Forst bei Rothesütte: Nach dem Regen muss vor dem Regen sein

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten vom Forst: Von den 7000 Fichten, die vor elf Monaten auf einer drei Hektar großen Kahlfläche bei Rothesütte gesetzt wurden, haben etwa 85 Prozent Hitze und Trockenheit des vergangenen Jahres überstanden.

Revierleiter Hans-Jürgen Schmeißer ist trotzdem alles andere als ein glücklicher Förster. In seinem 1900 Hektar großen Revier ist schlicht zu vieles nicht mehr normal: Er zeigt vertrocknete Buchengerippe, von den jüngsten Stürmen umgeworfene und vom Borkenkäfer getötete Bäume. Dutzende Holzstapel künden von einem Holzeinschlag bislang unbekannten Ausmaßes: In den ersten beiden Monaten seien rund 7000 Festmeter Holz aufgearbeitet worden, „fast drei Viertel eines normalen Jahreseinschlags“, erklärt Schmeißer. Mindestens eine ähnliche Menge Schadholz stehe oder liege noch im Wald.

Das Land mag zusätzlich Forstschutzhelfer stellen, die kranke Bäume identifizieren und markieren können, doch was fehle, seien Arbeiter an der Motorsäge, meint Schmeißer. Im gesamten Forstamt gibt es nur 14 Waldarbeiter, und mögliche Subunternehmen haben auch begrenzte Kapazitäten. Manch einer wurde trotz Zuschlags und Auftragserteilung nie im Wald gesehen.

Der Leiter des rund 1900 Hektar Reviers um Rothesütte hofft, trotz des Borkenkäfers zumindest zur Hälfte die 780 Hektar Fichtenwald halten zu können. „Schlimmstenfalls aber verlieren wir alle Bäume.“

Borkenkäfer zwingt zum „Kampf gegen Windmühlen“

In knapp vier Wochen schwärmt der Borkenkäfer wieder aus, sucht er sich neue Bäume für eine neue Brut. „Aus einem Käferpaar werden in einem trockenen, warmen Jahr wie 2018 und 2019, wenn sich vom Borkenkäfer drei Generationen entwickeln können, 160.000 Käfer“, erklärt Forstamtsleiter Gerd Thomsen. Er weiß: Die Bäume haben wenig Abwehrkraft. Manche können gar kein Harz mehr ausbilden, oder dieses ist so zäh, dass damit die Einbohrlöcher der Käfer nicht mehr verschlossen werden können.

Forstamtsleiter Gerd Thomsen zeigt Fraßspuren von Borkenkäfern in einem Stück Baumrinde. Foto: Kristin Müller

Insofern sei es „ein Kampf gegen Windmühlen“. Thomsen schiebt nach: „Dieser ist nur zu gewinnen, wenn uns das Wetter hilft.“

Immerhin: Vor allem im Februar regnete es viel. Die Wettermessstation des Forstes in Rothesütte registrierte bis 4. März knapp 230 Millimeter Niederschlag. Der Bodenwasservorrat dürfte wieder weitestgehend aufgefüllt sein, sagt Thomsen. „Wir sind vorsichtig optimistisch.“

Entwarnung aber mag er noch nicht geben. Auch 2018 und 2019 begannen gut, die Bodenfeuchtewerte der ersten Monate waren ähnlich den aktuellen. Dann aber mangelte es an Regen. „Sollten wir einen warmen und trockenen März und April bekommen, dann versickert nichts mehr, und die Wasservorräte werden vor allem nach dem Blattaustrieb schnell wieder abnehmen. Es muss vor allem dann regnen, wenn die Temperatur steigt und die Bäume das Wasser brauchen“, erklärt Gerd Thomsen.

Trockener Boden im Januar nimmt Sturm „Sabine“ die Wucht

Dass der Januar 2020 relativ trocken blieb, brachte etwas Gutes mit sich: Das seit Jahresbeginn stärkste Sturmtief „Sabine“ richtete relativ wenig Schäden an. „Die Wurzeln steckten im knochentrockenen Unterboden fast wie in ein Betonfundament gegossen fest“, beschreibt es Thomsen. Zu „Kyrills“ Zeiten 2007 war der Boden extrem aufgeweicht, konnten die Bäume leicht entwurzelt werden.

Damals fielen im Südharz rund 40.000 Festmeter Schadholz an, nach „Sabine“ waren es rund 5500 Festmeter: Nur 3,5 Hektar Kahlflächen entstanden, vor allem wurden einzelne Bäume umgeworfen. Ähnlich viele Windbrüche und -würfe brachten die schwächeren Folgestürme der letzten Wochen mit sich.

Zum Vergleich: Die Trockenheit ließ vergangenes Jahr insgesamt rund 300.000 Festmeter Schadholz anfallen, vor allem in den beiden wichtigsten Südharzer Baumarten: Fichte und Buche. Noch immer schiebt der Forst einen Berg von 65.000 Festmetern Holz vor sich her, der aufgearbeitet werden müsste.