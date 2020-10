Binnen Wochenfrist sind in Thüringen mindestens vier Fahrzeuge abhanden gekommen. Treibt eine professionelle Diebesbande ihr Unwesen? Ausschließen oder bestätigen wollen das die Ermittler bisher nicht. Dennoch:

Es deutet einiges darauf hin, dass Fahrzeugbesitzer in Thüringen besonders auf ihre Wagen aufpassen sollten. In Erfurt bemerkte die Besitzerin eines Audi A6 am Freitagmorgen dessen Fehlen. Bereits einen Tag zuvor war ein Audi A8 aus der Märchensiedlung in der Landeshauptstadt verschwunden – Wert: 60.000 Euro.

Wieder Auto mit Keyless-Go-System in Büßleben gestohlen

Was beide Pkw eint: Sie verfügen über ein sogenanntes „Keyless-go“-System, das die Diebe offenbar mit einer Funksignalverlängerung überlistet. Davon jedenfalls geht die Polizei aus. „Die Masche wird vermehrt eingesetzt, um hochpreisige und neuwertige Autos zu stehlen“, sagte eine Sprecherin der Erfurter Polizei. Deshalb sollten Fahrzeugbesitzer sich entsprechende Boxen zulegen, die eine Verlängerung des Signals verhindern, mahnt die Polizei.

Nicht nur in Erfurt schlugen Diebe zu: Am Dienstag waren sie in Nordthüringen erfolgreich und klauten zwei nagelneue Sportwagen vom Typ Kia Stinger von Autohausgeländen in Dingelstädt und Nordhausen gestohlen worden. Hinweise auf die Täter gibt es, das bestätigte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen, bisher nicht.

„Haben alles auf Video": Diebe stehlen in Seelenruhe Auto in Dingelstädt

Allerdings: Im nicht sehr weit entfernten Oberlungwitz in Sachsen verschwanden in dieser Woche ebenfalls drei Fahrzeuge des Modells Kia Stinger. Ob ein Zusammenhang besteht, das könnte alsbald Kernfrage der Ermittlungen sein.

Von einer Diebstahlsserie geht man bei der Landespolizeidirektion in Erfurt bisher nicht aus – polizeiliche bekannt seien insgesamt zwei Diebstähle eines solchen Fahrzeugtyps.

Die Polizei in Nordhausen bittet im Hinweise zu den Diebstählen in Nordthüringen, die sich in der Nacht zum Dienstag ereignet haben - Telefon: 03631/960 oder 03606/6510.