Wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner leiblichen und seiner Stieftochter in 533 Fällen muss sich ein 50-jähriger Erfurter seit Dienstag vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts Erfurt verantworten. Zum Prozessauftakt räumt der fünffache Vater – hier mit seinem Verteidiger Frank Wellner – die ihm zur Last gelegten Taten ein.

Erfurter angeklagt: Sexueller Missbrauch in 533 Fällen

Seit mehr als 15 Jahren befasst sich die Jugendschutzkammer am Landgericht Erfurt mit Fällen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen. Doch das Verfahren, das am Dienstag begann, fällt nach den Worten von Sabine Rathemacher, Vorsitzende Richterin, „schon von der Masse her aus dem Rahmen“: Der 50 Jahre alte Angeklagte soll seine leibliche und seine Stieftochter in 533 Fällen sexuell missbraucht haben.

Zur Tatzeit, sagt Staatsanwältin Dorothee Ohlendorf, waren die 1996 und 1998 geborenen Mädchen zwischen 6 und 16 Jahren alt. Es begann mit dem Berühren unbedeckter Körperteile, ging weiter über die Aufforderung, sein Geschlechtsteil zu manipulieren, und reichte im Fall der leiblichen Tochter bis zum mehrfach ausgeübten Geschlechtsakt. Zu diesem Zeitpunkt war das Kind gerade erst 14 Jahre alt. Parallel dazu forderte der aus Rumänien stammende Lagerist seine Töchter dazu auf, sich selbst in entblößtem Zustand zu fotografieren und sich mit ihm Privatpornos anzuschauen. Ans Licht kamen die Taten, als sich die Stieftochter im Herbst 2016 einer Tante anvertraute und kurz darauf Anzeige erstattete. Ihre Schwester, die bis dahin allenfalls geahnt hatte, dass sie nicht das einzige Missbrauchsopfer in der Familie ist, entschloss sich danach ebenfalls zu diesem Schritt. Nach einem Rechtsgespräch zum Auftakt des Verfahrens, in dem ihm für den Fall eines umfassenden und glaubhaften Geständnisses eine geringere Strafe in Aussicht gestellt wurde, räumte der 50-Jährige über seinen Verteidiger Frank Wellner die ihm zur Last gelegten Taten ein. An Einzelheiten oder konkrete Tage könne er sich aber nicht erinnern. Doch es tue ihm sehr leid, was er getan hat; er schäme sich dafür. Reue wirkt kaum glaubwürdig Allerdings wirkte diese Reue zumindest am ersten Verhandlungstag kaum glaubwürdig: Nicht nur, dass sich der Angeklagte als treu sorgender Vater und „Freund“ seiner Kinder darstellte, obwohl er – wie die Vernehmung der Töchter ergab – seine fünf Kinder mit harter Hand erzogen und auch bei jeder Gelegenheit verbal gedemütigt haben muss. Geradezu mitleidheischend beschrieb der 50-Jährige auch, wie isoliert er jetzt sei, nachdem sich unmittelbar nach der Anzeige seine ganze Familie von ihm abgewandt habe. Selbst seine drei Söhne wollten keinen Kontakt, „alle verachten mich“. Das empfinde er als die größte Strafe. Dennoch antwortete er auf Nachfragen des Gerichts immer wieder ausweichend und unkonkret, so dass er mehrfach darauf hingewiesen werden musste, dass die zum Prozessauftakt getroffene Absprache zum Strafmaß dann obsolet wird, wenn den Opfern die Aussage vor Gericht nicht erspart bleibt. Ohne geständige Einlassungen, erklärte die Vorsitzende Richterin, müsse er mit einer Freiheitsstrafe von neun, mit Geständnis von maximal sechs Jahren rechnen. Für den Prozess sind weitere vier Verhandlungstage geplant, am morgigen Donnerstag wird er fortgesetzt.