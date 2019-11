In den vergangenen zehn Jahren sind laut Polizeistatistik insgesamt 13 Ermittlungsverfahren mit Thüringer Polizisten als Tatverdächtige erfasst worden, in denen es um Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie ging. (Symbolbild)

Kinderpornos: Thüringer Polizist steht unter Verdacht

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelt nach Angaben von MDR Thüringen in einem Fall von Kinderpornografie gegen einen Thüringer Polizeibeamten. Anfang Oktober seien seine Wohnung und die Dienststelle durchsucht worden. Dabei hätten die Ermittler Computer, Handy und anderen Datenträger sichergestellt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden diese beim Landeskriminalamt (LKA) ausgewertet. Nach MDR-Informationen arbeitet der Beamte im Bereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass die Hinweise auf den Beamten von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) in Gießen gekommen seien. Nach Recherchen von MDR Thüringen stammen sie aus einem Kinderporno-Verfahren in Nordrhein-Westfalen. In diesem wurden Chatverläufe auf entsprechenden Internet-Plattformen ausgewertet. Dabei ist unter anderem die Spur nach Thüringen entdeckt worden. Die ersten Datenhinweise sollen von der US-Bundespolizei FBI nach Deutschland übermittelt worden sein. Im LKA ist das Dezernat Cybercrime zuständig.

In den vergangenen zehn Jahren sind laut Polizeistatistik insgesamt 13 Ermittlungsverfahren mit Thüringer Polizisten als Tatverdächtige erfasst worden, in denen es um Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie ging. In 14 weiteren Verfahren ging es um sexuelle Handlungen an Kindern und deren Missbrauch.