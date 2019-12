Freispruch für die 21-jährige Nisrin F. Seit November musste sich die junge Irakerin als Angeklagte vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Gera verantworten. Der Vorwurf: Beihilfe zum versuchten Mord. Richter Bernd Neidhardt sagt: „Letzlich hat die Beweisaufnahme nicht klären können, welche Rolle die Angeklagte gespielt hat.“

Hinter der jungen Frau, die mit dem Opfer eine Beziehung hatte, liegen fünf Monate Untersuchungshaft, die sie nach der Tat im Juni 2017 verbüßt hat. Mehr als zwei Jahre liegt die Attacke auf den geschädigten Landsmann zurück. Die hat der Onkel der Angeklagten ausgeführt. Er drosselte das Opfer mit einer Wäscheleine, bis es diese wegreißen konnte. Dann stach er auf sein Opfer ein, schubste es in die Saale in Jena und zog ihm dort eine Flasche über den Kopf. Der junge Mann überlebte. War Blutrache das Motiv?

Staatsanwalt beantragt Freiheitsstrafe

Der Vorwurf an Nisrin F.: Sie soll das Opfer unter falschen Angaben an den Tatort gelockt und einen gemeinsamen Mord-Plan mit ihrem Onkel verfolgt haben. Staatsanwalt Arnd Knobloch zeigt sich davon in seinem Plädoyer überzeugt: „Die Beweisaufnahme hat im Wesentlichen den Sachverhalt, der der Anklage zugrunde liegt, bestätigt.“ Knobloch sieht in Nisrin F. eine Mittäterin. Er beantragt eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren für die junge Frau – wegen versuchten Mordes.

Dazu kommt es nicht. Auch deshalb, weil die Hauptverhandlung die Hintergründe der Tat im Dunkeln lässt. Opfer und Angeklagte unterhielten, das berichteten beide, eine Beziehung zueinander, die zum Tatzeitpunkt pausierte. Was also Auslöser für die Attacke des Onkels auf den Freund seiner Nichte gewesen ist? Für die Kammer bleibt das verborgen. Angehörige beider Familien, davon hatte das Opfer bei seiner Aussage erzählt, sollen im Irak ein Schlichtungsgespräch geführt haben. Die Großeltern der Familien sollen sich darauf verständigt haben, dass die Familie des Opfers keine Rache an der Familie der Angeklagten nimmt. Wurde so eine weitere blutige Auseinandersetzung verhindert?

Der Vater von Nisrin F. hätte zur Aufklärung beitragen können. Darauf verzichtete der nach eigenen Angaben 35-Jährige. Er war kurz nach der Tat, das belegen Überwachungsaufnahmen, auf seine Tochter und den Onkel – er ist weiterhin auf der Flucht – getroffen. Alle drei sprachen miteinander. Der Vater verweigerte die Aussage. Ebenso wollte der 16-jährige Bruder der Angeklagten nichts sagen.

„Im Zweifel für die Angeklagte“

Dass F. bei der Tat dabei gewesen ist, hat sie nie geleugnet, aber zu Beginn bei ihren Aussagen bei der Polizei gelogen. Zunächst gab sie an, den Täter nicht zu kennen und später erzählte sie, dass das Opfer versuchte, sie zu vergewaltigen und sie deshalb ihren Onkel zu Hilfe holte. Beides wurde widerlegt. F. gab dann an, nicht gewusst zu haben, was der Onkel vorhat. Sie habe lediglich das von ihm mit ihrem Freund gewünschte Gespräch ermöglichen wollen.

„Die verbliebenen Indizien, die gegen meine Mandantin vorliegen, spiegeln bloße Vermutungen wider“, sagt Cord Schröter, der F. verteidigt, in seinem Plädoyer und beantragt Freispruch. Dem folgt das Gericht „im Zweifel für die Angeklagte“. Wird das Urteil rechtskräftig? Staatsanwalt Knobloch beantworte dazu keine Fragen, verließ am Ende wortlos den Saal.

