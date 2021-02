Jungsturm-Prozess: Plädoyers stehen nach überraschender Aussage an

Am Landgericht Gera hat am 12. November 2020 der Prozess gegen Mitglieder der Erfurter Hooligan-Gruppe Jungsturm begonnen. (Archiv)

Der Hooligan-Prozess am Landgericht Gera könnte wie geplant Anfang März zu Ende gehen: In der kommenden Woche werden bereits die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigern erwartet – allerdings: Die Möglichkeit, zusätzliche Beweisanträge zu stellen, besteht weiter. Denn der vorsitzende Richter Uwe Tonndorf verfügte am Donnerstag nach einem zähen Verhandlungsvormittag, dass erneut eine Frist zur Stellung solcher Anträge gesetzt wird. Die war eigentlich an diesem Mittwoch abgelaufen.