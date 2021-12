Saisoneröffnung im Thüringer Wald: Erste Pisten und Loipen befahrbar

Sonnenuntergang auf dem Kickelhahn: Am Wochenende begann die Skisaison im Thüringer Wald.

Erfurt. Temperaturen um den Gefrierpunkt und bis zu 30 Zentimeter Schnee: Im Thüringer Wald kann Ski gefahren und gerodelt werden. Bald soll es neuen Schnee geben.

Wintersportler sind am Wochenende im Thüringer Wald in die Saison gestartet. In Steinach im Kreis Sonneberg öffnete die Skiarena Silbersattel mit ihrer mehrere Kilometer langen Piste.

An einigen Orten wurden die ersten Loipen für Langläufer gespurt. Nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald vom Sonntag sind derzeit mehr als zehn Kilometer lange Loipen am Schneekopf bei Gehlberg, bei Masserberg, Oberhof und Schmiedefeld befahrbar. Auch Winterwanderwege seien vielerorts präpariert worden.

20 bis 30 Zentimeter Schnee in Höhenlagen

In den oberen Lagen am Rennsteig lägen örtlich zwischen 20 und 30 Zentimeter Schnee bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes kann ab Dienstag neuer Schnee fallen. Gewarnt wurde vor Straßenglätte.

Der Betreiber der Skiarena Silbersattel teilte mit, dass für das gesamte Skigebiet die 2G-Regel gelte und damit nur geimpfte oder genesene Erwachsene Zutritt hätten. Kinder bis sechs Jahre könnten ohne Nachweis Ski fahren oder rodeln, Jugendliche bis 18 Jahre müssten einen Nachweis über eine regelmäßige Testung in der Schule vorlegen.

