Nächster Lotto-Großgewinn geht nach Thüringen

Suhl. Und wieder hat ein Lottospieler aus Thüringen die richtigen Zahlen getippt und einen Großgewinn eingestrichen. Über diese Summe darf sich der Glückspilz freuen.

Schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen gibt es einen Großgewinn in der europäischen Lotterie Eurojackpot zu vermelden. Wie die Thüringer Staatslotterie mit Sitz in Suhl mitteilt, hat ein Mitspieler aus Thüringen in der Ziehung am Freitag, 25. November 2022, die richtigen Zahlen getippt. Unglaubliche 131.521,40 Euro könnten damit schon in der kommenden Woche auf dem Konto des Glückspilzes sein.

Dies ist bereits der 17. Großgewinn der Thüringer Staatslotterie in diesem Jahr. Und da niemand in der Gewinnklasse 1 gewonnen stehe der Jackpot für die nächste Ziehung am Dienstag, 29. November 2022, bei sagenhaften 47 Millionen Euro.

„Unglaublich, unsere Thüringer Mitspieler haben einfach Glück.“, so Jochen Staschewski, Geschäftsführer der Thüringer Staatslotterie.

Zweiter Lottogewinn innerhalb einer Woche