommen werden“, mahnte Tamas. In Hundert Jahren ohne Wölfe hätten die Menschen verlernt, mit ihnen zu leben. Der geplante Abschuss werfe den begonnenen Lernprozess zurück. „Wölfe und Luchse gehörten in die Thüringer Wälder wie Buntspecht, Reh und Fliegenpilz“, so der Nabu-Vertreter, der die Weidetierhalter in der Verantwortung sieht, durch ausreichende Schutzmaßnahmen das Nebeneinander zu ermöglichen. Anne Byrenheid, Referentin für Nutztierhaltung und Tierschutz beim Thüringer Bauernverband, hielt das für zu einfach. „Herdenschutz kostet Geld, dass viele Schäfer nicht haben“, sagte sie. Zäune allein lösten das Problem nicht, zumal örtliche Gegebenheiten vielerorts deren Aufbau erschwerten oder unmöglich machten. Der Anstieg bei Nutztierrissen zeige, dass die vor Verfolgung geschützte Thüringer Wölfin gelernt habe, Schutzmaßnahmen zu überwinden. „Der Wolf ist zurück, zu erwarten ist, dass er sich weiter rasant vermehrt. Wir müssen uns fragen, wie viele Wölfe ein dicht besiedeltes Land verträgt. Problemwölfe müssen konsequent und zügig entnommen werden“, sagte Byrenheid. Wölfe ja, Hybrid-Wölfe nein Zustimmung bekam sie von Martin Görner, Leiter der Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen. Wölfe gehörten zweifellos zur Fauna Thüringens, sagt er. Jeder Wolf, der etwa im Verkehr ums Leben komme, sei einer zu viel. Allerdings gelte das für artenreine Tiere. „Eine Wölfin, die sich mit einem Hund paart, wie auch ihre Hybriden im Raum Ohrdruf haben aus Gründen des Wolfsschutzes keine Berechtigung“, so der Jenaer. Das der Wolf längst im Alltag angekommen ist, machte auch die Magdalaer Krimiautorin Heike Köhler-Oswald deutlich. In „Mörder im Schaftspelz“ über eine Schäferin streift ein Rudel Graupelze ungehindert durchs Weimarer Land. „Ich liebe Wölfe und finde, dass sie ein Recht darauf haben, hier wieder heimisch zu werden. Da ich Pferde, Schafe und Hühner halte mache ich mir auch Sorgen um deren Wohlergehen“, sagt die Schriftstellerin. Wölfe, die in den Lebensraum der Menschen eindringen und ihre Tiere reißen, findet auch sie problematisch. „Da würde ich über den Abschuss nachdenken.“