Seit der Ankündigung im Hauptausschuss (diese Zeitung berichtete) hatte die Verwaltung den 1. Nachtragshaushalt für die Landgemeinde Bad Sulza noch einmal komplett durchgerechnet und aufbereitet. Zur letzten Stadtratssitzung, am Donnerstagabend, stimmten die 23 anwesenden Räte einstimmig für den Rekord-Haushalt.

Das Haushaltsvolumen ist dabei von rund 23,88 Millionen Euro um etwa 4 Millionen auf rund 27,9 Millionen angewachsen. Waren im ursprünglichen Haushalt rund 1,2 Millionen Euro geplant, die aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt zugeführt werden konnten, wuchs die Summe auf rund 2,25 Millionen Euro an.

Bad Sulza will über 1,4 Millionen Euro in die Rücklage legen

Die Verwaltung hat die Entnahme von 457.000 Euro aus der Rücklage wie angekündigt auf Null gesetzt und stattdessen eine Zuführung in den Plan integriert. Gingen konservative Schätzungen von etwa 900.000 Euro und optimistische von bis zu 1,3 Millionen Euro aus, die zum Jahresende in das Sparschwein gesteckt werden könnten, hat sich diese Prognose offenbar ein weiteres Mal geändert – zugunsten des Stadtsäckels. Genau 1.442.010 Euro setzt die Verwaltung nach neuer Kalkulation an, die der bereits jetzt rund 1,1 Millionen zählenden Rücklage hinzugefügt werden könnten.

Eine weitere größere Einsparung habe es auch wegen des nach hinten verschobenen Baus von zwei neuen Feuerwehrgaragen in Bad Sulza gegeben. Hier wurde der Haushaltsposten von 400.000 Euro auf 60.000 Euro für die Ausschreibung der Bodenplatte reduziert.

Wie mit dem Ursprungshaushalt 2020 bereits beschlossen wurde, sollten die Schulden bezüglich der Toskana Therme Bad Sulza im Rahmen der Umschuldung der Förderungskaufverträge in den Schuldenstand der Stadt aufgenommen werden. Laut Nachtragshaushalt fällt die Schuldenlast mit 5,43 Millionen Euro jedoch geringfügig kleiner aus, weswegen die Pro-Kopf-Verschuldung statt der erwarteten 978,37 Euro am Ende wohl nur rund 967 Euro beträgt.