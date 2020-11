Mit Auto auf Polizisten zugerast - Neun Jahre Haft für 32-Jährigen

Das Landgericht Erfurt hat einen heute 32-Jährigen wegen eines gezielten Angriffs auf Polizisten zu neun Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sprach den Mann am Freitag schuldig, im April 2019 auf mehrere Beamte zugefahren zu sein.

Erfurt. Ein mutmaßlicher Drogendealer ist am Freitag zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte soll u.a. auf der A71 bei einem Fluchtversuch mit Vollgas auf Polizisten zugefahren sein.

Ein mutmaßlicher Drogendealer ist am Freitag vom Landgericht Erfurt zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte soll u.a. am 12. April des Vorjahres bei seiner Festnahme vor dem Tunnel Behringen der A71 bei einem Fluchtversuch mit Vollgas auf Polizisten zugefahren sein. Die Beamten konnten sich in zwei Fällen vor dem Fahrzeug retten und blieben unverletzt.

Dieses Verhalten war als versuchter Mord angeklagt worden. Weil der Bundesgerichtshof bei derartigen Tagen gegenüber Polizeibeamten besonders hohe Maßstäbe formuliert hatte, wenn diese als versuchter Mord verurteilt werden, konnte die Schwurgerichtskammer die Forderung der Staatsanwaltschaft nicht folgen. Richter Markus von Hagen sprach in der Urteilsbegründung davon, dass diese Vorgabe opferunfreundlich sei.

Auch ein Gutachten habe nicht genau feststellen können, mit welchem Tempo und welchem Abstand der Angeklagte auf die gefährdeten Beamten zugefahren ist. Das aber wäre für eine härtere Verurteilung erforderlich gewesen.

Weil der damals 31-Jährige nicht wegen versuchten Mordes verurteilt wurde, fehlten auch die Voraussetzungen zum Anordnen einer nachträgliche Sicherungsverwahrung, die eine Haftentlassung nach Verbüßen der Freiheitsstrafe erst ermöglicht hätte, wenn von dem Mann, der ein rückfälliger Drogenabhängiger ist, keine Gefahr mehr ausgeht.

Nach Haftentlassung vier Jahre lang kein Auto fahren

Verurteilt wurde der mutmaßliche Dealer wegen Drogenhandels aber auch wegen schweren Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie Sachbeschädigung, weil er bei seinem Fluchtversuch zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei gerammt hatte. Nach seiner Haftentlassung darf er vier Jahre lang kein Auto fahren.

Die Verteidigung kündigte rechtliche Schritte gegen das Urteil an.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: