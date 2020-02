Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuserin ist im Auftrag von Gläubigern unterwegs

Ein unscheinbares Büro in einem Gebäude am Kornmarkt in Nordhausen ist der Arbeitsplatz von Claudia Draba. „Obergerichtsvollzieherin“ steht an der Tür. Drinnen stapeln sich auf ihrem Schreibtisch einige Akten, die sie gerade erst hereinbekommen hat. Jeden Morgen führt der Weg der 46-Jährigen zunächst zum Amtsgericht in der Rudolf-Breitscheid-Straße, dem sie unterstellt ist. Hier holt Claudia Draba ihre Post ab, die dort durch die Mitarbeiter der Poststelle nach einem Geschäftsverteilungsplan in die jeweiligen Postfächer der zuständigen Gerichtsvollzieher einsortiert wird.

Neben ihr gibt es noch vier weitere, die im Amtsgerichtsbezirk Nordhausen tätig sind. „Jeder hat seinen eigenen Zuständigkeitsbereich“, erläutert Claudia Draba. Ihrer umfasst einige Straßen in der Innenstadt sowie Ellrich, Woffleben, Cleysingen, Kleinfurra, Wolkramshausen, Nohra, Wernrode, Hainrode, Hain und Wollersleben. Innerhalb dieses Bereiches sorgt sie dafür, dass gerichtliche Urteile und Beschlüsse durchgesetzt werden, Gläubiger bundesweit zu ihrem Recht kommen. Tätig werden kann Draba aber nur auf Anweisung. „Der Gläubiger muss bei Gericht beantragen, was genau er vom Schuldner haben möchte. Das variiert von Geldforderung über Pfändung bis hin zur Zwangsräumung“, gibt die Obergerichtsvollzieherin einen Einblick. Sie prüft anschließend formell den Antrag und setzt ihn um. Reaktionen auf Gerichtsvollzieherin fallen unterschiedlich aus Meistens handelt es sich bei den Gläubigern überwiegend um Telefonanbieter oder Onlineversandhändler, bei denen viele Schuldner ihre Rechnungen nicht bezahlt haben. Den meisten läge viel an einer gütlichen Einigung, wie die 46-Jährige festgestellt hat. „Wir vereinbaren dann Ratenzahlung“, sagt sie. Dass Claudia Draba Gegenstände pfänden oder gar Wohnungen räumen lassen musste, ist die Ausnahme. Und wie reagieren die Leute, wenn plötzlich der Gerichtsvollzieher an der Tür klingelt? „Die Reaktionen sind unterschiedlich. Manche sind überrascht, viele auch nicht da“, entgegnet die 46-Jährige. Gewalttätig sei ihr gegenüber aber noch keiner geworden. An ihrem Beruf schätzt sie vor allem die hohe Selbstständigkeit. So kann Draba selbst entscheiden, wie sie sich ihren Tag einteilt, wann sie zu Außenterminen aufbricht oder Sprechzeiten in ihrem Büro anbietet. Dass das in der Innenstadt liegt, hat sich die Gerichtsvollzieherin ganz bewusst ausgesucht. „Ich wollte gut erreichbar sein“, sagt sie. Als klassische Seiteneinsteigerin absolviert sie die Ausbildung Seit 2004 übt die gelernte Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte ihren Beruf inzwischen aus. Bereut hat sie ihren Wechsel bisher nie. „Ich war zehn Jahre in Mühlhausen in einer Anwaltskanzlei tätig, wo ich Zwangsvollstreckungsaufträge bearbeitet habe. Schon damals hatte ich viel mit Gerichtsvollziehern zu tun und fand deren Arbeit interessant“, sagt Claudia Draba. Eines Tages sei ihr empfohlen worden, sich doch zu bewerben. Da sie ohnehin zum damaligen Zeitpunkt auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung war, musste sie nicht lange überlegen. Ihre Ausbildung wurde ihr anerkannt. So brauchte die Seiteneinsteigerin nur einen Vorkurs besuchen und konnte dann mit der Gerichtsvollzieher-Ausbildung beginnen. Die theoretischen Grundlagen wurden an der Justizakademie Pegnitz in Bayern vermittelt. Die praktischen Erfahrungen sammelte Draba bei einem Gerichtsvollzieher in Altenburg. Nach 18 Monaten schloss sie die Ausbildung mit der Prüfung für den mittleren Justizdienst ab. Wer sich direkt für diese Fachausbildung entscheidet, muss eine Befähigung für den mittleren allgemeinen Justizdienst vorweisen, sprich Justizsekretär sein. Dann kann er weiter darauf aufbauen. Die Jobchancen stehen gut. „Nachwuchs wird dringend gesucht“, weiß die Obergerichtsvollzieherin. Weitere Informationen zur Ausbildung im Internet: www.thueringen.de/olg