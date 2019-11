Razzia wegen Bombenplänen: BKA-Durchsuchung bei Thüringer Neonazi

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat in Eisenach Wohnungen zweier Männer wegen vermuteter Kontakte zu der internationalen Rechtsterrorgruppe „Atomwaffen Division“ durchsucht. Sie haben nach Informationen unserer Zeitung im Internet nach Bombenbauplänen gesucht und sind so ins Visier der Fahnder geraten.

Die Razzia, an der Spezialkräfte der Thüringer Bereitschaftspolizei teilnahmen, richtete sich nach Informationen aus Sicherheitskreisen vor allem gegen Leon R., Kampfsportler und Mitglied der rechtsextremen Nationalen Jugend „NJ Eisenach-Wartburgkreis“.

Die Gruppierung, die sich vor einer Woche angeblich aufgelöst hat, gilt als NPD-nah und war 2015 im Umfeld der „Bürgerwehr Untersuhl, Gerstungen und Umgebung“ in Erscheinung getreten.

Das BKA wollte die Durchsuchung, die in der vergangenen Woche stattfand, gestern nicht kommentieren. Nach Informationen unserer Zeitung soll es in einem weiteren Bundesland Durchsuchungen gegeben haben.

Mit diesem Foto präsentiert sich Leon R. auf der russischen Social-Media-Seite VK. Dort gibt er zwei "Freunde" an. Einer trägt den Kunstnamen "Joseph Doktor" mit einem Bild von Dr. Joseph Goebbels. Im Feld "Status" findet sich der Leitspruch von „Joseph Doktor“, der lautet: "Nationalsozialismus durchsetzen. Auf allen Ebenen & mit allen Mitteln." Foto: Frank Schauka

Leon R. ist die erste konkrete Spur, die von der in den USA gegründeten „Atomwaffen Division“ nach Deutschland führt. Hier ist sie durch Droh-E-Mails mit Todeslisten für Politiker aufgefallen. In den USA gelten Mitglieder der „Atomwaffen Division“ als verantwortlich für Terroranschläge und fünf Morde.

Nach Recherchen der Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss (Linke) handelt es sich bei Leon R. um einen aktiven Neonazi, der bei der Neonazi-Kampfsportgruppe „Knockout 51“ trainiert, die an die NPD-Landesgeschäftsstelle in Eisenach angebunden ist. Andererseits soll R. in einem Internet-Forum geschrieben haben, die NPD sei „voller Untermenschen“.

Einige Zeit war Leon R. auf der russischen Social-Media-Seite VK aktiv, einem Pendant zu Facebook. Zwei „Freunde“ führte er dort an. Einer nennt sich „Joseph Doktor“, ist 96 Jahre alt, geboren am 9.11.1923, dem Tag von Hitlers Putsch in München. Ein Foto dazu zeigt Dr. Joseph Goebbels. Das Motto lautet: „Nationalsozialismus durchsetzen. Auf allen Ebenen & mit allen Mitteln.“