Thüringen gibt mehr Geld für Landstraßen aus

In Thüringen wird dieses Jahr viel Geld in den Straßenbau investiert. (Symbolfoto)

Erfurt. Mehr Geld für Straßen auf dem Land will das Land Thüringen in diesem Jahr bereit. 50 Millionen Euro werden investiert.

Auf Thüringens Straßen wird auch in diesem Jahr viel gebaut. So werden nach Angaben des Thüringer Infrastrukturministeriums allein in die kommunale Verkehrsinfrastruktur, also beispielsweise in die Sanierung von Ortsdurchfahrten oder den Bau von Ortsumfahrungen, rund 50,8 Millionen Euro investiert. Das sind 15 Millionen Euro mehr als 2020.

Begründet wird dieses Plus damit, dass der Anbindung der ländlichen Räume besonderes Augenmerk gelte. Für den Bau von Landesstraßen sind - einschließlich der Mittel für Planung und Bauüberwachung - 142,3 Millionen Euro und damit eine annähernd so hohe Summe wie im Vorjahr vorgesehen. "Das ist insgesamt eine sehr gute Basis, um den bedarfsgerechten Straßenbau weiter voranzutreiben", sagt Staatssekretärin Susanna Karawanskij. In diesem Jahr starten die vorbereitenden Baumaßnahmen für die Ortsumfahrungen Mühlhausen, Höngeda und Großengottern (alle Unstrut-Hainich-Kreis).

Anstehende Großprojekte