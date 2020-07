Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fischereirecht in Roßleben-Wiehe zu verpachten

An den Unstrut-Altarmen um Roßleben-Wiehe ist das Fischereirecht zur Pacht ausgeschrieben. Es betrifft die Abschnitte Toter Arm am Hasenwinkel, am Klosterpark, am Sportplatz, am Wörl und Toter Arm Schönewerda (Riedseite) in Kalbsrieth, Roßleben, Schönewerda und Wiehe. Die zwölfjährige Pacht beginnt soll am 1. September beginnen. Bis 7. August sind Unterlagen bei der Thüringer Landgesellschaft mbH in Erfurt nach Anmeldung unter Telefon: 0361/ 44 13 147 einzusehen.