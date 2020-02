Das Thüringer Umweltministerium geht nach einem weiteren Abschuss von noch drei verbliebenen Wolf-Hund-Mischlingen in der Region Ohrdruf aus (Symbolbild).

Ohrdruf. Innerhalb weniger Tage ist ein zweiter der verbliebenen Wolfshybriden in der Region Ohrdruf erlegt worden.

Weiterer Wolfshybride in Thüringen getötet

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weiterer Wolfshybride in Thüringen getötet

Nach einem weiteren Abschuss in der Region Ohrdruf geht das Umweltministerium dort von noch drei verbliebenen Wolf-Hund-Mischlingen aus. Innerhalb weniger Tage wurde am Mittwoch ein zweiter Abkömmling aus der Paarung der Ohrdrufer Wölfin mit einem streunenden Hund geschossen, wie das Umweltministerium mitteilte. Es handle sich um ein weibliches Tier. Der Kadaver solle im Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung weiter untersucht werden. Bereits am vergangenen Freitag war ein weibliches Mischlingsexemplar aus Artenschutzgründen erlegt worden.

Damit soll verhindert werden, dass der Genpool freilebender Wölfe verwässert wird. Die auf dem Bundeswehrübungsplatz Ohrdruf lebende Wölfin hatte sich zweimal mit einem Hund gepaart; daraus waren 2017 und 2019 zwei Mischlingswürfe hervorgegangen. Das Umweltministerium hatte im September 2019 eine Ausnahmegenehmigung zur Tötung der Tiere erwirkt. Am Dienstag nächster Woche soll eine Allgemeinverfügung des Ministeriums in Kraft treten, durch die mehr Jägern als bisher erlaubt wird, die Mischlinge zu töten. Bisher waren dafür nur vom Ministerium beauftragte Jäger ermächtigt.

Derweil steht die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gera im Eilverfahren wegen des behördlich erlaubten Abschusses der Ohrdrufer Wölfin noch aus. Die beiden Naturschutzverbände Nabu und BUND hatten geklagt. Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz hatte die Tötung der Wölfin erlaubt, nachdem sie mehrfach für unüberwindbar gehaltene Herdenschutzzäune überwunden und Schafe und Ziegen gerissen hatte.

Thüringer Wolfshybriden zum Abschuss freigegeben

Artenschützer plädiert für Abschuss der Ohrdrufer Wölfin

Lesen Sie mehr zum Thema in unserem Dossier: Der Wolf in Thüringen