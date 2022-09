Audi e-tron GT: Sportlich stromern

Gera. Mit dem Audi e-tron GT lässt sich die Rennstrecke erkunden oder lässig die Landstraße erobern.

Lars ist geladen. Mein Sportfreund kommt aus dem Supermarkt gestiefelt und mault: „Ich hab’ für viel Geld wenig eingekauft“ und wirft seinen Rucksack hinten rein.“

Freilich hat er Recht. Doch wir wollen uns nicht die Laune vermiesen lassen. Der Audi GT ist auch geladen – auf nach Jena. Lars’ Laune bessert sich schlagartig, als ich mal kurz auf das Pedal tippe und der Elektro-Sportler an der Ampel beim Umspringen auf Grün davon schnellt. Mir kommt ein Gespräch mit Motorrad-Weltmeister Toni Mang in Erinnerung: An der Ampel trainiere er seine Reaktionsschnelligkeit, lege los, um sich rasch wieder an die Regeln zu halten.

Machen wir natürlich auch. Nur, dass es bei mir nicht auf die Zehntelsekunde beim Ampelstart ankommt. Der Audi GT ist schnell, in 4,1 Sekunden von Null auf 100 Stundenkilometer, in 13,9 Sekunden hat der batterie-elektrische Audi GT die 200er-Marke erreicht. Für das Sportwagen-Feeling sorgt zusätzlich ein Soundgenerator, in der Intensität einstellbar. Warum nicht.

Rasant geht es auf der Autobahn zu Sache. Der Audi GT schaut nicht nur wie ein Sportwagen aus, er ist auch einer. 350 kW/476 PS die Leistung, 630 Nm das maximale Drehmoment, Allradantrieb und Allradlenkung. Beeindruckende Zahlen, die sich auch beeindruckend erfahren lassen. Der Nürburgring lässt grüßen. Leistung satt liefert der Antrieb in jeder Straßenlage, versorgt jedes Rad blitzschnell mit Vortrieb. Der Audi GT verfügte über ein Getriebe mit zwei Gängen, statt einem wie sonst Standard im E-Betrieb. Ausgeklügelt das Ganze: Gang eins ermöglicht die rasante Beschleunigung. Gang zwei erhöht die Effizienz. Doch warum mit dem 4,99 Meter langen und flachen Audi rasen – Jena ist ja nicht aus der Welt.

Dem Fahrer zugewandt: Audi-typisches Digital-Cockpit mit einer Auswahl an Direktschaltern für Lautstärke- oder Klimaregelung. Foto: Andreas Rabel

Ich wechselte von Dynamic in den Comfort-Modus, den Ladezustand der Batterie sollte man ja auch im Blick haben. Mit 26,3 Kilowattstunden gibt Audi den Stromverbrauch auf 100 Kilometer an, damit kommt man 365 Kilometer weit. Lässig-zurückhaltend rollen wir über die Landstraßen im Holzland – bis zu 425 Kilometer sind dann drin. Wir halten es mit dem Kürzel GT, steht für Gran Turismo – der Wagen für die lange Reise. Das passt. Auf den Sportsitzen lässt es sich aushalten, prima Seitenhalt. Sich durchs Menü tippen, kein Ding. Zur Route gibt es den Lade-Vorschlag dazu. Technisch ist der Audi mit dem Porsche Taycan verwandt, was kein Mensch sieht, der GT schaut aus, wie ein Audi auszusehen hat. Gemein mit mit dem Porsche hat der Audi die 800-Volt-Ladetechnik, die mit bis zu 270 kW die Batterie rasch füllt. Das beruhigt und ich geb’ Gummi. Lars drückt es in den Sitz und ein Schmunzeln spielt um seine Mundwinkel.

Audi e-tron GT quattro 350 kW