ES 300h im Test: Der luxuriöse Lexus-Liner

Luxus-Liner Made in Japan. Den Lexus ES 300h gibt es nur als Vollhybrid mit einer Systemleistung von 218 PS.

Körn /Gera Das Vollhybrid-Modell der noblen Toyota-Tochter kommt nun auch mit digitalen Außenspiegeln daher

Alternative Antriebe sind alternativlos. Bei meinem Debüt zur I-Mobility-Rallye von Auto, Motor und Sport war ich 2019 in Stuttgart mit einem wasserstoffbetriebenen Toyota Mirai am Start. Ein Jahr darauf sollte es ein Lexus ES 300 h der Toyota-Nobelmarke sein. Radsport-Olympiasieger Olaf Ludwig hatte sich schon mit mir auf die Tagesausfahrt durch die schwäbische Provinz gefreut.

Corona stoppte die fünfte Auflage der Fahrveranstaltung, bei der nur reine Stromer, Hybridmodelle und Brennstoffzellen-Wasserstoffautos zugelassen waren. Doch auch ohne Wettfahrt konnte der Lexus ES 300h seine Alltagstauglichkeit unter Beweis stellen. Mit dem schnittigen Lexus kann man sich sehen lassen.

In weniger als neun Sekunden auf 100

„Wieviel PS hat der Wagen?“, kam bei der Parkplatzsuche in der Kölner Innenstadt mit hoch gehaltenem Daumen die erste Frage. Der Japaner fährt mit Doppel-Herztechnik. Dabei bringt ein Vierzylinder-Benziner 178 PS und der Elektromotor 120 PS. Die Systemleistung von 218 PS geht auf die Vorderachse. Damit ist der Lexus in weniger als neun Sekunden auf 100.

„Gibt es auch Diesel?“ Nein, mit einer anderen Antriebsart ist der Lexus ES nicht zu haben. Lange Strecken rein elektrisch kann die Business-Limousine nicht fahren. Die Akkuleistung reicht für ein, zwei Kilometer. Dafür punktet der Hybrid beim kräftigen Beschleunigen oder eben beim Stop-and-go.

Dann bewegt sich der ES nämlich den größten Teil der Zeit elektrisch unterstützt vorwärts. Das Besondere am Vollhybriden: Die Batterie lädt sich beim Bremsen oder Rollenlassen im Nu wieder selbst auf. Insgesamt ist er so sparsam wie moderne Diesel. Dennoch gibt es dafür von der Regierung keinen Umweltbonus. Wer darauf nicht verzichten will, muss sich entweder für einen Stromer oder einen Teilzeitelektriker mit Stecker entscheiden.

Basisvariante für 49.400 Euro zu haben

Was solls. Ich stehe auf das Lexus-Schiff. Der in der Luxury-Line ausgestattete Testwagen lässt keine Wünsche offen. Bei dem stolzen Preis von 64.400 Euro sollte man das aber auch erwarten können. Lediglich das große Head-up-Display im Wert von 1.500 Euro und der Metallic-Lack für 1.000 Euro kosten extra. Die Basisvariante für 49.400 Euro freilich ist nicht ganz so üppig ausgestattet.

Für die digitalen Außenspiegel im Innenraum müssten beispielsweise 2000 Euro berappt werden. Aber das wäre schon eine sinnvolle Investition. Denn die Kameratechnik ermöglicht neben der Weitwinkelfunktion für verschiedene Fahrsituationen wie beim Abbiegen, Spurwechsel oder Einparken auch eine Abstandsanzeige für heranfahrende beziehungsweise nachfolgende Fahrzeuge.

Verbrauch von durchschnittlich fünf Litern

Frohgemut geht es auf Heimatkurs. Das Soundsystem von Mark Levinson sorgt dabei mit seinen 17 Lautsprechern gleich für einen musikalischen Hörgenuss. Die digitale Kraftstoffanzeige scheint sich fast überhaupt nicht zu bewegen. Meine Verbrauchsangaben aus dem Datenblatt waren wirklich nicht übertrieben – das liegt an dem effizienten Zusammenspiel von Verbrenner und E-Maschine.

Der japanische Luxus-Schlitten kam im Durchschnitt tatsächlich mit gut fünf Litern Sprit aus. Das lag freilich auch an meiner gesitteten Fahrweise. Aber mehr als abgeriegelte 180 Sachen wären ohnehin nicht drin gewesen. Am sparsamsten ist die Vollhybrid-Limousine von Lexus immer dann, wenn die Geschwindigkeit knapp unter der 120 km/h-Marke gehalten wird. Denn dann schaltet sich nämlich der Verbrenner, wenn möglich, immer wieder ab.