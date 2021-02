Am Mittwoch, dem 24. Februar, haben Experten einen alten Industrieschornstein am Katharinenweg in Apolda gesprengt. Der über 45 Meter hohe Schlot gehörte zu einer ehemaligen Ziegelei und wurde seit 30 Jahren nicht mehr genutzt.

Genau zwölf Sekunden vergingen ab der Zündung, bis der über 45 Meter hohe Schornstein in vielen Bruchstücken in die schmale Fallgrube gefallen war. Aufatmen in Apolda. Eine Punktlandung. Schäden am Nachbarhaus, das sich keine 20 Meter entfernt befindet, waren nicht feststellbar.