Erfurt versucht Verkehrsexperiment - und wird dafür kritisiert

Erfurt. Erfurt hat ein Verkehrsexperiment gestartet. In der Talstraße im Norden der Stadt soll der Verkehr neu geregelt und „mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden“. So die Theorie.

Deutliche Kritik äußert der CDU-Kreisvorsitzende Wolfgang Weisskopf an den Probemaßnahmen zu einer künftigen Verkehrsregelung in der Talstraße und warnt vor erheblichen Behinderungen in der Hauptverkehrszeit. In der Talstraße soll testweise die Fahrbahn verengt werden. Er sagt: „Zwar ist eine überbreite Fahrspur geplant, jedoch entstehen schon bei zwei Fahrspuren während der Stoßzeiten erhebliche Staus.“

Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen bestehe mehr Gefahr für Radfahrer. Eine Verbesserung der Verkehrssicherheit sei nicht zwingend gegeben. Die Gehwegsicherheit rechts sei kein primärer Grund für diese Änderung.

