Rentnerin lebensgefährlich verletzt – LKA untersucht Tatort

Erfurt 29.06.2019 Eine 89-jährige Frau wurde offenbar in der Nacht zum Samstag in ihrem haus am Stadtrand von Erfurt (Hubertus) überfallen und mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung niedergeschlagen. der Schwiegersohn soll am Samstagmorgen gefunden und die Polizei alarmiert haben. Die Landespolizeiinspektion Erfurt bildetei die Arbeitsgruppe "Hubertus" und nahm die Ermittlungen auf. die Täter sollen die alte Dame mit ihrer Verletzung einfach im haus zurück gelassen haben. Am Tatort kam am Samstagnachmittag auch die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes zum Einsatz. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes.

Foto: Zentrale / Kai Mudra