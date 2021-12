Sonderaktion an vielen Thüringer Orten: Impfen ohne Termin

Erfurt. Funke Thüringen und Kassenärztliche Vereinigung schaffen zusätzliche Angebote. Mehrere Logistik-Standorte werden zu Impfzentren.

Die Funke Medien Thüringen beteiligen sich an der Impfkampagne gegen das Corona-Virus. Mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen werden ab Samstag drei Wochenenden lang Impftermine an fünf Orten angeboten. „Wir stellen unsere Logistik-Standorte an drei Adventssamstagen zur Verfügung und konnten die Termine gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung unkompliziert und schnell vorbereiten“, sagt Judith Müller, Leiterin der Zustellsteuerung in Thüringen.

Geöffnet werden dafür jeweils samstags die Logistikdepots in Eisenberg (Bahnhofstraße 15), Hörselberg-Hainich (Am Noßbach 1), Bad Langensalza (Am Fliegerhorst 14), Schleiz (Industriestraße 28) und Nordhausen (Rothenburg Str. 31), nachzulesen auch unter www.impfen-thueringen.de/endspurt.

Verimpft werden die Impfstoffe von Johnson und Johnson vorzugsweise für Erstimpfungen sowie Biontech. Pro Samstag und Impfort gibt es 500 Dosen im Verhältnis von 50:50. An allen Standorten stehen von 12 bis 18 Uhr Impfteams mit jeweils zwei Ärzten sowie Assistenten bereit. Ein Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Vor Ort werden Bändchen vergeben, damit niemand umsonst wartet

Damit niemand umsonst wartet, werden vor Ort Bändchen vergeben. Sind sie alle, gibt es an diesem Tag auch keinen Impfstoff mehr. Den Einsatz der Impfstoffe von Biontech begründet die KV damit, dass der Impfstoff von Moderna nicht gut transportiert werden kann und sich so weniger für mobile Impfteams eignet.

Jörg Mertz, Geschäftsführer der Stiftung zur Förderung ambulanter ärztlicher Versorgung in Thüringen. Foto: Sibylle Klepzig / Thüringer Allgemeine

„Wir freuen uns, dass wir mit der TA einen Partner gefunden haben, der unsere Impfkampagne unterstützt. Dank der vielfältigen Standorte des Zeitungshauses können wir noch mehr Menschen jenseits unserer Impfstellen in der Nähe ihrer Wohnorte erreichen“, sagte Jörg Mertz, Leiter des Pandemiestabes der KV.

TA-Chefredakteur Jan Hollitzer verwies auf viele Nachfragen von Leserinnen und Lesern, die sich impfen lassen wollen, aber bisher leer ausgegangen seien. „Für eine zusätzliche Impfmöglichkeit arbeiten wir gern eng mit der KV zusammen“, so Hollitzer.

Zum Impftermin bitte die Versicherungskarte, den Impfpass und möglichst einen schon vorausgefüllten Anamnesebogen mitbringen, zu finden auf: www.impfen-thueringen.de/checkin.php