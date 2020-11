Bei Verkehrserziehung müssen Weimarer-Land-Eltern mithelfen

Die Tage werden kürzer und immer häufiger müssen Schulwege während immer schlechterer Lichtverhältnisse absolviert werden. So weit nichts neues. Was sich jedoch über die letzten Jahre negativ entwickelt hat, ist die geistige Fitness der Kinder, sich im Straßenverkehr zurecht zu finden. Mit Projekten wie der Jugendverkehrsschule steuern Verkehrswacht und Polizei dieser Entwicklung entgegen. Doch vergessen die Eltern zunehmend die Verkehrserziehung der Kinder?

Wenn es um das Thema sicheres Fahrradfahren geht, dann ist Polizeihauptmeisterin Christina Grund als Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Apolda eine der besten Ansprechpartner im Weimarer Land. Mit der Jugendverkehrsschule steuert sie die Grundschulen an und nimmt den Kindern nach vier Trainingstagen in einem fünften Durchlauf die Fahrradprüfung ab. „Die Eignung der Kinder wird tendenziell über die Jahre hin schlechter“, konstatiert die Pädagogin. Man sehe, wer viel Fahrrad fahre und gerade auf dem Land stieg der Nachwuchs öfter auf den Drahtesel. Gerade die Kinder in der Stadt hätten dafür immer öfter motorische Probleme. Manche Grundschüler lernten das Fahrradfahren sogar erst auf einem der Schulungsräder während des Besuchs des Bildungsmobils.

Ob nun zu Fuß oder auf dem Rad unterwegs, für Grundschüler ist es wichtig, möglichst früh die Verkehrszeichen kennen zu lernen. Eltern empfiehlt die Polizeihauptmeisterin, während der Autofahrt die Kinder auf die Schilder aufmerksam zu machen und ein kleines Quiz zu veranstalten.

Zusätzlich rät die Kreisverkehrswächterin, nicht erst bis zur bevorstehenden Fahrradprüfung an der Grundschule zu warten, bis mit dem Nachwuchs das Fahrrad fahren gelernt werde. Aber an wichtigster Stelle stehe es, gleich von Beginn an die Bedeutung des Fahrradhelmes zu erklären. Zur Fahrradschule seien viele Kinder überrascht, welchen Unterschied es mache, ob etwa die berühmte Melone mit oder ohne umgeschnallten Helm aus zwei Metern zu Boden fallen gelassen werde.