Kleve/Köln. In Bergisch Gladbach haben die Ermittlungen zu einem bundesweiten Kindermissbrauchsfall ihren Anfang genommen. Nun gibt es eine erste Anklage gegen einen Bundeswehrsoldaten.

Sexueller Missbrauch von Kindern: Bundeswehrsoldat in 36 Fällen angeklagt

Im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach hat die Staatsanwaltschaft eine erste Anklage erhoben. Sie richte sich gegen einen Bundeswehrsoldaten aus Kamp-Lintfort am Niederrhein, wurde am Montag aus Justizkreisen bestätigt. Der Prozess gegen den 26-Jährigen werde vor der auswärtigen Strafkammer des Landgerichts Kleve in Moers stattfinden.

Es gebe 36 Anklagepunkte gegen den Mann, darunter auch die Herstellung kinderpornografischer Schriften. Außerdem werde er beschuldigt, 2018 und 2019 seine leibliche Tochter, seinen Stiefsohn und seine dreijährige Nichte sowie weitere Kinder missbraucht zu haben. Alle Opfer hätten in irgendeiner Beziehung zu dem Mann gestanden, er habe keine Kinder von der Straße aufgegriffen.

Nach Verzicht auf Untersuchungshaft: Dreijährige missbraucht

Der Mann habe sich bereits im Juni vergangenen Jahres selbst angezeigt. Die Staatsanwaltschaft habe daraufhin auf Untersuchungshaft oder Hausdurchsuchungen verzichtet. Daraufhin solle er noch seine dreijährige Nichte missbraucht haben.

Erst im Herbst, als die Ermittlungen zu einem großen Netz von Sexualstraftätern von Bergisch Gladbach aus ihren Anfang nahmen, sei der Soldat neu in den Fokus der Justizbehörden gerückt und festgenommen worden. Der Angeklagte ist in Untersuchungshaft.

Ermittlungen in allen Bundesländern

Die Ermittlungen erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer. Allein in Nordrhein-Westfalen wird nach Angaben der Polizei gegen 27 Beschuldigte ermittelt. Davon befinden sich acht Beschuldigte in Untersuchungshaft. Die Verdächtigen sollen – teilweise ihre eigenen – Kinder missbraucht und Bilder der Taten getauscht haben. Ermittler werten seit Monaten riesige Datenmengen aus und versuchen, weitere Täter und Opfer zu ermitteln.