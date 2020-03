Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pegel der Ilm bei Mellingen liegt bei 1,20 Metern

Deutlich sichtbar war am Mittwoch der Anstieg des Ilmpegels. Weimars Flüsschen führt derzeit Wasser wie seit vielen Monaten nicht. Der mehrjährige mittlere Wasserstand liegt in Mellingen bei 71 Zentimetern. Dort näherte er sich am gestrigen Abend der 1,20-Meter-Marke. Der Hochwasser-Meldebeginn ist in Mellingen für 1,75 Meter festgelegt.

In Gräfinau-Angstedt, dem ersten amtlichen Pegel im Lauf der Ilm in der Nähe von Ilmenau, machte der Anstieg nach den ausdauernden Niederschlägen erst kurz vor dem Hochwasser-Meldebeginn halt, der dort bei einem Meter liegt. Für die nächsten Tage ist allerdings ein Rückgang prognostiziert.