Prozess um 533-fachen Missbrauch: Mutmaßliches Opfer sagt aus

Das Erlebte verfolgt sie Tag und Nacht und gibt ihr das Gefühl, sich vor Ekel „die Haut von den Knochen kratzen zu müssen“: Im Prozess wegen 533-fachen sexuellen Missbrauchs schilderte am Donnerstag die Stieftochter des Angeklagten vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts Erfurt, welches Martyrium sie und ihre Halbschwester, aber auch ihr Bruder (15) erlebten. Die 21-Jährige beschrieb, wie der Stiefvater die Familie tyrannisierte – und wie er sie von ihrem zwölften Lebensjahr an sexuell missbrauchte. Um nichts mehr fühlen zu müssen, begann die junge Frau schon mit 14 mit exzessivem Alkoholkonsum, später stieg sie auf Crystal Meth um. Sie leidet, erklärte sie dem Gericht, unter Depressionen und Panikattacken – und das auch deshalb, weil ihr mutmaßlicher Peiniger, der sich nach wie vor auf freiem Fuß befindet, sie und ihre Schwester bedroht.

Der 50-jährige Beschuldigte hat die ihm zur Last gelegten Taten zwar eingeräumt, so dass das Gericht auf eine umfangreiche Beweisaufnahme verzichten kann. Doch da der als schuldfähig eingestufte Lagerist einige Erinnerungslücken hat, kann das Gericht den Geschädigten die Aussage nicht vollends ersparen. Die Vorsitzende Richterin Sabine Rathemacher empfahl der Stieftochter, sich an einen Traumatherapeuten zu wenden.