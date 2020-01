In Berka vor dem Hainich waren gestern etliche Einsatzfahrzeuge von Rettungsdienst und Feuerwehr.

Berka/Hainich. Nach dem schrecklichem Schulbus-Unglück vom gestrigen Donnerstag bei Berka vor dem Hainich geht die Suche nach der Unfallursache auch am Freitag weiter.

Nach Schulbus-Unglück ist die Ursache noch immer unklar

Nach dem für zwei Kinder tödlichen Schulbusunglück in der Nähe von Berka vor dem Hainich im Wartburgkreis ist der Unfallbus geborgen worden. Derzeit wird das Fahrzeug durch Experten nach verwertbaren Spuren untersucht.

Einen Tag danach sind viele Fragen noch unbeantwortet. Bisher gehen die Ermittler davon aus, dass der Bus mit 22 Schülern am Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Schule von einer eisglatten Straße in eine Senke rutschte und sich anschließend überschlug. Dabei verloren ein Mädchen und ein Junge im Alter von acht Jahren ihr Leben. Mehrere Kinder der Grundschule Berka vor dem Hainich, wohin der Bus von Eisenach aus an diesem Morgen unterwegs gewesen war, sind zum Teil schwer verletzt worden.

Für Freitagabend kündigte die Evangelische Kirche Mitteldeutschland eine Andacht mit Landesbischof Friedrich Kramer im Heimatort der verstorbenen Kinder an. Die betroffene Grundschule ist am heutigen Freitag geöffnet, erklärt Bildungsminister Helmut Holter (Linke). Schulpsychologen vor Ort sollen den Kindern, Eltern und Pädagogen in diesen schweren Stunden beistehen. Laut Holter räumte man den Eltern aber auch die Möglichkeit ein, ihre Kinder zu Hause zu betreuen.

Der Bus wurde noch am Donnerstag für kriminaltechnische Untersuchungen sichergestellt, sagte eine Polizeisprecherin. In einer Pressekonferenz hatte der Leiter der Landespolizeiinspektion Gotha, Günther Lierhammer, erklärt, dass es nach ersten Erkenntnissen keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder ein Fehlverhalten des Fahrers gebe. Der Fahrer hatte einen Schock erlitten.

Ob die Kinder im Bus angeschnallt waren, bleib vorerst unklar. Ermittler wollten dazu auf Nachfrage nichts preisgeben. Nach Auskunft des Verbandes Mitteldeutscher Omnibusunternehmen ist der Schülerverkehr in Thüringen generell in den Linienverkehr integriert. Für Linienbusse herrsche keine Gurtpflicht, zumal dort Passagiere mitunter auch während der Fahrt stehen müssen.