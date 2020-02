Ein Herz für die Pfefferminzbahn

Der Saal im Conference Center der Bad Sulzaer Therme ist gut besetzt. Es geht um die Zukunft der Pfefferminzbahn. Einst verband die Ende des 19. Jahrhunderts erbaute „Pfeffibahn“ Straußfurt mit Großheringen. Von früher über 50 Streckenkilometern werden heute nur noch gut 20 zwischen Sömmerda und Buttstädt für den Personenverkehr bedient. Auf dem Teilstück nach Straußfurt war 2007, auf dem nach Großheringen 2017 Schluss. Auch Weißensee, Eckartsberga oder Bad Sulza sind seitdem außen vor.

Zum Treffen eingeladen hat Marion Schneider vom „Aktionsbündnis Pfefferminzbahn“. Die Unternehmerin und ihre Mitstreiter wollen die Strecke wieder zum wichtigen Bestandteil des Nahverkehrs im Weimarer Land machen. Mit Felix Meyer vom Lehrstuhl für Bahnverkehr, Öffentlichen Stadt und Regiononalverkehr der TU Dresden steht den anwesenden Kommunalpolitikern, Bahnvertretern und Touristikern ein Wissenschaftler zur Verfügung, der gerade in einer Diplomarbeit die Chancen für mehr Pfeffibahn untersuchte und dabei auch Überlegungen für eine Anbindung über Jena hinaus bis nach Kahla einbezog.

Anschluss an Ostthüringen wärePerspektive für die Pfeffibahn

Kurz vor der früheren Grenze hinter dem Bahnhof Blankenstein ist die Höllentalbahn zu Ende. Foto: Mike Finke / OTZ

Meyer hat verschiedenste Varianten durchgespielt -- hinsichtlich Personen- und Güterverkehr, Wochentags- und Wochenendverbindungen, Interessen von Berufspendlern, Schülern oder Touristen. Sein Fazit: Unter wirtschaftlichen und rentablen Gesichtspunkten schneidet der derzeit befahrene Abschnitt am besten ab, wer mehr wolle, brauche gute Konzepte und vor allem das gemeinsame, über Kreis- und Landesgrenzen hinausgehende Bekenntnis aller Verantwortlichen.

Dafür wäre es wohl hilfreich, wenn Wirklichkeit würde, worauf sich sich Rot-Rot-Grün im Falle einer Fortsetzung ihrer Koalition verständigten. In der neuen Koalitionsvereinbarung heißt es auf Seite 53: „Die Landesregierung bekennt sich dazu, stillgelegte Bahnstrecken für den Personen- und Güterverkehr zu reaktivieren. Dazu gehören u. a. die Werrabahn, die Höllentalbahn, die Rennsteigbahn, die Ohratalbahn und die Pfefferminzbahn.“ Seitdem keimen nicht nur bei Bahnaktivisten und Befürworter-Vereinen vor Ort Hoffnungen, dass sich absehbar etwas tut.

So auch bei der Erfurter Bahn. Das Unternehmen befährt seit Dezember 2017 das verbliebene Rumpfstück der Pfeffibahn zwischen Sömmerda und Buttstädt. „Das kleine Reststück, so, wie das Land die Pfefferminzbahn zuletzt ausgeschrieben hatte und wie wir es jetzt befahren, ist es sehr schwierig. Der Abschnitt Buttstädt–Sömmerda hängt mehr oder weniger in der Luft. Das Einzugsgebiet für ein gutes Fahrgastaufkommen ist zu gering, die Anschlussbeziehungen in Sömmerda auch nicht umwerfend. So gesehen wäre eine Anbindung Richtung Camburg/Jena mit einer guten Vertaktung schon interessant“, sagt Sprecherin Hella Tänzer.

Schienenbetreiber ist bereitsauf mehr Verkehr vorbereitet

Betreiber der Gleise ist seit einigen Jahren die private Thüringer Eisenbahn GmbH (ThE). Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, von der Stilllegung bedrohte Strecken der Deutschen Bahn AG zu übernehmen. Zudem betreibt sie private Bahnhöfe, darunter den von Olbersleben-Ellersleben an der Pfeffibahn. Bei der ThE ist man auf mehr Verkehr eingestellt. Gleich nach der Privatisierung war mit der Sanierung der Strecke sowie dem Ausbau des Kreuzungsbahnhof Olbersleben begonnen worden.

Die Rennsteigbahn hängt nicht zuletzt am Tourismus

Der Verein Thüringer Oberlandbahn organisiert Draisinenfahrten. Foto: Uli Drescher / OTZ

Hoffnung gibt es auch für die Rennsteigbahn. Der Personenverkehr auf der Steilstrecke Ilmenau– Schleusingen war 1998 durch die Deutsche Bahn eingestellt worden. 2003 übernahm die Rennsteigbahn GmbH & Co KG als Infrastrukturbetreiber den Streckenabschnitt Ilmenau–Schleusingen. Seit zwei Jahren wird der Abschnitt Plaue–Ilmenau im Stundentakt von der Südthüringen Bahn, Tochter der Erfurter Bahn, bedient.

Dort hält man eine regelmäßige Bedienung der Gesamtstrecke auch hinsichtlich der touristischen Entwicklung der Region für durchaus sinnvoll. „Um die Strecke allerdings vollständig beleben und ständig befahren zu können, wären umfangreiche Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen der Schieneninfrastruktur erforderlich. Für die hierzu nötigen Mittel und Aufwendungen müsste die Politik die Weichen stellen“, sagt EB-Sprecherin Tänzer. Mit dem Ausbau der Schieneninfrastruktur allein sei es nicht getan. Touristische Angebote entlang der Strecke müssten ausgebaut werden, um so für Wanderer, Touristen, Radfahrer aller Altersgruppen immer wieder neue Anlässe zu schaffen, die Region mit dem Zug zu bereisen. „Die Verlängerung der bisherigen Strecke wäre für uns oder den jeweiligen Betreiber im derzeitigen Umlauf nicht zu schaffen. Das würde noch einmal die Anschaffung zusätzlicher Fahrzeuge und den Einsatz zusätzlichen Personals bedeuten“, schränkt Hella Tänzer ein.

Reaktivierung der Höllentalbahndürfte Millionensummen verschlingen

Auf hohe Investitionskosten verweist auch Fritz Sell, erster Vorsitzender der Verkehrsinitiative „Höllennetz“. Der rührige Verein kämpft seit Jahren um eine Wiederbelebung der „Fränkischen Höllentalbahn“ im Grenzland zwischen Thüringen und Bayern. Dabei handelt es sich um den Streckenabschnitt zwischen dem bayerischen Marxgrün und Blankenstein (Saale) in Thüringen, der wiederum den südlichen Teil der Oberlandbahn zwischen von Triptis über Ziegenrück, Lobenstein, Blankenstein nach Maxgrün bildet. Problem hier: Die Höllentalbahn-Strecke ist seit Jahren stillgelegt, die Gleise wurden abgebaut. Um sie wieder für den Verkehr fitzumachen, wären laut Sell 30 bis 35 Millionen Euro nötig.

Für Sell wäre das gut angelegtes Geld. Mit der Wiederinbetriebnahme wären Personen und Güter wirtschaftlich und ökologisch sinnvoller zu befördern, alte Verbindungen zwischen Thüringen, Bayern und Tschechien würden eine neue Bedeutung bekommen. Auch wenn das einige Kommunalpolitiker in Bayern nicht so sähen, die statt dessen weiterhin auf den Busverkehr setzten. Möglich, dass sie sich von konkreten Initiativen aus Thüringen umstimmen ließen.

Hoffnung schöpft Sell nicht zuletzt aus der Aufnahme der Höllentalbahn in eine Top 10 deutschlandweiter Reaktivierungsprojekte. Vorgeschlagen und geprüft wurden sie vom Verband der Verkehrsunternehmen und von der Inititiave Allianz pro Schiene. „Würde die sechs Kilometer lange Lücke zwischen Blankenstein in Thüringen und dem bayerischen Marxgrün geschlossen, würde endlich eine Folge der deutsch-deutschen Teilung beseitigt. Die Region bekäme mit dem Comeback der Höllentalbahn eine massive Entlastung vom Lkw-Verkehr“, sagt Sell. Große Papierhersteller der Region hätten wiederholt ihr Interesse an der Reaktivierung angemeldet.

Hunderte Schwellen für die Oberlandbahn verlegt

Im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag nicht erwähnt wird der nördliche Teil der Oberlandbahn von Triptis nach Blankenstein. Beim Verein Thüringer Oberlandbahn vertraut man da aber auf frühere Versprechungen von Bodo Ramelow, der wiederholt Thüringens Interesse an der Strecke bekundet habe. Größtes Hindernis ist die dem Ausbau der A 9 zum Opfer gefallene Mosbacher Brücke, damit sind die Hürden für eine durchgehende Verbindung von Triptis in Richtung Ziegenrück und Lückenmühle hoch. „Wir geben nicht auf und kämpfen weiter für den Wiederaufbau der Brücke“, versichert Vereinschef Alexander Schilling. Seit Jahren organisieren die Mitglieder Draisinenfahrten.

Schon jetzt verkehren regelmäßig Holzzüge zwischen Triptis und Kaufingen. Noch in diesem Jahr soll der reguläre Personenzugverkehr auf dem sechs Kilometer langen Teilstück zwischen Triptis und Auma starten. Dafür wurden nicht nur Hunderte Schwellen neu verlegt, sondern auch der schon geplante Abriss des Anschlussgleises 1 am Triptiser Bahnhof verhindert.

Erfurter Bahn würde sich auch erneut für Pfeffi-Bahn bewerben

Unterstützung für Pfefferminzbahn

Zukunft der Pfefferminzbahn zwischen Vision und Wissenschaft