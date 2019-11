Versuchter Mord in Jena: Unerwiderte Liebe als mögliches Motiv?

Was steckt hinter dem Mordversuch, der jetzt schon zweieinhalb Jahre zurück liegt? Seit Mittwoch muss sich Nisrin F. dafür verantworten, dass ihr Onkel versucht haben soll, im Juni 2017 den Freund der heute 21-Jährigen am Saaleufer in Jena zu töten. Die zweite Strafkammer des Landgerichts Gera verhandelt den Fall.

Die Anklage wirft der jungen Irakerin, die seit 2015 in Deutschland lebt, vor, gemeinsam mit ihrem Onkel die Tat geplant zu haben. Vor Gericht streitet sie das aber ab, lässt ihren Verteidiger eine Erklärung vortragen. Demnach habe sie nicht gewusst, was ihr Onkel mit ihrem Freund vorhat. Deshalb habe sie dem Onkel verraten, wo sie sich mit ihrem Freund an dem Junimorgen aufhalten würde.

„verängstigt und geschockt“

Die Anklage sieht das anders: Darin wird der heute 21-jährigen Jesidin vorgehalten, dem Opfer am Saale-Ufer die Augen zugehalten und ihm eine „Überraschung“ angekündigt zu haben. Dann sei der Onkel aus seinem Versteck gekommen, habe den Mann gedrosselt. Als dieser sich befreien konnte, soll er ihm mit einem Messer in den Rücken gestochen und später noch mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Die Angeklagte soll von dem Vorhaben gewusst und es unterstützt haben.

Sie streitet das ab. Ihr Verteidiger gibt an, dass seine Mandantin überzeugt war, dass der Onkel nur mit ihrem Freund habe reden wollen und von der Tat, die ein Angler beobachtet und die Polizei verständigt hat, vollkommen „verängstigt und geschockt“ gewesen sei.

Das Opfer, das weitläufig mit der Angeklagten verwandt sein soll, ist am Mittwoch aber nicht vor dem Landgericht erschienen, war aber ordnungsgemäß geladen. Ihm wurde ein Ordnungsgeld angedroht. Der 24-Jährige ist nach Nürnberg verzogen, die Angeklagte wohnt in Gera. Sie hatte kurz in Untersuchungshaft gesessen. In der Verteidigererklärung lässt sie mitteilen, dass die Möglichkeit bestehen könnte, dass ihr Onkel „Interesse an ihr“ gehabt haben könnte. Ein mögliches Motiv für die Tat? Dazu macht sie bisher keine Angaben.

