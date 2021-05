Schwanseebad Weimar: Online-Ticket und Besucher-Kontingent

Weimar. Die Saison soll in Weimar vor Pfingsten beginnen – vorbehaltlich der Corona-Situation.

Das Wasser läuft bereits in die Schwimmbecken. Die Wetterfrösche sagen für den 15. Mai Temperaturen um 20 Grad Celsius voraus. Doch die Saison im Schwanseebad wird nicht zum traditionellen Datum eröffnet, ganz gleich was die Corona-Regeln dann vorsehen.

Auf Anfrage der SPD-Fraktion erfuhr der Weimarer Stadtrat am Mittwochabend von Bürgermeister Ralf Kirsten, wie sich die Stadtwirtschaft die Saison vorstellt.

Beginnen soll sie am Freitag, dem 21. Mai, und damit einen Monat früher als im Vorjahr. Das Ende ist für den 19. September vorgesehen. Dabei macht die Stadtwirtschaft keine Hoffnung auf eine normale Freibadsaison. Sie stehe wieder unter dem Vorbehalt der Corona-Pandemie.

Unverändert muss der Besuch mit einem Onlineticket gebucht werden. Für den Eintritt wird eine ausgedruckte Eintrittskarte oder der mit dem Ticket verbundene QR-Code verlangt. Für „Morgen- und Abendschwimmer“ soll es wieder zwei zusätzliche Zeitfenster geben, für die das Ticket mit Bargeld im Schwanseebad gekauft werden kann. Noch in Prüfung sei eine Mehrfachkarte. Einzelheiten will die Stadtwirtschaft zeitnah bekannt geben. Unverändert soll die Badnutzung in zwei großen Vier-Stunden-Fenstern erfolgen. Bis zu 700 Badegäste dürfen das Freibad dabei gleichzeitig besuchen. Anders als 2020 sollen sie aber ihren Platz nicht mehr blockieren, wenn sie bereits nach einer oder zwei Stunden das Bad verlassen.

Analog zum Einlass (mit Check-In-Funktion) soll der mitgebrachte QR-Code des Gastes auch das Verlassen dokumentieren (Check out).

Das damit gewonnene Besucherkontingent werde automatisch im Zeitfenster wieder freigegeben. Nach Angaben des Geschäftsführers war das Schwanseebad im Vorjahr jedoch nur an drei Tagen an der Auslastungsgrenze. Allein dann hätte eine Erfassung der tatsächlichen Badegäste weiteren Besuchern Einlass gewährt.

Erfüllt werden die Hoffnungen auf Einführung eines Familientickets in Weimar und die Anerkennung der Thüringer Mehrkinderkarte. Mit Letzterer haben das dritte Kind und alle weiteren kostenlosen Eintritt. Der Oberbürgermeister hatte einen entsprechenden Antrag im Stadtrat übernommen. Zum Saisonstart soll er von der Stadtwirtschaft umgesetzt sein.

Auf Nachfrage sicherte Kirsten zu, die Schwimmhalle werde öffnen, sobald die Corona-Regeln das zuließen. Dafür werde schon der OB sorgen, sagte er augenzwinkernd. Kurzfristig dürfen die dritten Klassen darauf hoffen, dass der Schwimmunterricht voraussichtlich ab 17. Mai wieder aufgenommen wird.