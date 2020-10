Pfiffelbach: Umleitungsfrust geht in zweite und letzte Phase

Schon viele Hundert Euro hat der Kontaktbereichsbeamte zusammen mit seinen Kollegen ignoranten Lkw-Fahrern abgenommen. Auch jetzt, wo die Baustelle im Pfiffelbacher Ortskern in den 2. Bauabschnitt übergegangen ist, werde ein Fehlverhalten bestimmter Verkehrsteilnehmer nicht toleriert, damit der Frust der Umleitungs-Anrainer auf ein Minimum reduziert wird, erklärt Landgemeinde-Bürgermeisterin Katrin Wörpel.

Zum Wechsel der Woche sei der 1. Bauabschnitt, der die Brücke am Treffpunkt der beiden Landesstraßen einschließt, abgeschlossen worden, was eine geänderte Verkehrsführung zur Folge hat. Von Apolda kommend haben Autofahrer nun zwei Nadelöhre vor sich. Das eine mit Wechselampelregelung in der Umleitung über den Igelsberg, wer weiter in Richtung Liebstedt fahren möchte.

Umleitungen im Ortskern Pfiffelbach werden aufgeteilt

Das zweite Nadelöhr mit Wechselampelregelung befindet sich auf der freigegeben Brücke, die dem Verlauf der Apoldaer Straße folgend einspurig überfahren werden kann. Die bisherige Verbindungskurve über die Weimarer Straße ist voll gesperrt, da für die weiteren Arbeiten der Bereich vor dem Dorfgemeinschaftshaus bis teilweise auf die Kreuzung an der Brücke aufgerissen werden muss.

„Wir hoffen, dass in drei Wochen die Einschränkungen in der Verkehrsführung ein Ende haben“, wünscht es sich die erste Bürgerin der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße und spielt dabei auf eine zum Wochenbeginn getroffene Verlautbarung seitens des Baulastträgers für die betroffenen Straßen, dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Parallel laufen Kanalarbeiten im Auftrag der Apoldaer Wasser GmbH.

Aus allen Richtung kommend weisen Schilder auf das nach wie vor bestehende Verbot für Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse über 3,5 Tonnen hin. Ausgenommen sind Busse sowie die Entsorgungsfahrzeuge.