Es sprießt: Vor allem in den Wäldern nahe des Rennsteigs, im Südharz und im Schiefergebirge. Pilze gibt es zwar fast das ganze Jahr, doch die Hauptzeit ist jetzt im Herbst. „Das betrifft gerade die Monate Oktober und November“, so Horst Sproßmann von Thüringenforst.

Er sagt voraus, dass für die Sammler die Saison nach jetzigem Stand „eine gute Ernte“ bringen dürfte. Der wechselhafte Sommer mit regelmäßigen Niederschlägen und milden Temperaturen hätte fast ideale Voraussetzungen für das Pilzwachstum in den Wäldern des Freistaats geschaffen.

Bei Unsicherheit Rat bei Pilz-Sachverständigen holen

Laut Thüringenforst finden sich in jedem Hektar Wald rechnerisch 445 Kilogramm Pilztrockenmasse – das ist nach Angaben der Landesforstanstalt mehr, als es dort Bakterien und Tiere gibt. Von den etwa 4300 Pilzarten, die nachweislich in Thüringens Wäldern sprießen, sind etwa 300 essbar. Die anderen sind nicht alle giftig, aber oft ungenießbar, erklärt Sproßmann. Bei Unsicherheit sollte Rat bei einem Pilz-Sachverständigen beziehungsweise bei einer Pilz-Beratungsstelle eingeholt werden.

Pilze wachsen vorzugsweise in Nadelwäldern, aber auch in Laubwäldern kommen sie vor. Zu den beliebtesten zählen Steinpilze, Pfifferlinge und der Hallimasch, über dessen Namens-Ursprung weiterhin gerätselt wird. Eine Erklärung könnte laut Sproßmann sein, dass der Name von „Höll’ im Arsch“ herrührt. Denn der Hallimasch wirkt stark abführend, wenn er zu roh gegessen wird. Zum eigenen Verbrauch dürfe „im Wald jeder Pilze sammeln“. Vorstand Volker Gebhardt empfiehlt, sie „nicht rauszureißen, sondern mit dem Messer abzuschneiden.“ So bleibe das Pilzmyzel im Boden erhalten. Zudem sollten Pilze nicht in Plastiktüten transportiert werden.

Nicht mehr als 250 Gramm Wildpilze pro Woche verzehren

In Naturschutzgebieten ist das Sammeln verboten. Und dort, wo es erlaubt ist, sind Regeln zu beachten. Die Forstleute bitten, nur Pilze mitzunehmen, die später auch verzehrt werden. Denn sie würden im Ökosystem Wald eine wichtige Rolle spielen. Generell sollte man nicht mehr als 250 Gramm Wildpilze pro Woche verzehren, da sie oft schwach radioaktiv belastet sind.

Das könnte Sie auch interessieren: