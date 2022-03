Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 1. bis 9. März 2022

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 1. bis 9. März 2022.

Mittwoch, 9.März

19.34 Uhr: Ab Juli nur noch halb so viele zentrale Impfstellen in Thüringen

In Thüringen werden Corona-Impfstellen geschlossen. Aufgrund auslaufender Mietverträge sollen vier Stellen zum 31. März den Dienst einstellen; weitere Schließungen sollen schrittweise im zweiten Quartal folgen. Nur 15 der bisher 27 zentralen Impfstellen sollen thüringenweit über den 30. Juni hinaus fortgeführt werden, teilten das Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) am Mittwoch gemeinsam mit. "Damit kann der Freistaat Thüringen flexibel auf mögliche Entwicklungen der Pandemie reagieren", hieß es. Auch 15 mobile Impfteams blieben aktiv. (dpa)

19.11 Uhr: Traumatisiert und erschöpft: Hunderte Geflüchtete in Jena angekommen

Bisher konnten die Flüchtlinge zumeist privat untergebracht werden – im Ibis-Hotel wurden nach 40 Stunden Busfahrt von der ukrainischen Grenze nach Jena auch geflüchtete Schwangere und kleine Kinder aufgenommen.

18.59 Uhr: Zivilschutz, Sirenen, Schutzräume: So ist Thüringen auf den Ernstfall vorbereitet

Im Ernstfall müssen auch im Freistaat viele Rädchen ineinandergreifen. Wo es gut läuft, wo es klemmt: Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

18.32 Uhr: CDU und Rot-Rot-Grün für Steuersenkungen bei Energie

Angesichts stark ansteigender Preise sollen Steuern und Abgaben auf alle Energieträger gesenkt werden. In einem Antrag wird die Landesregierung aufgefordert, eine Bundesratsinitiative zu starten.

18.14 Uhr: Fällt auch in Thüringen bald die Maske?

Ab dem 20. März sollen neben allen Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte auch die Maskenpflicht in Läden, Gaststätten sowie den meisten anderen Einrichtungen fallen. So sieht es der Entwurf des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes vor. Doch das Land Thüringen ist dagegen.

17.29 Uhr: Jena legt Beschwerde gegen Gerichtsentscheid zu verlängertem Genesenen-Status ein

Doch sechs statt drei Monate Genesenen-Status: Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Gera sind nun weitere Eilverfahren eingegangen. Allerdings ist Gerichtsentscheid, der einem Jenaer den längeren Genesenen-Status von sechs Monaten sichert, nicht rechtskräftig geworden. Die Stadt Jena hat Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Weimar eingelegt.

17 Uhr: Erfurter auf fünftägiger Flucht aus der Ukraine

Ein Erfurter Joachim Schäfer konnte aus Odessa vor dem Krieg über abenteuerliche Wege nach Deutschland flüchten.

16.34 Uhr: Nach monatelangem Tauziehen: Einigung auf neuen Präsidenten des Thüringer Verfassungsgerichts in Sicht

Nach monatelangem Tauziehen um die Neubesetzung der Präsidentenstelle am Thüringer Verfassungsgerichtshof ist eine Einigung in Sicht. Der von der CDU-Landtagsfraktion vorgeschlagene Kandidat stellte sich unter anderem in den rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen vor. Einhelliger Tenor im Anschluss: Wir werden ihn wählen.

16 Uhr: Vier Großbaustellen sorgen 2022 für Behinderungen auf Thüringer Autobahnen

Im Jahr 2022 sorgen vor allem vier Großbaustellen für Behinderungen auf den Autobahnen in Thüringen. Streckenabschnitte mit einer Gesamtlänge von mehr als 22 Kilometern sollen saniert werden. Diese Maßnahmen kündigt die Autobahn GmbH an.

14.53 Uhr: Thüringer Landesregierung prüft Erstattung für private Flüchtlingsunterkünfte

Viele Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in Thüringen privat unter. Die Landesregierung sucht jetzt nach Möglichkeiten, die Helfenden zu unterstützen. Hier erfahren Sie mehr.

14 Uhr: Neustart für Solarförderung in Thüringen

Energiewende heißt für viele Thüringer Solaranlagen auf dem Dach installieren. Das Umweltministerium unterstützt das nun auch wieder mit Geld. Mehrere Millionen Euro stehen zur Verfügung.

13.20 Uhr: Grünen-Fraktion fordert Nachtragshaushalt für Ukraine-Flüchtlinge

Für die Versorgung und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine fordern die Grünen im Thüringer Landtag rasch einen Nachtragshaushalt. "Ich rechne kurzfristig mit 10.000 Geflüchteten aus der Ukraine, die in Thüringen unsere Unterstützung benötigen", sagte der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Olaf Müller, am Mittwoch. Für die Unterbringung und Betreuung seien etwa 80 Millionen Euro vom Land nötig. Im erst kürzlich beschlossenen Landeshaushalt seien dafür aber nicht genügend Reserven vorhanden. "Wir brauchen daher kurzfristig einen Nachtragshaushalt, damit Thüringen seine Verpflichtungen auch erfüllen kann", sagte Müller. (dpa)

13.15 Uhr: Long-Covid-Patientin hat nach Therapie in Arnstadt fast ihr altes Leben wieder

Die Arzthelferin Simone Kieslich litt unter Long Covid. Ihr Chef erfuhr von einer neuartigen Therapie und schickte sie zu einer Arnstädter Spezialistin. Sie sei „einfach nur glücklich", sagt die Patientin heute.

13.05 Uhr: Kindersachenladen auf der Krämerbrücke in Erfurt öffnet nach Wasserschaden wieder

Vor gut acht Monaten hat ein Wasserschaden ihn schwer beschädigt. Nun öffnet der Kindersachenladen „Maboni" auf der Krämerbrücke in Erfurt wieder. Inhaberin Mone Luhn hat in der Zwischenzeit viel Hilfsbereitschaft erfahren. Sie dankt dafür mit einer besonderen Aktion.

12.29 Uhr: Thüringen hofft auf Hilfe von Russisch-Lehrern im Ruhestand

Bei der Integration von ukrainischen Flüchtlingen in die Schulen hofft Thüringen auch auf die Unterstützung durch frühere Russisch-Lehrer im Ruhestand. "Es geht darum, Kommunikation zu ermöglichen und beispielsweise die Lehrkräfte im Unterricht zu unterstützen", sagte der Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums, Felix Knothe, auf Anfrage. Denkbar sei auch, dass solche ehemaligen Lehrkräfte im Rahmen des Ganztagsangebotes aktiv werden – und zum Beispiel Kurse oder Arbeitsgemeinschaften anbieten könnten. (dpa)

11.55 Uhr: Thüringer CDU fordert Steuersenkungen für Benzin

Thüringens CDU-Chef Christian Hirte hat Steuersenkungen für Strom, Gas, Benzin und Fernwärme gefordert. "Schon vor Putins Angriff stiegen die Energiepreise stark an. Jetzt drohen sie völlig außer Kontrolle zu geraten", erklärte Hirte in einer Mitteilung am Mittwoch. Die EEG-Umlage müsse sofort abgeschafft sowie Steuern und Abgaben auf alle Energieträger gesenkt werden. Seiner Meinung nach müsse die Mehrwertsteuer auf Strom, Benzin und Heizöl auf 7 Prozent herabgesetzt werden. Ebenso plädierte er dafür, die Umsatzsteuer auf Strom-, Gas und Fernwärmelieferungen auf 7 Prozent zu senken. Die Stromsteuer sollte laut Hirte auf den europäischen Mindestsatz von 1 Euro pro Megawattstunde und 50 Cent pro Megawattstunde für Gewerbe gesenkt werden. (dpa)

11 Uhr: Feuer auf dem Campingplatz am Stausee Hohenfelden ausgebrochen

Ein Feuer hat auf dem Campingplatz am Stausee Hohenfelden am Mittwochmorgen großen Schaden verursacht. Die Feuerwehr kam zunächst nicht direkt an den Brandherd heran, hatte den Brand aber schließlich unter Kontrolle.

9 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter an

Die Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Wocheninzidenz am Mittwoch bei 1586,9. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 1525,4, und am Montag 1428,7 gelegen. Er gibt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Bundesweit stieg die Inzidenz auf 1319,0 (Vortag: 1293,6). Laut RKI wurden innerhalb eines Tages 6697 neue Infektionen in Thüringen gemeldet. Dazu kamen 16 weitere Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind in Thüringen 6666 Corona-Patienten gestorben.

8 Uhr: Taxifahrten sollen in Thüringen teurer werden

Die Thüringer Taxibranche rutscht von der Corona-Pandemie direkt in die nächste Krise. Gründe sind die extrem gestiegenen Spritpreise und der beschlossene 12-Euro-Mindestlohn. Um die ausufernden Kosten aufzufangen, wird der Verband demnächst in allen 22 Thüringer Landkreisen und kreisfreien Städten Taxitarif-Anpassungen beantragen. Über deren Satz entscheiden die Genehmigungsbehörden der Kommunen.

7 Uhr: CDU: Maskenpflicht in Thüringer Schulen soll Montag fallen

Die CDU-Landtagsfraktion fordert das Ende des Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht schon ab kommendem Montag. Abgesehen von Bayern verzichteten alle umliegenden Bundesländer bereits auf die Maskenpflicht. Die rot-rot-grüne Regierung plant jedoch einen anderen Weg.

6 Uhr: Fast zwölf Milliarden reichen nicht: Thüringens Landesregierung will mehr ausgeben

Thüringen soll im nächsten Jahr mehr Geld ausgeben als bisher von Finanzministerin Heike Taubert geplant. Das Kabinett überstimmte die Sozialdemokratin, die einen Doppelhaushalt für 2023 und 2024 auf Basis des aktuellen Haushaltsvolumens von knapp 12 Milliarden Euro vorgeschlagen hatte. Nach mehrstündiger Debatte einigte sich die Landesregierung am Dienstag auf zusätzliche Ausgaben in Höhe von 165 Millionen Euro für einen Einzeletat 2023.

Dienstag, 8. März

21.42 Uhr: Laut Polizei kein Verstoß: Reichsflaggen auf nicht angemeldeter Demo geduldet

Bei einer nicht angemeldeten Demonstration in Mühlhausen hat die Polizei gestern Abend nicht nur 415 Teilnehmende registriert sondern auch, dass mehrere Reichsflaggen mitgeführt wurden. Ebenso zu sehen war die Fahne Russlands und zahlreiche Luftballons, die in den russischen Farben, aber auch den Reichsfarben angeordnet waren. Warum sie geduldet wurden.

21.40 Uhr: Nordhäuser kochen in Steffen Hensslers ARD-Küchenshow

Es dürfte der Traum manch passionierten Hobbyküchenchefs sein: Kochen auf großer TV-Bühne mit Tipps von Promikoch Steffen Henssler. Genau das durften zwei Nordhäuser. Marie Gunst und ihr Bruder Andreas stellen sich diese Woche dem Wettstreit im ARD-Familienkochduell. Mit diesen Kreationen wollen sie gewinnen.

21.20 Uhr: Sandmann hat sich von seiner Herz-OP erholt - und sitzt nun wieder auf seiner Bank in Erfurt

Foto: Anja Schultz Stadtverwaltung Erfurt

Viele Erfurterinnen und Erfurter empörten sich Anfang Februar über den Angriff auf das Erfurter Sandmännchen. Die beliebte Figur, die am 22. November 1959 das erste Mal im Deutschen Fernsehfunk der DDR auf Sendung ging, gilt auch heute noch als ausgesprochener Touristenmagnet. Direkt an der Stelle des Herzens hatten Unbekannte mit roher Gewalt ein großes Loch in die Sandmannfigur geschlagen. Auch an anderen Stellen waren kleine Blessuren sichtbar. Die besonders bei Kindern sehr beliebte Kultfigur wurde nun in einer Werkstatt repariert und neu lackiert.

21.06 Uhr: Thüringens Talsperren bieten ausreichend Hochwasserstauraum

Thüringens Talsperren sind am Ende des Winters gut gefüllt. Sie bieten aber weiterhin ausreichend Stauraum, sollte es erneut zu stärkeren Regenfällen kommen. "Die Hochwasserschutzreserve ist bei den großen Stauanlagen derzeit ungenutzt", sagte eine Sprecherin der Fernwasser-Gesellschaft, die für die meisten Talsperren im Freistaat zuständig ist, heute in Erfurt auf Anfrage. (dpa)

21.04 Uhr: Ermittlungen gegen früheren Mitarbeiter des Landratsamts des Kyffhäuserkreises

Es begann mit drei Kündigungen im Landratsamt, darunter ein führender Mitarbeiter. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen der Männer. Das bestätigt auf Nachfrage der Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen Dirk Germerodt. Die Staatsanwaltschaft geht offenbar dem Verdacht von Manipulation am Vertrag zwischen dem Landkreis und dem DRK-Kyffhäuserkreisverband zu den Coronatests nach.

20.20 Uhr: Wie es nach der Insolvenz der Herzgut-Molkerei weitergeht

So ist der Stand der Dinge in Sachen Insolvenz der Schwarzaer Molkerei: Was der Insolvenzverwalter sagt und welche Schritte ehemalige Mitarbeiter gehen.

19.42 Uhr: Busbahnhof in Bad Frankenhausen abgesperrt: Übungsgranate im Keidercontainer

Heute musste der Busbahnhof in Bad Frankenhausen laut Polizei weiträumig abgesperrt werden. Beim Leerräumen eines Altkleidercontainers wurde von den Verantwortlichen gegen 12 Uhr ein munitionsähnlicher Gegenstand gefunden.

19.03 Uhr: Taubert wird bei Doppelhaushalt ausgebremst - Ausgaben steigen

In Thüringen wird es keinen Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre bis zur Landtagswahl 2024 geben. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) scheiterte heute im Kabinett mit ihrem Projekt. "Ich habe den Vorschlag nicht durchbekommen", sagte Taubert nach einer Haushaltsklausur der Regierung in Erfurt, die deutlich länger ging als ursprünglich geplant. Es werde damit zunächst nur ein Etat für 2023 aufgestellt, der Anfang September dem Landtag vorgelegt werden solle, so die Ministerin.

19.01 Uhr: Frau im Dienst sexuell missbraucht: BGH bestätigt Haftstrafe für zwei Polizisten

Das Urteil des Landgerichts Erfurt gegen zwei Polizisten wegen sexuellen Missbrauchs ist rechtskräftig. Die beiden Gothaer Polizisten waren 2020 in Erfurt wegen sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung einer Amtsstellung in Tateinheit mit Vorteilsnahme zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Sie seien vom Landgericht Erfurt zu Recht verurteilt worden, entschied der Bundesgerichtshof. Der BGH wies damit die "auf Verfahrensbeanstandungen und Sachrügen gestützten Revisionen der Angeklagten" zurück, wie er heute mitteilte.

18.49 Uhr: Corona-Protest und Gegenprotest in Gera auf Kollisionskurs

Erneut hat es am Montag in der Geraer Innenstadt einen unangemeldeten Protestzug gegen die Corona-Politik und gegen eine Corona-Impfpflicht gegeben, an der sich laut Polizei etwa 900 Menschen beteiligten. Und erneut hat es zeitgleich angemeldeten Gegenprotest mit einer „Menschenkette für Zusammenhalt und Solidarität in der Pandemie“ und etwa 50 Teilnehmern in der Breitscheidstraße gegeben. Anders als bisher allerdings sei es nach Angaben von Teilnehmern des Gegenprotestes diesmal fast zum Zusammenstoß gekommen.

18.23 Uhr: „Du bist kein Mensch, sondern eine Nummer“: Amazon Gera weist Vorwürfe zurück

Seit mehr als einem halben Jahr betreibt Amazon in Gera-Cretzschwitz ein Logistikzentrum. Hier sollen laut Firmenangaben aktuell über 1900 Mitarbeiter beschäftigt sein, fast 87 Prozent davon unbefristet, wie Unternehmenssprecher Thorsten Schwindhammer auf Nachfrage sagt. Doch nicht jeder von ihnen scheint mit den Bedingungen am Arbeitsplatz zufrieden zu sein.

17.54 Uhr: Ministerium: 1,5 Milliarden Euro fließen an Kommunen

Mehr als 1,5 Milliarden Euro fließen nach Angaben des Innenministeriums in diesem Jahr direkt in die Haushalte der Kommunen. Innenminister Georg Maier (SPD) sprach heute in Erfurt von einer Rekordsumme. Außerdem werden die Sonderzahlungen an die Kommunen, die unter einem besonders starken Einwohnerverlust leiden, auf elf Millionen Euro verdoppelt. (dpa)

17.37 Uhr: Einbrecher überwältigt in Erfurt Anwohner und entkommt mit Taucherausrüstung

Gestern Abend hat ein Dieb in der Erfurter Scharnhorststraße sein Unwesen getrieben. Gegen 21.15 Uhr war er in den Keller eines Wohnhauses eingebrochen. Als er gerade Taucherkleidung stehlen wollte, wurde er von einem Anwohner gestört. Der 41-Jährige hielt den Dieb fest, es folgte eine Rangelei. Dabei wurde der Anwohner leicht verletzt. Dem Einbrecher gelang mit seiner Beute im Wert von 900 Euro die Flucht.

16.53 Uhr: Berlins Oberbürgermeisterin: Giffey: Weiter für Parität im Parlament streiten

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat sich am Internationalen Frauentag erneut für eine Quote im Parlament ausgesprochen. "Ich würde es gut finden, wenn wir Parität im Parlament hätten", sagte Giffey heute dem RBB-Sender Fritz. "Die Frauen und Männer sind zu gleichen Teilen in der Bevölkerung, dann sollte die Volksvertretung - das Parlament - auch zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen bestehen", sagte Giffey.

Brandenburg hatte als erstes Bundesland im Januar 2019 versucht, eine gesetzlich verankerte Quotenregelung umzusetzen. Wenig später war Thüringen gefolgt. Im Sommer 2020 kippte Thüringens Verfassungsgerichtshof die gesetzlich verankerte Quotenregelung. (dpa)

16.47 Uhr: Migrationsminister Adams verwundert über Vorschlag zur Registrierung von Flüchtlingen

Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) hat sich irritiert über einen Vorschlag des Landesverfassungsschutzpräsidenten gezeigt, ukrainische Flüchtlinge zu registrieren. "Der Vorschlag ist obsolet und verwundert", sagte Adams heute. Es sei zwar richtig, dass alle ukrainischen Staatsbürger zunächst visafrei und ohne Registrierung einreisen könnten. "Aber alle, die sich entscheiden, in Deutschland zu bleiben, werden ja einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis stellen", betonte Adams. Damit werde auch eine Registrierung vorgenommen. "Eine Registrierung findet statt", betonte er.

16.03 Uhr: Corona: Spiel des Thüringer HC gegen Blomberg-Lippe abgesagt

Der Thüringer HC hat in der Handball-Bundesliga der Frauen am Wochenende spielfrei. Die für Samstag terminierte Partie gegen die HSG Blomberg-Lippe muss aufgrund von Coronafällen bei den Gästen abgesagt werden. Das teilte der Club aus Ostwestfalen heute mit. "Da die betroffenen Spielerinnen auch aktuell noch über Symptome klagen und für die Freigabe zum Trainings- und Spielbetrieb überdies ein negativer PCR-Test sowie eine Freigabe durch den Arzt erfolgen muss, wurde nun im Dialog mit der Spielleitenden Stelle sowie dem THC entschieden, die Partie zu verlegen", sagte HSG-Geschäftsführer Torben Kietsch. Das Spiel beim THC muss noch neu terminiert werden. (dpa)

16.02 Uhr: Waldarbeiter während der Notdurft beklaut - Kettensäge bleibt spurlos verschwunden

Ein Mann wollte gestern Nachmittag Sturmschäden beseitigen, musste die Arbeiten jedoch ungewollt frühzeitig beenden. Er hatte an der Landstraße bei Menteroda einen Baum mit einer Kettensäge zerteilt. Dann legte er die Säge aus der Hand, um im Wald seine Notdurft zu verrichten. Als er nach wenigen Minuten zurückkehrte, war die Kettensäge verschwunden.

15.08 Uhr: Bis Jahresende 2021 über 60 Millionen Euro für Impfstellen

Die zentralen Corona-Impfstellen in Thüringen haben bis Ende 2021 rund 62,8 Millionen Euro gekostet. Davon entfallen 17,3 Millionen Euro auf Sachkosten und 45,5 Millionen Euro auf Kosten für das Personal, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums heute mitteilte. Das Land trägt die Hälfte der entstandenen Kosten, der Rest wird vom Bund übernommen. (dpa)

15.06 Uhr: Zeuge meldet Jugendliche mit Einkaufswagen auf Gleisen bei Hermsdorf

Gestern Abend hatte ein Zeuge die Polizei Saale-Holzland darüber informiert, dass mehrere Jugendliche mit einem Einkaufswagen auf den Bahngleisen herumfahren würden. Die Beamten prüften den gesamten Bereich rund um das Brückencenter in Hermsdorf.

13.40 Uhr: Geisterfahrer auf der A4 unterwegs

Am Dienstagvormittag sorgte ein Geisterfahrer auf der A4 bei Eisenach für mehrere gefährliche Situationen. Wie die Polizei informierte, habe der Geisterfahrer auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West mehrere Beinaheunfälle verursacht und mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Jetzt sucht die Polizei nach dem Autofahrer.

13.32 Uhr: Rund 400 Mitarbeiter der Thüringen-Kliniken sind ungeimpft

Die Thüringen-Kliniken mit Standorten in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck sind mit 824 Planbetten nicht nur eines der größten kommunalen Krankenhäuser im Freistaat, mit rund 2000 Mitarbeitern sind sie auch der bedeutendste Arbeitgeber in der Region. 400 davon sind noch nicht gegen Corona geimpft. Was ab dem 15. März auf diese Mitarbeiter zukommt, lesen Sie hier.

13 Uhr: Thüringen gibt Novavax-Impfdosen vorzeitig an Hausärzte ab

Wegen der schwachen Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax gibt Thüringen Tausende Dosen des Vakzins früher als geplant an Hausärzte ab. Rund 5000 Novavax-Impfdosen wurden bereits am Montag aus dem zentralen Thüringer Impfstofflager an einen pharmazeutischen Großhändler abgegeben, wie die Zeitung "Freies Wort" berichtete. Dieser Händler soll das Vakzin nun über die Apotheken an Thüringer Hausärzte verteilen. Die Nachfrage nach Impfungen mit Nuvaxovid ist bundesweit gering. Zuletzt hieß es von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, von den mehr als 8000 offenen Termine für die nächsten Tage über die Impfstellen im Freistaat seien noch mehr als 80 Prozent zu vergeben. (dpa)

11.15 Uhr: Vorschlag an Migrationsminister: Erstaufnahme von Ukraine-Flüchtlingen nur in Eisenberg

Derzeit kommen Frauen und Kinder, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, in der Erstaufnahmeeinrichtung Suhl an. CDU-Fraktionschef Mario Voigt hat an den Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) geschrieben: Er bittet darum, ukrainische Flüchtlinge nicht in Suhl, sondern in der früheren Erstaufnahmestelle Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) zu begrüßen und nennt Gründe, die für eine separate Betreuung in der dortigen Einrichtung sprechen.

10.45 Uhr: Stadt Jena informiert über Bebauung des Eichplatzes

Jetzt wird es konkret: Auf dem Jenaer Eichplatz soll voraussichtlich ab 2023 der Bau von unter anderem drei Hochhäusern beginnen. Über den Umfang der geplanten Arbeiten informierte Martin Fischer vom Zentralen Projektmanagement der Stadt Jena interessierte Innenstadthändler, Gastronomen und Gewerbetreibende. Erklärtes Ziel der Bauherren ist es, dass der rund um den Eichplatz geplante Frühlingsmarkt und das Altstadtfest ohne größere Einschränkungen für Kunden und Besucher stattfinden können.

10.20 Uhr: Neue Erkenntnisse zu tödlichem Unfall im Eichsfeld

Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Tod einer Jugendlichen am Wochenende im Eichsfeld weiter wegen „fahrlässiger Tötung“. Ein 17-jähriger Tatverdächtiger, der wie die Getötete aus dem Landkreis Eichsfeld stammt, wurde noch in der Tatnacht vorläufig festgenommen. Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen.

9.30 Uhr: Umfrage: Angst vor Atomkrieg wächst in Thüringen

Bei einer großen Mehrheit der Menschen in Thüringen wächst die Furcht, dass Deutschland in einen Krieg mit Russland verwickelt werden könnte. In einer Umfrage des Erfurter Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag dieser Zeitung zeigten sich 63 Prozent besorgt, „dass russische Truppen auch Deutschland angreifen könnten“. 28 Prozent sind sogar „sehr besorgt“. Umfragewerte zeigen auch die Haltung zu Themen wie Mitschuld der Nato, EU-Beitritt der Ukraine und Wehrpflicht.

9 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen steigt deutlich an

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Thüringen weiter gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Institutes (RKI) lag die Wocheninzidenz am Dienstag bei 1525,4, am Montag waren es noch 1428,7 erfasste Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Bundesweit betrug die Inzidenz am Dienstag 1293,6. Von Montag zu Dienstag kamen den Angaben zufolge in Thüringen 4933 Fälle hinzu. Zudem wurden 10 weitere Todesfälle registriert. Innerhalb Thüringens gibt es enorme Unterschiede bei den Infektionen. Im Landkreis Eichsfeld war die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag mit einem Wert von 2519,5 am größten. Zudem liegen weitere Landkreise über der Marke von 2000. Den geringsten Wert wies der Landkreis Greiz mit 632,1 aus. (dpa)

7 Uhr: Weniger Teilnehmer bei Corona-Protesten in Thüringen

In Thüringen wird der Zulauf zu Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen geringer. Auch am Montag gingen aber wieder vielerorts Menschen auf die Straße, um zu protestieren. Laut Polizei habe es am Montagabend 64 Versammlungen im Kontext der Corona-Pandemie gegeben. Parallel fanden in vielen Städten Kundgebungen gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine statt.

6 Uhr: Große Bereitschaft in Thüringen zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine

Die große Mehrheit der Thüringer will alle Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland aufnehmen. Nur Anhänger der AfD sind eher dagegen. Dies ergab eine repräsentative Umfrage des Erfurter Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag dieser Zeitung. Die Ergebnisse der Umfrage.

Montag, 7.März

20.12 Uhr: Mehr Frauen aus dem Ausland nehmen Arbeit in Thüringen auf

Die Zahl ausländischer Arbeitnehmerinnen in Thüringen hat sich innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. Ihre Zahl sei im vergangenen Jahr trotz der Probleme in der Corona-Pandemie auf mehr als 17.400 gestiegen, teilte die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur am Montag in Erfurt mit. 2016 seien erst 8600 Frauen mit Migrationshintergrund einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Freistaat nachgegangen.

19.36 Uhr: Bauarbeiten an Nashorn-Anlage begonnen - 500.000 Euro Kosten

Im Erfurter Zoo haben die Baumaßnahmen am leeren Nashorngehege begonnen. Die Arbeiten an dem rund eine halbe Million Euro teuren Projekt seien heute Morgen aufgenommen worden, sagte eine Zoosprecherin. Die Sanierung der Außenanlage war bereits im Vorjahr geplant worden. Zunächst hatte der Zoo Kosten von rund 250.000 Euro kommuniziert. Der Zoo entschied, die Arbeiten auch nach dem plötzlichen Tod von Nashornkuh Marcita und Nashornbulle Tayo in diesem Jahr durchzuführen. Erfurt ist nach dem Tod des kleinen Bullen und seiner trächtigen Mutter derzeit ohne Nashörner. (dpa)

19.34 Uhr: Verhaltensauffälligkeiten in Bad Langensalzaer Grundschulen nehmen zu

Tina Schneider und Nina Stelzer sind die Neuen im Team der Schulsozialarbeiterinnen in Bad Langensalza. "Die Arbeit ist vielfältig", erklärt Stelzer. Neben regelmäßiger Präventionsarbeit zu den Themen Medienkonsum, Mobbing und Drogen gehören auch Sozialkompetenzvermittlung und Sprachprojekte für ausländische Schüler in allen Klassenstufen dazu. Der größte Posten der Schulsozialarbeit sei die Einzelfallarbeit. Drogen, Mobbing und Konflikte seien Dauerbrenner. "Allerdings nehmen auch Verhaltensauffälligkeiten vor allem in den Grundschulen zu", berichtet Tina Schneider.

19.28 Uhr: Landesregierung beschäftigt sich mit Doppelhaushalt

Thüringens Landesregierung will einen Doppelhaushalt bis zur nächsten Landtagswahl 2024 vorlegen. Über Grundzüge des Etats für die kommenden beiden Jahre will sich die rot-rot-grüne Minderheitsregierung morgen in einer Haushaltsklausur in Erfurt verständigen und anschließend über die Ergebnisse informieren. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der sich mit dem Coronavirus infiziert hat, sei per Video zugeschaltet, sagte sein Sprecher. Ihm gehe es vergleichsweise gut. (dpa)

19.20 Uhr: Mann in Rudolstadt mit gefälschtem Bargeld unterwegs

Am Freitag ist in einem Rudolstädter Supermarkt in der Oststraße Falschgeld festgestellt worden. Ein Mann wollte gerade seinen Einkauf bezahlen, als die Kassiererin auf den gefälschten 20 Euro Schein aufmerksam wurde. Als die Mitarbeiterin den Mann darauf ansprach, gab dieser ihr einen anderen nicht gefälschten Schein und verließ den Laden. Später stellte die Polizei dann fest, dass der Mann mit dem gefälschten Geld bei einem nahe gelegenen Bäcker gezahlt hatte. Das Falschgeld wurde laut Polizei sichergestellt.

19.04 Uhr: Ramelow will gesellschaftliche Debatte über Aufrüstungsprogramm

Nach Ansicht von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sollte die angekündigte Aufstockung der Gelder für die Bundeswehr breit diskutiert werden. "Ich wünsche mir und erwarte eine gesellschaftliche Debatte über diesen Vorstoß zur Aufrüstung unseres Landes", erklärte Ramelow gestern. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor in einer Sitzung des Bundestags zum Angriff Russlands auf die Ukraine angekündigt, dass der Bundeswehr über ein sogenanntes Sondervermögen 100 Milliarden Euro für ihre Ausstattung zur Verfügung gestellt werden sollen. Außerdem hatte er zugesagt, dass von jetzt an jährlich zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert werden sollen. (dpa)

19.02 Uhr: Soziale Gerechtigkeit ist das Topthema für Thüringer Kinder und Jugendliche

Soziale Gerechtigkeit, Klimawandel, Krieg und Terror sowie Armut: Das sind nach Ansicht der Kinder und Jugendlichen in Thüringen die größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Insgesamt 12.529 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zwölf und 27 Jahren wurden von Dezember 2021 bis Januar 2022 befragt. Das Thüringer Jugendministerium stellte heute erste Ergebnisse der von Orbit durchgeführten Umfrage vor.

18.34 Uhr: Neuer Verbandspräsident Reuß präsentiert Sparkassen-Bilanz

Auch das zweite Corona-Jahr hat die Sparkassen in Hessen und Thüringen gefordert. Anfang September hatte der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen für das Gesamtjahr 2021 einen erneuten Gewinnrückgang vorhergesagt. Morgen stellt der seit Anfang 2022 amtierende geschäftsführende Verbandspräsident Stefan Reuß die Bilanz für die insgesamt 49 Sparkassen in Hessen und Thüringen vor. (dpa)

18.30 Uhr: Doch sechs statt drei Monate: Thüringer klagt längeren Corona-Genesenen-Status ein

Ein Thüringer hat erfolgreich gegen die Verkürzung seines Genesenen-Status geklagt. Das Verwaltungsgericht Gera legte fest, dass dieser für ihn nicht nur drei Monate, sondern wie ursprünglich ausgestellt für sechs Monate gilt.

15.10 Uhr: Husarenstreich am Hubertusblick: Wie Polizei, Bürgermeister und Co. Holzdiebe in Cursdorf fassten

Wie sich das kleine Dorf Cursdorf im Thüringer Wald recht erfolgreich gegen internationale Holzdiebe wehrte. Und wohin ihre Spur nun führt.

13.45 Uhr: Lohnlücke zwischen Frauen und Männern in Thüringen mit am geringsten

Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern ist in Thüringen kleiner geworden und liegt derzeit bei etwa fünf Prozent. Das sei einer der drei niedrigsten Werte bundesweit, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mit Blick auf den Internationalen Frauentag am 8. März mit. In anderen Bundesländern liegt der Lohn-Unterschied bei über 20 Prozent.

13.30 Uhr: Großer Telefonausfall in Thüringer Landesverwaltung

Wegen einer Störung sind am Montagmorgen etliche Festnetzanschlüsse der Thüringer Landesverwaltung ausgefallen. Ein Ausfall in diese Größenordnung sei eher ungewöhnlich, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums. Grund sei eine Störung beim Anbieter 1&1 Versatel. Diese betrifft nach Unternehmensangaben den Dienst "VoIP" (Voice over IP), also die Telefonverbindungen, die über das Internet laufen. Am Montagmorgen waren in Thüringen die Festnetznummern von Ministerien, Ämtern oder Polizeidienststellen vorübergehend nicht erreichbar. Nach Angaben des Ministeriumssprecher begann der Ausfall um kurz nach 9 Uhr morgens. Am Mittag war unklar, wie viele Bereiche der Verwaltung noch betroffen waren. Der Anbieter sei nun angehalten, die Störung zu beheben, hieß es aus dem Ministerium. (dpa)

13.10 Uhr: Lage nach Wassereinbruch in Röhrigschacht am Wochenende stabil

Der Röhrigschacht Wettelrode steht seit einigen Tagen unter Wasser. Nun hilft die Schachtbau, den Wassereinbruch zu bekämpfen. Was ihn verursacht hat, ist weiter unklar. Die Situation blieb aber über das Wochenende zumindest stabil.

12.40 Uhr: Derzeit 83 Flüchtlinge aus der Ukraine in Erstaufnahmeeinrichtung

In Thüringens Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl sind derzeit 83 Menschen untergebracht, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Mit Stand von Montagmorgen handelte es sich dabei um 75 Ukrainer sowie acht Menschen, die ursprünglich aus einem anderen Staat gekommen und zwischenzeitlich in der Ukraine untergekommen waren, wie ein Sprecher des Thüringer Landesverwaltungsamtes in Weimar sagte.

12 Uhr: Binnen einer Woche 1500 Novavax-Impfungen in Thüringen

Der neue Impfstoff des US-Herstellers Novavax hat in Thüringen bislang kaum Auswirkungen auf die Corona-Impfzahlen gehabt. In der ersten Woche sind in Thüringen 1500 Dosen des Mittels Nuvaxovid verimpft worden, wie die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) mitteilte - davon 500 am ersten Impftermin am 28.2. und 1000 weitere am Samstag. In dem Zeitraum wurden in Thüringen insgesamt über 16.000 Impfungen verabreicht. Seit Beginn der Impfkampagne sind in Thüringen über vier Millionen Dosen verimpft worden. (dpa)

9.30 Uhr: Hauptgewinn der Deutschen Fernsehlotterie geht nach Erfurt

Eine Familie aus Erfurt hat bei der Deutschen Fernsehlotterie den Hauptpreis gewonnen und kann sich über 637.730 Euro freuen. Es ist bereits der dritte hohe Geldgewinn, der in den letzten Monaten in die Landeshauptstadt ging.

8.30 Uhr: Corona-Neuinfektionen in Thüringen nehmen wieder zu

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Thüringen weiter gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Institutes (RKI) vom Montag lag die Wocheninzidenz am Montag bei 1428,7, am Sonntag waren es noch 1399,8 erfasste Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Bundesweit betrug die Inzidenz am Montag 1259,2. Von Sonntag zu Montag kamen den Angaben zufolge in Thüringen 1864 Fälle hinzu. Zudem wurden zwei weitere Todesfälle registriert. Innerhalb Thüringens gibt es enorme Unterschiede bei den Infektionen. Im Landkreis Eichsfeld war die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag mit einem Wert von 2120,4 am größten. Zudem liegen drei weitere Landkreise über der Marke von 2000. Den geringsten Wert wies der Landkreis Greiz mit 648,6 aus. (dpa)

7 Uhr: Studie: In Thüringen trifft „Melancovid“ auf Kriegsangst

Zwei Jahre Pandemie, und jetzt der Ukrainekrieg – wo eben noch Hoffnung auf einen Neubeginn nach Corona im Frühjahr hätte aufkeimen können, herrsche jetzt weit verbreitete Ernüchterung und Schicksalsergebenheit, sagt der Psychologe Stephan Grünwald. Grünwald ist Gründer des Kölner Rheingold-Institutes. Seit Beginn der Pandemie haben die Forscher die Verfassung der Menschen kontinuierlich und repräsentativ nach Alter, Geschlecht und regionaler Herkunft untersucht. Anlässlich des Krieges in der Ukraine wurde die Studie aktuell um dieses Thema erweitert.

6 Uhr: Thüringer Sozialverbände schlagen Alarm wegen hoher Spritpreise

Angesichts der rasant gestiegenen Spritpreise auf mehr als zwei Euro pro Liter Super oder Diesel fordern Sozialverbände eine rasche Unterstützung finanziell benachteiligter Menschen. Am Wochenende lag der Preis für einen Liter Kraftstoff vielerorts über zwei Euro. Stellenweise war Diesel sogar teurer als Super E10.

Sonntag, 6. März

16.28 Uhr: Thüringen will einige Corona-Impfstellen behalten

Einige der 25 Thüringer Impfstellen sollen in den kommenden Monaten weiterbetrieben werden. Die mobilen Impfteams sollen ebenfalls nicht gleich komplett wieder abgeschafft werden, wie eine Sprecherin des Ministeriums für Soziales und Gesundheit erklärte. Zwar müsse man die staatlichen Impfstrukturen zurückfahren, sie sollten jedoch zunächst nicht "bis auf Null" reduziert werden. (dpa)

16.26 Uhr: Die ersten Ukraine-Flüchtlinge in Gera registriert - Stadt sieht sich gerüstet

Bis Freitag waren in Gera 25 Geflüchtete aus der Ukraine offiziell beim Sozialamt gemeldet – 13 Frauen, zehn Kinder und zwei Männer. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor. Demnach geht die Stadtverwaltung allerdings davon aus, dass sich bereits mehr Geflüchtete in der Stadt aufhalten, die bei privaten Kontakten untergekommen sind.

15.37 Uhr: Jenaer Fußball-Frauen wieder Schlusslicht: 1:4 gegen Sand

Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena sind wieder auf dem letzten Platz der Bundesliga gerutscht. Heute unterlag das Team von Trainerin Anne Pocher dem bisherigen Schlusslicht SC Sand mit 1:4 (0:2). Nachdem die Jenaerinnen am vergangenen Spieltag bei Werder Bremen ihren ersten Saisonsieg gefeiert hatten, konnten sie zu keiner Zeit an diese Leistung anknüpfen. Der Treffer der eingewechselten Verena Volkmer (55.) war für die Thüringerinnen zu wenig. Patricia del Carmen George (15.), Noemi Gentile (23.), Dörthe Hoppius (86.) und Chiara Loos (88.) trafen für die Gäste. (dpa)

15.33 Uhr: Auto kracht im Altenburger Land gegen Mauer - Rettungsdienst muss Mann wiederbeleben

Foto: Björn Walther

Bei einem Verkehrsunfall Am Schmiedeberg in Posterstein ist ein Auto gegen eine Grundstücksmauer gerast und blieb nach dem Zusammenstoß liegen. Die Beifahrerin konnte sich leicht verletzt selbst aus dem Auto befreien, der Fahrer war bewusstlos im Wagen eingeklemmt. Nachdem er befreit worden war, reanimierten mehrere Sanitäter und ein Notarzt den Mann über längere Zeit im Rettungswagen, bevor er in eine Klinik gebracht wurde.

12.09 Uhr: Deutlich mehr Corona-Neuinfektionen als vor einer Woche

Die Omikron-Welle scheint in Thüringen noch nicht vorbei: Im Freistaat haben sich am Wochenende wieder deutlich mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert als vor einer Woche. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Thüringer Gesundheitsministeriums vom Sonntag hervor.

11.07 Uhr: Mehrere Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei im Wartburgkreis hat am Wochenende mehrere Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gesteuert hatten.

10.13 Uhr: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß - Autofahrerin mit über 3 Promille

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag auf der B62 in der Nähe von Leimbach. Die mutmaßliche Verursacherin hatte über 3 Promille Alkohol intus.

9.36 Uhr: Fahrkartenautomat am Bahnhof in Bad Sulza gesprengt

Ein am Bahnhof von Bad Sulza (Weimarer Land) stehender Fahrkartenautomat wurde am Sonntagmorgen gesprengt. Die Polizei konnte .

Samstag, 5. März

22.54 Uhr: Mann stirbt bei Unfall auf A4 bei Erfurt

Nach einem tödlichen Unfall am späten Samstagabend musste die Autobahn gesperrt werden. Das ist passiert.

21.10 Uhr: Thüringer Biathlet Lesser überlässt Instagram-Account ukrainischer Biathletin

Biathlet Erik Lesser hat nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine seinen Instagram-Account für 24 Stunden der ukrainischen Biathletin Anastasiya Merkushyna überlassen. Lesser hat große Sympathien in Russland.

20.30 Uhr: Jugendliche stirbt in der Nacht im Eichsfeld verstorben: Polizei ermittelt

Die Polizei bestätigt den Tod einer Jugendlichen und Ermittlungen der Kriminalpolizei. Nach der Meldung an die Polizei gegen 1 Uhr sicherte diese bis zum Mittag Spuren. Das ist bisher bekannt:

17.56 Uhr: „Herr Putin, Sie sind ein Kriegsverbrecher!“

In Erfurt protestierten laut Polizei rund 5000 Menschen auf dem Domplatz gegen den Krieg in der Ukraine. Auf Transparenten und Plakaten forderten die Protestierenden unter anderem «Stop Putin, Stop War» oder schlicht «Pace» (Frieden). Viele ukrainische Flaggen in den Farben blau und gelb waren zu sehen.

Die Demonstration lief unter dem Titel «Kein Krieg in der Ukraine – Frieden in Europa» und wurde von unterschiedlichen Vereinen und Verbänden organisiert. Zu den Rednern gehörte auch Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne). Der Verein Ukrainischer Landleute in Thüringen beschrieb die Situation an der polnisch-ukrainischen Grenze, wo derzeit viele Ukrainer in die EU einreisen, um vor dem Krieg in ihrem Heimatland zu fliehen. Außerdem wurde zu Spenden aufgerufen. Zum Liveblog mit Bildern geht es hier.

17.30 Uhr: Höcke sieht vor ein 400 Protestierern in Corona-Politik "Herrschaft der Angst"

Ostdeutsche AfD-Politiker haben bei einer Demonstration in Magdeburg Stimmung gegen die Pläne für eine Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen gemacht. «Das ist eben keine Demokratie mehr», rief Thüringens AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke am Samstag den Demonstranten zu. Höckes AfD-Landesverband wurde in Thüringen vom Landesverfassungsschutz als gesichert extremistisch eingestuft und wird vom Landesverfassungsschutz beobachtet. Höcke selbst wurde im Jahr 2020 vom Chef des Bundesverfassungsschutzes als Rechtsextremist bezeichnet.

Auf dem Domplatz in Magdeburg versammelten sich nach vorläufigen Zahlen der Polizei in der Spitze rund 420 Demonstranten, um gegen die Corona-Politik zu protestieren. Teils hielten sie Transparente hoch, auf denen zu lesen war «Schluss dem Corona-Wahn» oder «Gesund ohne Zwang». Die Zahl der Gegendemonstranten schätzte die Polizei auf rund 240.

Höcke sagte: «Die Fassade von Demokratie und Rechtsstaat steht noch.» Dahinter aber lägen sowohl die Demokratie als auch der Rechtsstaat in Trümmern. Auch die Medien hätten in der Corona-Pandemie versagt. «Man hat eine Herrschaft der Angst aufgebaut», sagte Höcke (dpa).

16.44 Uhr: Schwer verletzt: Mann fährt mit Porsche in Großrudestedt gegen Lagerhalle

Den Schaden schätzte die Polizei auf mehr als 150.000 Euro. Feuerwehr muss zur Rettung Dach abtrennen. Zuvor drehte er noch zur Freude Umstehender den Motor auf.

16.10 Uhr: Brand auf Abfalldeponie in Erfurt: Rauchsäule weithin sichtbar

Auf der Abfalldeponie in Erfurt-Schwerborn gab es am Samstagmittag einen Brand. Die Rauchsäule im Norden der Stadt war von Weitem zu sehen. Sogar auf der A71 war die Sicht beeinträchtigt.

15.35 Uhr: Jena schickt Kita-Gruppen nicht mehr in Quarantäne

Die Stadt Jena reagiert auf die zunehmende Kritik von Eltern: Bei einem positiven Test soll von Montag an eine Einzelverfügung ausgesprochen werden.

15.10 Uhr: Erneut Anstieg bei Corona-Inzidenz

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist weiter angestiegen. Grund dafür sei nach Angaben des Robert-Koch-Instituts die Omikron-Variante.

14.10 Uhr: Nach jahrzehntelangem Dornröschenschlaf

Der neue Eigentümer erweckt die Erfurter Defensionskaserne aus ihrem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf. In den nächsten Jahren hat er einiges vor.

13.23 Uhr: Keine Senfkörner mehr aus Russland: So reagiert man bei Altenburger Senf

Weil keine Senfkörner aus Russland mehr kommen, explodieren die Preise am Markt um bis zu 400 Prozent. So will der Altenburger Senfhersteller der Preissteigerung begegnen.

11.57 Uhr: Lagerhalle brennt ab - 250 000 Euro Schaden

Hunderte Stoh- und Heuballen sind in einer Lagerhalle im Kreis Schmalkalden-Meiningen in Flammen aufgegangen. Bei dem Brand im Ortsteil Jüchsen der Gemeinde Grabfeld entstand ein Sachschaden von insgesamt 250.000 Euro, wie ein Sprecher der Thüringer Landespolizeidirektion am Samstag sagte.

Betroffen sind demnach rund 700 Stroh- und 300 Heuballen, die bereits am Freitagabend in Brand gerieten. Die Löscharbeiten dauerten nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen noch an. Durch das Feuer wurde auch eine Solaranlage auf dem Dach zerstört. Die Brandursache war zunächst unklar. (dpa)

11.41 Uhr: Auto stößt mit Bus zusammen - ein Verletzter

Bei einer Kollision mit einem Linienbus in Erfurt ist ein Autofahrer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Das Auto ist den Angaben nach in Schrittgeschwindigkeit mit dem Bus zusammengestoßen. Die genauen Umstände des Unfalls waren zunächst noch unklar, ebenso, wie schwer der Fahrer verletzt worden war. (dpa)

11.23 Uhr: Sommergewinn und Vogelschießen - Volksfeste vor Wiederauferstehung

Ob Sommergewinn in Eisenach, Rudolstädter Vogelschießen, Krämerbrückenfest in Erfurt oder Rolandsfest in Nordhausen - nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause können sich die Menschen in Thüringen wieder auf mehr Gelegenheiten zum öffentlichen Feiern freuen.

10.49 Uhr: Streit um zwei geplante neue Thüringer Landesbehörden

Der Thüringer Beamtenbund (TBB) kritisiert die von der Landesregierung geplanten zwei neuen Landesämter für Soziales sowie Migration. „Wir bauen eine neue Infrastruktur auf und müssen dafür Personal aus dem Landesverwaltungsamt abziehen, das sich bislang um beide Bereiche kümmert.

10.26 Uhr: Innenminister hält Terrorismus-Warnung für Thüringen aufrecht

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat auf Anfrage dieser Zeitung Äußerungen vom Dezember verteidigt, in denen er vor der Herausbildung „terroristischer Strukturen“ in den Reihen derer gewarnt hatte, die größtenteils unangemeldet gegen die Corona-Maßnahmen in Thüringen demonstrierten. „Diese Gefahr war nicht von der Hand zu weisen“, machte Maier mit Blick auf seine Äußerung klar.

10.11 Uhr: Lehrer im Unterricht schwer am Auge verletzt - Schule will keinen Schadensersatz zahlen

Nach einem Unfall in einem Klassenraum in der Euro-Akademie Pößneck ist ein Lehrer auf einem Auge erblindet. Doch Schadensersatz will die Schule nicht zahlen. Wie es dazu kam.

9.55 Uhr: Hilfstransporte aus Thüringen sind unterwegs in die Ukraine

Aus allen Landesteilen des Freistaates starteten am Freitag Hilfstransporte in Richtung ukrainische Grenze, oder sind bereits dorthin unterwegs.

9.43 Uhr: Flächendeckende Einführung von Thüringer Schulkonten stockt

Die Einführung von Schulkonten in Thüringen kommt nicht recht voran. Die CDU-Fraktion ärgert sich über die Verzögerung von Bildungsminister Helmut Holter.

8.37 Uhr: Promovierende der Bauhaus Universität stellen in Erfurt und Weimar aus

Die Sonderausstellung „More Planets Less Pain. Konstellationen künstlerischer Forschung“ läuft in der Kunsthalle Erfurt sowie in der ACC Galerie Weimar.

8.22 Uhr: Ausstellung in Leipzig zeigt digitalisierte Szenen des Thüringer Bauernkriegspanoramas

Eine Ausstellung im Leipziger Kunstkraftwerk soll neue Zugänge zum Thüringer Bauernkriegspanorama des Malers Werner Tübke (1929 - 2004) ermöglichen. Für das Projekt „Tübke Monumental“ wurde das Werk von 1987 digitalisiert. Besucher können so an Terminals in die Details hineinzoomen.

8.15 Uhr: Neue Sonderausstellung mit Kuriositäten im Freilichtmuseum Hohenfelden

Not macht erfinderisch: Den Beweis dafür tritt die neue Sonderausstellung im Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden an, die noch bis Anfang Juli zu sehen sein wird.

Freitag, 4. März

20 Uhr: Geraer Soldaten sind Teil der Nato-Eingreiftruppe

Der Krieg in der Ukraine überschattet derzeit alles. Die Hilfs- und Spendenbereitschaft ist auch in Gera große. Doch wie steht es um Organisationen wie Bundeswehr und THW mit Standorten in Gera? Sind hier bereit unmittelbare Folgen des Krieges spürbar?

19 Uhr: Schnelle Erfurter Verwaltung - Reisepass für Ukraine binnen Minuten ausgestellt

Bernhard Stengele wird am Samstag einen Medikamententransport in die Ukraine steuern. Die Mission des Grünen-Politikers stand auf der Kippe – bis die Stadtverwaltung Erfurt eingriff.

18 Uhr: CDU-Fraktionschef stellt Doppelhaushalt für Thüringen infrage

Thüringens rot-rot-grüne Minderheitsregierung plant einen Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024. Das Kabinett habe sich bereits dafür ausgesprochen, Details sollen in einer Haushaltsklausur der Regierung am kommenden Dienstag besprochen werden, teilte die Staatskanzlei am Freitag in Erfurt mit. Der Zeitplan sehe vor, dass ein Haushaltsentwurf dem Kabinett am 12. Juli zur Beschlussfassung vorliegt. Allerdings dürfte die Mehrheitssuche für das Projekt im Landtag schwierig werden.

15 Uhr: Kindergartenträgern mangelt es an verlässlichen Zahlen zum Personal

Trotz eines zunehmenden Fachkräftemangels in Thüringer Kindergärten fehlen nach Einschätzung mehrerer Träger verlässliche Daten zum Personalbedarf in den kommenden Jahren. «Wir brauchen eine fundierte und systematische Statistik», sagte eine Vertreterin der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen am Freitag bei einer Anhörung im Thüringer Bildungsausschuss. Eine solche Statistik müsse berücksichtigen, wie viele Kinder in den vergangenen Jahren geboren wurden, wann Erzieherinnen und Erzieher in Rente gehen und wie viele Menschen zuletzt eine Ausbildung in diesem Berufsfeld abgeschlossen haben.

"Das ist die Grundlage, um überhaupt eine fundierte Planung zu machen", hieß es. Die jüngsten Zahlen dazu für Thüringen seien inzwischen mehrere Jahre alt. (dpa)

14.51 Uhr: Büro-Leiter der FES in Kiew: "Der Kampf um die Existenz setzt ungeahnte Kräfte frei"

Die Erschöpfung ist in sein Gesicht geschrieben. Seit einer Woche, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, ist Marcel Röthig nie mehr als drei Stunden am Stück zur Ruhe gekommen. Der 33-Jährige, der eigentlich in Kiew sein Zuhause hat, ist bei seiner Familie in der Nähe von Eisenach untergekommen. Er ist in Sicherheit, die meisten seiner Mitarbeiter nicht. Seit 2016 leitet Marcel Röthig das Büro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in der Ukraine und der Republik Moldau. So hat er den Beschuss der Ukraine erlebt - und das berichten ihm Betroffene.

14.29 Uhr: Angst vor Atomschlag: Wie hoch ist die Nachfrage nach Jodtabletten in Thüringen?

Aus Angst vor einem Atomschlag decken sich derzeit einige mit Kaliumjodidtabletten ein. Gibt es in Thüringen Engpässe? Wo erhält man die Medikamente? Wann sollen man sie einnehmen? Wir haben uns umgehört.

13.20 Uhr: Verbraucherpreise 6,2 Prozent höher als vor einem Jahr

Thüringens Verbraucher müssen für viele Dinge des täglichen Lebens weiterhin deutlich mehr bezahlen als vor einem Jahr. Die Verbraucherpreise lagen im Februar 6,2 Prozent höher als im Februar 2021, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamtes von Freitag hervorgeht. Die Inflationsrate verharrte damit auf dem hohen Niveau zu Jahresbeginn. In diesen Bereichen sind die Preissteigerungen besonders hoch.

12.47 Uhr: Mann zündet in Erfurt Haus an, attackiert Ex-Lebensgefährtin und ist auf der Flucht

Am Freitagvormittag hat sich in Erfurt ein Beziehungsdrama ereignet. Es gab einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr nach einem Brand. Auch per Polizeihubschrauber wird ein Mann gesucht.

12.14 Uhr: Sicher spenden für Opfer des Ukraine-Krieges: Tipps der Thüringer Polizei

Die Thüringer Polizei warnt vor "skrupellosen Betrügern", die die Spendenbereitschaft der Bevölkerung im Lichte des von Russland-Präsident Waldimir Putin angezettelten Krieges mit der Ukraine ausnutzen könnten. "Wie kann ich sicherstellen, dass meine Spende auch die Menschen erreicht, die sie brauchen?", fragt das Social-Media-Team der Thüringer Polizei und gibt in einem heute veröffentlichten Beitrag Hinweise darauf, wie seriöse Hilfsorganisationen erkannt werden können.

10.55 Uhr: Tierschutzpreis für 2022 ausgeschrieben

In Thüringen ist der Tierschutzpreis für das Jahr 2022 ausgeschrieben worden. Auch in diesem Jahr sollen Einzelpersonen oder Gruppen ausgezeichnet werden, die sich "durch herausragendes Engagement und Initiativen zur Förderung des Tierschutzes im Besonderen hervorgetan haben". Das teilte das Sozialministerium am Freitag in Erfurt mit. Der Preis wird zum 28. Mal vergeben.

Sowohl Privatpersonen, Initiativen, Vereine als auch landwirtschaftliche Betriebe, die im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten entscheidend zum Schutz und Wohl der Tiere beitragen, können sich für den Preis bewerben, hieß es. "Mit dem Tierschutzpreis möchten wir als Landesregierung solche beispielhaften Initiativen würdigen und ins Licht der Öffentlichkeit rücken", sagte Sozialministerin Heike Werner (die Linke). "Denn Tierschutz geht uns alle an".

Bis zum 30. Juni 2022 können Vorschläge für die Auszeichnung beim Sozialministerium eingereicht werden. Am 26. September 2022 soll die Preisverleihung im Augustinerkloster zu Erfurt stattfinden. (dpa)

10.28 Uhr: Unbekannte sprengen Geldautomat in Hüpstedt – Zehntausende Euro Schaden

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte einen Geldautomaten in Hüpstedt gesprengt. Die Täter erbeuteten einen fünfstelligen Bargeldbetrag und hinterlassen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei fahndet nach mehreren Männern und prüft einen Zusammenhang zu weiteren Fällen. Das ist bisher bekannt.

10.05 Uhr: Nach Brand in Postagentur Stadtroda will Versicherung nicht zahlen

Nach dem Brand der Postagentur in der Heinrich-Heine-Straße im Juli 2021 hat sich die Inhaberin Frau Balkau an das Fernsehen gewandt. Der Grund für den Hilferuf war, dass die Versicherung nicht bzw. nur einen Teil des Schadens zahlen wollte. Das Fernsehteam ,,Voss und Team" hat daraufhin bei der Versicherung nachgehakt. Die umfangreiche Recherche ist am Donnerstag, den 10. März, ab 20:15 Uhr im Fernsehen zu sehen.

9.35 Uhr: Ministerpräsident Ramelow mit Coronavirus infiziert

Thüringen​s Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Demnach wurde die Infektion mit einem PCR-Test nachgewiesen. "Er hat keine Symptome und ist in Quarantäne", sagte der Sprecher. Ramelow ist dreifach geimpft.

8.59 Uhr: Zwei Thüringer mischen TV-Kultserie „Mord mit Aussicht“ auf

Die Jenaerin Petra Kleinert spielt wieder in der TV-Kultserie „Mord mit Aussicht“ mit. Der Greizer Sebastian Schwarz ist neu im Team. Die beliebte ARD-Krimi-Serie ist nach sieben Jahren zurück, allerdings mit einem komplett neuen Ermittlertrio.

8.44 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen leicht gestiegen

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitag mit 1345,6 an. Am Donnerstag lag der Wert bei 1285,8, vor einer Woche hatte er 1223,2 betragen. Binnen 24 Stunden kamen im Freistaat 6537 neue Ansteckungen mit Sars-CoV-2 hinzu. Am stärksten ist das Infektionsgeschehen derzeit im Landkreis Eichsfeld: Für ihn registrierte das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1941,4. (dpa)

8.29 Uhr: Wehrpflichtdebatte: Grüne warnen vor Rekrutierungsinstrument für Massenarmee

Der russische Angriff auf die Ukraine hat eine neue Debatte über die Wehrpflicht oder eine allgemeine Dienstpflicht in Deutschland ausgelöst. In Thüringen gehen die Meinungen dazu ungeachtet der Partei- und Koalitionsgrenzen weit auseinander. Das rot-rot-grüne Minderheitsbündnis ist anders als der Ministerpräsident gegen die Rückkehr zur Wehrpflicht.

8.05 Uhr: Jenaer Jobcenter erstattet zu wenig Miete – Gericht legt Nachzahlungen fest

Die Knausrigkeit, die das Jobcenter Jena Hartz-IV-Empfängern gegenüber bei der Erstattung der Unterkunftskosten walten ließ, war nicht rechtens. Das hat das Thüringer Landessozialgericht entschieden und die Höhe der Nachzahlungen festgelegt.

7.48 Uhr: Verein Thüringer Ökoherz startet Projekt für junge Menschen in der Landwirtschaft

„Das Arbeiten auf einem Hof kann für viele sehr heilsam sein“, sagt Claudia Schneider, Projektkoordinatorin des Vereins Thüringer Ökoherz Zusammen mit Hanna Thorwarth arbeitet sie im Beratungszentrum für soziale Landwirtschaft und unterstützt benachteiligte Gruppen, sich in das gesellschaftliche Leben und den Arbeitsmarkt einzugliedern. Dazu gibt es nun ein neues Projekt.

7.34 Uhr: Taubert will Thüringer Doppeletat bis 2024 beschließen

Thüringen soll seine Ausgaben bis Ende 2024 verbindlich festschreiben. „Ich werde dem Kabinett vorschlagen, einen Doppeletat für 2023 und 2024 zu beschließen“, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) dieser Zeitung. So erhofft sich die Finanzministerin für Thüringen „größtmögliche Sicherheit“.

7.10 Uhr: Jenaer Soziologe Rosa über Corona in einer prekären, unberechenbaren Welt

Im Podcast „Lanz und Precht“ outete sich unlängst Moderator Markus Lanz als Fan des Jenaer Soziologen Hartmut Rosa. Er gehört zu den wichtigsten Denkern unserer Zeit. Wir sprachen mit ihm über Impfgegner, Impfpflicht und die neue Empörungsbereitschaft.

6.42 Uhr: Vergewaltigung einer 16-Jährigen in Pößneck: Mann muss lange in Haft

Das Landgericht Gera hat einen 26-jährigen Mann unter anderem wegen der Vergewaltigung seiner Freundin in Pößneck verurteilt. So lautet das verkündete Strafmaß.

6.17 Uhr: Thüringer Streit um Städtefreundschaften zu Russland

Sollen Partnerschaften mit russischen Städten in diesen Zeiten ruhen und auf Eis gelegt werden? So reagieren Thüringer Kommunen und die Deutsch-Russische Freundschaftsgesellschaft in Thüringen auf den Krieg in der Urkaine.

6 Uhr: Jenaer Chefinfektiologe Pletz: „Sommer wird pandemiefrei sein“

Der Chefinfektiologe der Uniklinik Jena, Mathias Pletz, rechnet in Sachen Corona nach dem Winter mit einer deutlichen Entspannung. Derzeit würden die Infektionen in Thüringen durch die Omikron-Varianten noch steil ansteigen. Warum der Mediziner aber dennoch etwas Hoffnung verbreiten kann, erfahren Sie hier.

5.44 Uhr: Tag der Archive: Gardinenkrieg in Thüringen gegen die Stasi

Flucht und Ausreise stellten für die DDR nicht nur eine politische Herausforderung dar. Sie kratzten am Selbstbild des vermeintlich besseren deutschen Staates. Zum Tag der Archive informiert das Erfurter Stasi-Unterlagen-Archiv über Ausreisewillige.

5.31 Uhr: 4000 Gründe für den arbeitsfreien Sonntag in Erfurt gesammelt

„Hände weg vom arbeitsfreien Sonntag“ – mit dieser klaren Botschaft versammelten sich am Donnerstag Vertreter der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) aus zahlreichen deutschen Städten in Erfurt. Sie setzen sich auch in Thüringen für den Erhalt des arbeitsfreien Sonntags ein.

Donnerstag, 3. März

20 Uhr: Autozulieferer durch Engpässen und Energiekosten belastet

Die Branchenvereinigung der Thüringer Automobilzulieferer sieht Unternehmen durch hohe Energie- und Rohstoffkosten sowie Lieferengpässe gefährdet. Der Vorsitzende des Vereins Automotive Thüringen, Mathias Hasecke, forderte am Donnerstag in Erfurt unter anderem, Steuern und Abgaben auf Energie zu senken, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und den Binnenmarkt anzukurbeln. "Wir fordern eine Neuausrichtung der Industriepolitik zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen." Es gehe um schnelle Veränderungen, sagte er mit Verweis auf die Folgen des Ukraine-Kriegs.

Der Geschäftsführer der Branchenvereinigung, Rico Chmelik, verwies auf eine Umfrage unter 190 Thüringer Automobilzulieferern, nach der 88 Prozent der Befragten negative Auswirkungen auf die Energie- und Rohstoffpreise erwarteten. "Der Kostendruck bei der Energie findet auch kein Ende und stellt erhebliche Existenzbedrohungen für die Unternehmen dar", erklärte er.

Die Automobilindustrie, die von mittelständischen Zulieferfirmen geprägt ist, war jahrelang das Umsatzschwergewicht der Thüringer Industrie mit einigen Zehntausend Beschäftigten. (dpa)

19.11 Uhr: „Die Waldklinik“: Visionärer Eisenberger Klinikchef bei MDR gewürdigt

Neuer Kinofilm würdigt den visionären Eisenberger Klinikchef David-Ruben Thies. Die Premiere mit Bodo Ramelow wird im Cinestar Erfurt gefeiert.

19 Uhr: VMT lässt Geflüchtete aus der Ukraine kostenlos fahren

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine können laut einer Mitteilung des Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) ab sofort mit allen Bussen, Zügen und Straßenbahnen im Verkehrsverbund kosten-frei fahren. Auf diese verbundweit gültige einheitliche Kulanz-Regelung haben sich die fünfzehn Verkehrsunternehmen des VMT verständigt.

17.46 Uhr: Windhose beschädigt Häuser in Artern

„Anwohner berichteten von einem stark anschwellendem Brummen und Druck auf den Ohren wie bei einem Flugzeugstart. Gegenstände flogen durch die Luft und nach rund zehn Sekunden war plötzlich Ruhe“, sagt der Arterner Bürgermeister Torsten Blümel: Ende Februar zog eine Windhose durch die Stadt.

17.23 Uhr: Einsatz des Veterinäramtes: 400 Tiere beschlagnahmt

Im Landkreis Sömmerda sind Hühner, Truthähne und anderes Geflügel sowie ein Schäferhundmischling in Obhut genommen worden. Der Besitzer missachtete laut Behörde ein rechtskräftiges Tierhalteverbot.

17 Uhr: Erster THW-Transport mit Hilfsgütern gestartet

Der erste Transport des Technischen Hilfswerks (THW) mit Hilfsgütern für die Ukraine ist auf dem Weg zu einer Sammelstelle nach Polen. Der Lastwagen sei am Donnerstag in Erfurt gestartet, teilte das THW am Donnerstag auf Anfrage mit. Es handele sich um den ersten staatlich organisierten Hilfstransport für die Ukraine bundesweit.

16.45 Uhr: Thüringer mit Verdienstorden ausgezeichnet

Insgesamt sieben Thüringerinnen und Thüringer haben für ihr soziales Engagement Bundesverdienstorden erhalten. Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) überreichte die Auszeichnungen am Donnerstag im Erfurter Augustinerkloster im Auftrag des Bundespräsidenten. Er übernahm die Aufgabe von Regierungschef Bodo Ramelow (Linke), der wegen des Verdachts einer Corona-Infektion ausfiel.

16.30 Uhr: FC Carl Zeiss Jena legt Verfassungsbeschwerde ein

Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena hat Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) im Streit um Kollektivstrafen eingelegt. Die Richter hatten bestätigt, dass der Deutsche Fußball-Bund Strafen gegen Vereine wegen des Fehlverhaltens ihrer Anhänger aussprechen darf. Somit soll auch eine Strafe von 24.900 Euro gegen die Jenaer gültig sein, weil Fans unter anderem Pyrotechnik gezündet hatten.

16.15 Uhr: Adams erwartet Koordination der Flüchtlingsaufnahme vom Bund

Sollte der Flüchtlingsstrom durch den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, weiter anhalten, müssten in Thüringen weitere Aufnahmemöglichkeiten geschaffen werden.

16 Uhr: Streit um Gebühren für Kitas und Hort

Nach der Forderung der Landeselternvertretung zur Erstattung von Kitagebühren beschuldigen sich Vertreter der rot-rot-grünen Koalition und der CDU-Fraktion gegenseitig, warum den Wünschen der Eltern bisher nicht entsprochen wurde.

15 Uhr: Forstanstalt will mit Ausbildungsoffensive Fachkräftemangel vorbeugen

Die Landesforstanstalt will ab dem Jahr 2023 mehr Forstwirte ausbilden als bisher und damit einen Fachkräftemangel verhindern. Geplant sei, künftig 24 statt bisher 15 Forstwirte pro Jahr auszubilden, teilte ThüringenForst am Donnerstag mit. Dafür solle das Forstliche Bildungszentrum in Gehren mit einem neuen Internatsgebäude ausgestattet werden.

Auch die Zahl der Forstanwärter soll von 12 auf 20 erhöht und die Einstellung von Forstreferendaren ausgeweitet werden. Das duale Studium von ThüringenForst und der Fachhochschule Erfurt soll künftig von acht statt bisher fünf Studienanfängern begonnen werden können.

Hintergrund ist ein Offensive gegen den Fachkräftemangel im Forstbereich. Laut ThüringenForst konnten bisher mit Hilfe des «Sonderprogramms Wiederbewaldung und Waldumbau» 31 Stellen mit Forstfachkräften besetzt werden, weitere sechs Stellenbesetzungsverfahren seien kurz vor dem Abschluss. (dpa)

14.17 Uhr: Ukraine-Krieg: Hennig-Wellsow räumt „verheerende Fehleinschätzungen“ der Linken ein

Die Linke-Bundesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow hat harte Selbstkritik an der Außen- und Sicherheit-Politik ihrer Partei geübt und eine Debatte über einen Kurswechsel gefordert. Sie stellt die Forderung nach der Auflösung der Nato infrage. Sie räumt „verheerende Fehleinschätzungen“ der Linken ein.

13.51 Uhr: Wenige Dutzend ausländische Pflegeabschlüsse in Thüringen anerkannt

Pflegeheime und auch Krankenhäuser in Thüringen setzen seit einigen Jahren verstärkt auf ausländische Beschäftigte, um den Fachkräftebedarf in der Pflege zu decken. Die Zahl der anerkannten Berufsabschlüsse steigt zwar, ist aber nicht sonderlich groß. Der Großteil davon kam von außerhalb der Europäischen Union – aus diesen Ländern.

13.35 Uhr: Pößnecker Familie holt zwei ukrainische Mütter mit ihren Söhne aus der Not

Als Ralf Liebling die schrecklichen Bilder vom Krieg im Fernsehen sah war für ihn klar: Wir müssen helfen. So ist er Montagmorgen 100 km vor die Grenze gefahren, hat dort geschlafen und sich dann auf den restlichen Weg gemacht. Hier warteten auch zwei Ukrainerin mit ihren Söhnen auf Hilfe. Sie verließen bereits vor drei Tagen einen Vorort von Kiew, der extrem unter Beschuss stand. Ralf Liebling bat den Frauen seine Hilfe an, woraufhin sich alle gegen Nachmittag wieder auf den Weg nach Pößneck machten. Hier können die Geflüchteten erstmal in einer vollmöbilierten Betriebswohnung von Familie Liebling unterkommen.

13.00 Uhr: Kinder und Jugendliche rufen in Weimar zu Demo auf

Im Angesicht des Krieges in der Ukraine haben Weimarer Kinder und Jugendliche zur Teilnahme an einer eigenen Demonstration ausgerufen. Das Geschehen und die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine seien auch für die Kinder und Jugendlichen in Weimar dramatisch und unfassbar zugleich, heißt es in dem Aufruf. Daher hätten „einige Kinder aus unserer Stadt die Initiative ergriffen und wollen auch ihre Stimme gegen diesen furchtbaren Krieg erheben und selbst ein Zeichen für Solidarität und Frieden setzen“.Kinder und Jugendliche wollen in Weimar ein Zeichen für Solidarität und Frieden setzen. Treffpunkt: Samstag, 5. März, 15.45 Uhr; August-Baudert-Platz.

12.47 Uhr: Thüringer Biathlet Lesser beendet Karriere – Keine Heim-WM in Oberhof 2023

rik Lesser beendet seine Biathlon-Karriere. Demnach verzichtet der Thüringer etwas überraschend auf die Heim-WM. Seine Rückkehr an den Schießstand hat der Ex-Weltmeister aber schon geplant. Was seine Gründe sind und was er nun vorhat, erfahren Sie hier.

12.20 Uhr: Helaba macht Gewinnsprung – Ausblick wegen Ukraine-Krieg vorsichtig

Die Landesbank Hessen-Thüringen hat die Corona-Delle wettgemacht. Der Blick nach vorne wird jedoch durch die aktuellen Ereignisse in der Ukraine getrübt. Das Institut plant nach einem kräftigen Gewinnsprung 2021 für dieses Jahr vorsichtiger.

10.49 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen sinkt leicht auf 1285,8

Das Corona-Infektionsgeschehen in Thüringen befindet sich weiter auf hohem Niveau, hat sich allerdings am Donnerstag leicht abgeschwächt. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) 1285,8. Am Vortag waren es noch 1293,3 neue Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Schon in den Tagen zuvor hatte diese Zahl bei mehr als 1290 gelegen. (dpa)

10.04 Uhr: Mehrere Bildungspolitiker für Fortführung der Corona-Tests an Thüringer Schulen

Bisher werden die meisten Kinder und Jugendliche in den Schulen zweimal in der Woche auf eine Corona-Infektion getestet. Doch wie lange soll das noch so weitergehen? Mehrere Bildungspolitiker von Rot-Rot-Grün haben sich dafür ausgesprochen, an den Thüringer Schulen auch nach dem 20. März zunächst weiter Corona-Tests anzubieten.

9.35 Uhr: CDU-Fraktionschef Voigt über Folgen des russischen Angriffskriegs: „Vorrang für Menschen aus der Ukraine“

Seit ziemlich genau zwei Jahren leitet Mario Voigt die Landtagsfraktion der Thüringer CDU. Wir sprachen mit ihm über die Folgen des russischen Angriffskriegs für Thüringen, verschiedene Kategorien von Flüchtlingen und ein Bundespflichtjahr. Hier finden Sie das komplette Interview.

9.18 Uhr: Nächtlicher Gefahrguteinsatz nach erneutem ABC-Alarm in Gera

Der Fund einer Flasche mit einer unbekannten, reizenden Flüssigkeit hat in der Nacht zum Donnerstag in Gera für einen weiteren Gefahrguteinsatz am Finanzamt gesorgt. Zwei Mitarbeiter hatten zuvor nach dem Öffnen eines Pakets die Feuerwehr alarmiert.

8.53 Uhr: Hochsicherheitsbunker bei Jena steht notfalls für Bevölkerung bereit

Bunker schienen zuletzt längst ausgediente Relikte einer anderen Zeit zu sein. Doch mit dem Ukraine-Krieg kommt die Frage hoch, wie es hierzulande um Schutzräume für die Zivilbevölkerung gestellt ist. Seit 2007 verabschiedet sich Deutschland vom Schutzraum-Konzept und gab fast alle Anlagen auf, auch weil davon ausgegangen wird, dass Schadenszenarien ohne Vorwarnzeit eintreten. Ein Stollensystem in Rothenstein (Saale-Holzland-Kreis) gilt als einer der sichersten Bunker Thüringens.

8.39 Uhr: Krieg in der Ukraine dominiert Google-Anfragen aus Thüringen

In Krisenzeiten wächst das Bedürfnis nach Informationen. Was die Thüringer bewegt, zeigt sich auch deutlich an ihren Suchworten, die sie gerade beim Internetsuchdienst Google eingeben. Die Nutzungsstatistik zeigt ein deutliches Interesse, aber auch Sorgen und Ängste.

8.22 Uhr: Thüringer EU-Abgeordneter stimmt gegen Ukraine-Resolution

Die Landes-CDU hat den Thüringer Linke-Europaabgeordneten Martin Schirdewan scharf angegriffen. Er habe mit „weiteren Abgeordneten von ganz links und ganz rechts“ gegen die EU-Resolution „Russlands Aggression gegen die Ukraine“ gestimmt. Schirdewan weist die Vorwürfe zurück.

8.10 Uhr: Geld für Gold – was Thüringens Olympia-Starter kassieren

Zahltag für Deutschlands erfolgreichste Olympioniken: Die Sporthilfe honoriert erfolgreiche Athleten bei Olympia. Wie hoch die Prämien ausfallen und welche Sportler leer ausgehen, erfahren Sie hier.

7.42 Uhr: Ukraine-Krieg ist Thema an Thüringer Schulen

Das Thema Ukraine-Krieg wird auch Thema im Thüringer Schulunterricht. Für Bildungsminister Helmut Holter (Linke) darf dabei keine „vermeintliche Neutralität“ geben. „Die Tatsache des Angriffskrieges und insbesondere die Urheberschaft des russischen Präsidenten Putin müssen klar benannt werden“, so der Minister auf Anfrage dieser Zeitung. Diese weiteren Fragen sollen im Unterricht beantwortet werden.

7.12 Uhr: Gas-Lücken in Thüringen sind kurzfristig zu überbrücken

Mit dem Ukrainekrieg und den Konflikten mit dem Aggressor Russland wachsen die Sorgen um die Sicherheit russischer Gaslieferungen. Woher kommt das Gas, das VNG den Thüringer Gasversorgern zur Verfügung stellt und wie abhängig sind Sie von russischem Gas? Wir haben bei Melanie Hensel, Sprecherin des Großlieferanten VNG in Leipzig, nachgefragt.

6.59 Uhr: Thüringer Schauspieler zeigt bei Rosamunde Pilcher Muskeln und Gefühl

Geboren in Bad Langensalza, aufgewachsen in Arnstadt: Christoph Grunert ist am Sonntag, dem 6. März, in einer neuen Rosamunde-Pilcher-Verfilmung zu sehen.

6.31 Uhr: Einstige Hoffnungsträgerin beurlaubt: Anonyme Vorwürfe gegen Geraer Kulturamtsleiterin

Als Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) Anfang 2020 die promovierte Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Claudia Tittel zur Geraer Kulturamtsleiterin ernannte, wurde die Personalie auch überregional interessiert wahrgenommen. Mehrere Jahre hatte der damalige Geraer Fachdienst Kultur keine eigenständige Leitung. Das Kultur- und Kongresszentrum stand in dieser Zeit beispielsweise vorübergehend vor dem Aus. Tittel, so lautete die Hoffnung in und außerhalb Geras, sollte Lösungen für die vielen Kultur-Baustellen der Stadt finden. Seit 25. Februar ist die einstige Hoffnungsträgerin jedoch beurlaubt. Grund ist wohl ein anonymes Beschwerdeschreiben an den Oberbürgermeister.

6.17 Uhr: Historische Flurkarten aus Thüringen sind jetzt kostenlos abrufbar

Das Landesamt für Geoinformation setzt seine Open-Data-Strategie fort. Über 21.000 Urkarten dokumentieren die Veränderungen in Thüringen.

6 Uhr: Jüdische-Israelische Kulturtage feiern 30. Jubiläum

„Gerade jetzt ist es wichtig, durch Veranstaltungen wie die Jüdisch-Israelischen Kulturtage für Frieden und Toleranz einzustehen“, sagt Johannes Gräßer. Er organisiert die 30. Jubiläumsausgabe des Festivals, das seit 1991 in Erfurt fester Bestandteil ist. Was es zum Jubiläum zu erwarten gibt, lesen Sie hier.

5.45 Uhr: Klassik Stiftung Weimar will Kunstschaffende aus Ukraine unterstützen

Die Klassik Stiftung Weimar will nach dem Angriff auf die Ukraine gezielt Autoren und Wissenschaftlern aus dem Land helfen. Seit Ende Februar stehe die Stiftung im Kontakt mit ukrainisch-deutschen Autorinnen und Autoren, teilte sie am Mittwoch mit. Ihnen solle die Möglichkeit gegeben werden, über den institutionseigenen Blog ihre eigene Perspektive auf das aktuelle Geschehen zu teilen.

Zudem habe die Stiftung erste Kontakte zu ehemaligen Fellows geknüpft und prüfe die Möglichkeit, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erneut nach Weimar zu holen. Sie sollten zeitlich begrenzt die Möglichkeit bekommen, ihre Arbeit unter dem Dach der Stiftung fortzusetzen. (dpa)

Mittwoch, 2. März

21 Uhr: THW will Hilfsgüter aus Erfurt an polnisch-ukrainische Grenze bringen

Aus Thüringen soll ein staatlich organisierter Transport Hilfsgüter für die Versorgung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen nach Polen bringen. Das Technische Hilfswerk belud am Mittwochabend in Erfurt einen Lastwagen mit 5000 Hygiene-Sets, 8 Strom-Aggregaten, 800 Schutzanzügen sowie FFP2-Masken. Geplant war, dass der Transport am Donnerstagmorgen in Richtung der polnisch-ukrainischen Grenze starten sollte.

20 Uhr: Hunderte Menschen in Thüringen demonstrieren gegen Krieg in Ukraine

In Thüringen haben erneut Hunderte Menschen gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. An einer Kundgebung in Weimar nahmen etwa 150 Menschen teil, wie ein Sprecher der Polizei am Abend sagte. In Gera hatten sich am Nachmittag etwa 100 Menschen versammelt. Die Demos seien friedlich und störungsfrei verlaufen. Bereits in der vergangenen Woche hatten Hunderte Thüringerinnen und Thüringer an mehreren Orten ihre Solidarität mit der Ukraine nach dem Angriff Russlands gezeigt. (dpa)

19 Uhr: MDV lässt Geflüchtete aus der Ukraine kostenlos fahren

Aus der Ukraine geflüchtete Menschen können ab sofort kostenlos den öffentlichen Nahverkehr im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) nutzen. Mit eingeschlossen seien S-Bahnen, Züge, Straßenbahnen und Busse, teilte der MDV am Mittwoch mit. Im MDV-Nordgebiet in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg sowie in der Stadt Dessau-Roßlau gelte die Regelung für S-Bahnen und Züge. Der MDV folge damit einer Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen. (dpa)

18 Uhr: Sexualstrafverfahren muss wegen schlafendem Schöffen neu beginnen

Die Unaufmerksamkeit eines ehrenamtlichen Richters in einem Prozess am Landgericht Gera hat Folgen für ein Mädchen aus Jena.

17.50 Uhr: Handwerkskammer verlangt mehr Entlastung bei Energiepreisen

Die von der Bundesregierung geplanten Entlastungen bei den Energiepreisen reichen nach Ansicht des Präsidenten der Handwerkskammer Südthüringen nicht aus. Kammerpräsident Lutz Koscielsky forderte am Mittwoch in Suhl eine sofortige Halbierung der Mehrwertsteuer auf Energie-, Gas- und Benzinpreise. Damit würden angesichts explodierender Kosten nicht nur Verbraucher, sondern auch die Wirtschaft entlastet.

Energieministerin Anja Siegesmund (Grüne) und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hatten sich in dieser Woche ebenfalls für eine schnelle Entlastung ausgesprochen. Tiefensee hatte auch eine steuerliche Regelung ins Spiel gebracht. Laut Siegesmund sind die Preise für fossile Energieträger in Thüringen um bis zu 50 Prozent gestiegen. (dpa)

17 Uhr: Größerer Gefahrguteinsatz in der Geraer Innenstadt

Zu einem größeren Gefahrguteinsatz mussten am Mittwoch in den Mittagsstunden zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren und Hilfsorganisationen aus Gera und Umgebung zum Recyclinghof in der Geraer Hainstraße ausrücken. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, seien unbekannte Chemikalien – laut Polizei ein offenbar jahrzehntelang unberührter „Dachbodenfund“ – auf den Wertstoffhof der Geraer Umweltdienste (GUD) gebracht worden.

Gefahrguteinsatz an Recyclinghof in Gera Gefahrguteinsatz an Recyclinghof in Gera Am Recyclinghof in der Geraer Hainstraße im Stadtzentrum kam es am Mittwoch in den Mittagsstunden zu einem großen Gefahrguteinsatz. Foto: Marcel Hilbert

Gefahrguteinsatz an Recyclinghof in Gera Am Recyclinghof in der Geraer Hainstraße im Stadtzentrum kam es am Mittwoch in den Mittagsstunden zu einem großen Gefahrguteinsatz. Foto: Marcel Hilbert

Gefahrguteinsatz an Recyclinghof in Gera Am Recyclinghof in der Geraer Hainstraße im Stadtzentrum kam es am Mittwoch in den Mittagsstunden zu einem großen Gefahrguteinsatz. Foto: Marcel Hilbert

Gefahrguteinsatz an Recyclinghof in Gera Am Recyclinghof in der Geraer Hainstraße im Stadtzentrum kam es am Mittwoch in den Mittagsstunden zu einem großen Gefahrguteinsatz. Foto: Marcel Hilbert



Gefahrguteinsatz an Recyclinghof in Gera Am Recyclinghof in der Geraer Hainstraße im Stadtzentrum kam es am Mittwoch in den Mittagsstunden zu einem großen Gefahrguteinsatz. Foto: Marcel Hilbert

Gefahrguteinsatz an Recyclinghof in Gera Am Recyclinghof in der Geraer Hainstraße im Stadtzentrum kam es am Mittwoch in den Mittagsstunden zu einem großen Gefahrguteinsatz. Foto: Marcel Hilbert

Gefahrguteinsatz an Recyclinghof in Gera Am Recyclinghof in der Geraer Hainstraße im Stadtzentrum kam es am Mittwoch in den Mittagsstunden zu einem großen Gefahrguteinsatz. Foto: Marcel Hilbert

Gefahrguteinsatz an Recyclinghof in Gera Am Recyclinghof in der Geraer Hainstraße im Stadtzentrum kam es am Mittwoch in den Mittagsstunden zu einem großen Gefahrguteinsatz. Foto: Marcel Hilbert



Gefahrguteinsatz an Recyclinghof in Gera Am Recyclinghof in der Geraer Hainstraße im Stadtzentrum kam es am Mittwoch in den Mittagsstunden zu einem großen Gefahrguteinsatz. Foto: Marcel Hilbert

Gefahrguteinsatz an Recyclinghof in Gera Am Recyclinghof in der Geraer Hainstraße im Stadtzentrum kam es am Mittwoch in den Mittagsstunden zu einem großen Gefahrguteinsatz. Foto: Marcel Hilbert

Gefahrguteinsatz an Recyclinghof in Gera Am Recyclinghof in der Geraer Hainstraße im Stadtzentrum kam es am Mittwoch in den Mittagsstunden zu einem großen Gefahrguteinsatz. Foto: Marcel Hilbert



16.45 Uhr: Mit über 200 km/h über die Landstraße - Polizei erwischt Raser

Mit über 200 km/h hat die Polizei einen Autofahrer auf der B176 im Landkreis Gotha geblitzt. Neben einem Bußgeld von 700 Euro, 2 Punkten im Fahreignungsregister und drei Monate Fahrverbot, droht ihm auch ein Verfahren wegen "verbotenen Kraftfahrzeugrennen".

16.40 Uhr: Frau in Gotha werden 15.000 Euro gestohlen

In Gotha wird einer Frau von einem bisher unbekannten Mann die EC-Karte gestohlen und damit 15.000 Euro von ihrem Konto abgebucht. Die Polizei sucht jetzt mit einem Fahndungsfoto nach dem vermeintlichen Täter.

16 Uhr: Thüringer Unis legen Kooperationen mit Russland auf Eis

Mehrere Thüringer Universitäten haben ihre Kooperationen und Austauschprogramme mit Russland vorerst auf Eis gelegt. Die derzeit 21 institutionellen Kooperationen der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit Russland pausieren bis auf weiteres, wie eine Uni-Sprecherin am Mittwoch sagte. "Das beinhaltet dann auch Projekte in denen zusammengearbeitet wird, Dienstreisen nach Russland, Exkursionen und Tagungen." Auch die Anbahnung und Aufnahme neuer Projekte sei betroffen. Die Universität Erfurt will russische Studierende, die demnächst ihr Studium an der Universität antreten wollen, bitten, nicht zu kommen.

15.30 Uhr: Deutsch-Intensivkurse für Schüler aus Ukraine geplant

Thüringen will laut Bildungsminister Helmut Holter (Linke) geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine möglichst rasch Deutsch-Intensivkurse anbieten. Wenn die ukrainischen Flüchtlinge einen Aufenthaltsstatus bekommen, setze damit auch die Schulpflicht und ein Recht auf Bildung ein, sagte Holter am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Da brauchen wir natürlich als erstes an den Schulen Deutsch-Intensivkurse, damit die Kinder und Jugendlichen überhaupt am Unterricht teilnehmen können", betonte der Linke-Politker.

Dazu habe man Erfahrungen vor allem in den Jahren 2015/2016 gesammelt, als eine große Anzahl an Flüchtlingen nach Deutschland kam. Bisher hätten sich noch nicht viele ukrainische Familien gemeldet, aber das könne sich noch ändern. "Die Schulen müssen sich jetzt darauf einstellen, eine Willkommenskultur entwickeln und entsprechende Angebote für das Erlernen der deutschen Sprache vorbereiten", sagte Holter. Man wolle die Schulen dazu noch näher informieren, derzeit liefen die Vorbereitungen. (dpa)

15 Uhr: Bundesarbeitsgericht trifft erneut spektakuläre Entscheidungen

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt wird auch in diesem Jahr wieder in Fällen Recht sprechen, die auf großes öffentliches Interesse stoßen dürften. Wie Inken Gallner, die neue BAG-Präsidentin, am Mittwoch in der Jahrespressekonferenz sagte, will beispielsweise der 5. Senat am 1. Juni 2022 entscheiden, ob die Flötistin eines Staatsorchestern berufsbedingt zu einem Corona-Test verpflichtet ist. Welche Fälle noch anstehen.

14 Uhr: Entscheidung über neue Polizei-Schusswaffe Ende April

Die Thüringer Polizei möchte für die Terrorabwehr und zum Bewältigen lebensbedrohlicher Einsatzlagen Mitteldistanzschusswaffen beschaffen. Die Ausschreibungsfrist dafür endete in der Vorwoche. Es habe mehrere Angebote gegeben. Zur genauen Anzahl wollte sich das Innenministerium nicht äußern. Diesem Markt bilden aber nur wenige Anbieter.

13.27 Uhr: Erste ukrainische Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl

In Thüringens Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl sind die ersten ukrainischen Flüchtlinge untergebracht worden. Dabei handle es sich um einen Familienvater, seine Schwester und seinen Sohn, wie ein Sprecher des Landesverwaltungsamtes am Mittwoch auf Anfrage sagte. Bisher sei noch unklar, wie lange die drei in der Einrichtung bleiben wollen. Es gebe wohl Verwandte in der Rhön. Ukrainische Flüchtlinge müssen sich nicht in der Erstaufnahmeeinrichtung melden, weil auch kein Asylantrag nötig ist. Sie können sich zunächst 90 Tage einfach so in der EU aufhalten. Der Aufenthalt kann dann um weitere 90 Tage verlängert werden.

Um Obdachlosigkeit zu vermeiden, sei es aber durchaus möglich, dass Ukrainer, die beispielsweise in Deutschland sonst keine Kontakte oder Mittel haben, in Suhl untergebracht werden können. (dpa)

12.58 Uhr: Linke-Ministerpräsident Ramelow für Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht

Angesichts der Invasion Russlands in die Ukraine ist in Deutschland eine Debatte über die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht entstanden. Im Gegensatz zu seiner Partei hat sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) für eine allgemeine Wehrpflicht in Deutschland ausgesprochen. Er plädiert allerdings für klare Vorgaben beim Auftrag der Truppe.

11.20 Uhr: Zwei Jahre Corona in Thüringen – Jetzt 70 Prozent einmal geimpft, aber auch mehr als 5000 Neuinfektionen

Auf den Tag genau zwei Jahre nach dem ersten Corona-Fall in Thüringen hat der Freistaat die 70-Prozent-Marke bei den Erstimpfungen geknackt. Das Infektionsgeschehen zieht zuletzt aber wieder stark an: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch deutlich mehr als 5000 Infektionsfälle und weitere neue Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit über dem Höhepunkt der Delta-Welle. Das sind die aktuellen Zahlen.

10.52 Uhr: Eberl und Fahnroth bleiben Sprecher der Freien Schulen in Thüringen

Marco Eberl und Martin Fahnroth sind als Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Schulträger (LAG) in Thüringen wiedergewählt worden. Beide wurden für die nächsten fünf Jahre in ihren Posten bestätigt, wie die LAG am Mittwoch mitteilte. Eberl ist Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland, Fahnroth leitet die Schulabteilung des Bistums Erfurt. Als Stellvertreterin wurde Manja Bürger, Geschäftsführerin des Verbands Deutscher Privatschulen Sachsen-Thüringen, gewählt.

"Angesichts der vor uns liegenden Aufgaben ist es erfreulich, mit Manja Bürger eine ausgewiesene Expertin für den Bereich der berufsbildenden Schulen an unserer Seite zu wissen", sagte Fahnroth. Nach Angaben der LAG besuchen rund 28.550 Kinder und Jugendliche die 165 freien Schulen in Thüringen. Ihr Anteil betrage damit elf Prozent aller Schülerinnen und Schüler im Freistaat. (dpa)

10.16 Uhr: 150.000 Euro Schaden nach Großbrand in Themar

Bei einem Großbrand in Themar-Wachenbrunn (Landkreis Hildburghausen) ist am Dienstagabend ein Schaden von 150.000 Euro entstanden. Sieben Feuerwehren waren im Einsatz. Ein geplatzter Öltank verschärfte die Lage während der Löscharbeiten.

10.05 Uhr: Einige Tausend Firmen suchen neuen Chef

Innerhalb von fünf Jahren müssen für rund 3800 Unternehmen in Thüringen Nachfolger an der Firmenspitze gefunden werden. Die Übernahme und Weiterführung bestehender Betriebe sei eine Herausforderung für die Thüringer Wirtschaft, erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Dienstag in Erfurt.

Um Unternehmen für das Problem zu sensibilisieren und um über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren, setze das Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) eine bewährte Veranstaltungsreihe fort. Landesweit seien elf Veranstaltungen, drei Unternehmerabende und ein Fachforum geplant - so weit wie möglich in Präsenz.

Hintergrund ist, dass viele Firmengründer in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Viele von ihnen waren nach der Wiedervereinigung in den 1990er Jahren gestartet (dpa.

9.55 Uhr: Arbeitslosigkeit im Februar in Thüringen gesunken

Im Februar waren in Thüringen 58.432 Frauen und Männer arbeitslos. Damit verringerte sich die Zahl um 586 zum Januar und um 13.307 zum Februar des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 6,4 Prozent. Im Ländervergleich liegt Thüringen gleichauf mit Schleswig-Holstein und unter der Quote von Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Bremen und allen Ost-Ländern. Jetzt bereiten sich die Arbeitsagenturen auf die Unterstützung für geflüchtete Ukrainer vor.

9.26 Uhr: Verein: Ukraine-Demos könnten Rechtsextreme anziehen

In Solidarität mit der Ukraine gehen derzeit viele Menschen in Thüringen auf die Straße. Das Thema könnte aber auch Rechtsextreme anziehen, beobachtet ein Verein – und gibt Tipps, um dagegen anzugehen.

9.10 Uhr: Drei Verletzte bei Brand in Erfurt

Bei einem Brand in einem Doppelhaus in Erfurt-Hochheim sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Die Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Betroffen waren eine 101 Jahre alte Frau, ein 63-jähriger Mann und eine 71-jährige Frau. Das ist der Stand der Ermittlungen.

8.30 Uhr: Erfurter sitzt im ukrainischen Odessa fest

Seit Anfang Februar sitzt der Erfurter Joachim Schäfer fest. In Odessa, der ukrainischen Schwarzmeermetropole, in der mehr als 900.000 Menschen leben. Die russischen Truppen sind zwar noch nicht vorgedrungen, aber die Geräusche des Krieges seien unüberhörbar, sagt der 53-Jährige. Wie er nun versucht, wieder nach Hause zu gelangen.

7.59 Uhr: Karawanskij schließt Windräder im Wald nicht aus

Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) und Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) schließen Windräder im Wald nicht aus. Sie kündigten mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien im Freistaat an.

7.36 Uhr: Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: „Thüringen ist gut vorbereitet“

Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) sieht den Freistaat auf zu erwartenden Strom von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gut vorbereitet. Im Interview mit dieser Zeitung spricht er über die Herausforderungen für den Freistaat.

7.10 Uhr: Ukraine-Konflikt: Thüringen bereitet Hilfslieferungen vor

Thüringen bereitet derzeit einen humanitären Hilfstransport vor. Aber nicht nur die Ukraine soll unterstützt werden. Auch die Nachbarländer benötigen zum Bewältigen der Flüchtlingsströme weitere Hilfe.

6.48 Uhr: Welchen Einfluss hat die Mafia in Thüringen?

Das Anti-Mafia-Ermittlungsverfahren „Fido“ soll vor 20 Jahren keine Erkenntnisse auf Geldwäsche gebracht haben. Ein Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag befasst sich damit.

6.29 Uhr: Erfurter Unternehmer entwickeln erste Otoplastiken für Hörgeräte aus Keramik

So winzig die Erfindung ist, so groß ist das Echo, das sie in der Fachwelt auslöst: Das Erfurter Start-up „migohead“ produziert als erster deutscher Entwickler Ohrpassstücke aus Keramik.

6.05 Uhr: Welche Gefahren für Kinder lauern im Spielzeug? Politikerinnen wollen besseren Schutz

Zwei Politikerinnen aus Thüringen befassen sich mit dem Schutz von Kindern vor gefährlichem Spielzeug. Obacht geben sollten Kunden vor allem, wenn sie auf Online-Marktplätzen einkaufen. Was getan werden müsse, sei klar.

5.45 Uhr: Salti und Sirenen – Akrobatin bei WM, Großeltern im Luftschutzbunker

Eine junge Erfurter Akrobatin ist bei der WM und ahnt nicht, wie nah der Krieg inzwischen bei ihren ukrainischen Großeltern ist. Ein Bericht über Träume und Verzweiflung.

5.30 Uhr: Erneut keine Grippewelle in Thüringen

Der Winter geht – doch eine Grippewelle ist auch weiterhin nicht in Sicht: Der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert Koch-Institut (RKI) zufolge hat eine solche in Deutschland noch nicht einmal begonnen. Damit scheint sich das Szenario des vergangenen Winters zu wiederholen. Während die Zahl der Corona-Fälle in Thüringen weiterhin hoch ist, ist die der Grippe-Erkrankungen erneut extrem niedrig.

Dienstag, 1. März

20.40 Uhr: Thüringer Konvoi bringt Spenden zur ukrainischen Grenze

14 Fahrzeuge samt Spenden, die der Verein Ukrainischer Landleute gesammelt hat, sind am Dienstag an der ukrainischen Grenze angekommen. Und es folgen noch mehr Hilfstransporte aus Thüringen.

20.23 Uhr: Thüringen hat große Menge Corona-Impfstoff vorrätig

Die Zeit läuft: Im zentralen Impfstofflager Thüringens lagern noch große Mengen Corona-Impfstoff. Doch der hat nur eine begrenzte Haltbarkeit.

19.51 Uhr: Paukenschlag für sozialen Wohnungsbau in Eisenach

Mit einem Riesenschritt will die SWG in Eisenach beim sozialen Wohnungsbau vorankommen. Das Unternehmen kann mehr als 58 Millionen investieren.

19.32 Uhr: „Die Auftragsbücher sind voll“. Dennoch stehen die Bänder bei Opel still

Betriebsräte und Gewerkschafter informierten sich über die Situation bei Opel Eisenach. Volle Auftragsbücher - und dennoch steht die Produktion.

19.10 Uhr: Tödlicher Unfall auf Straßenbahn-Gleisen in Jena: Obduktion geplant

Nach dem Unglück in Jena-Lobeda ermittelt die Polizei, unter welchen Umständen eine 66-jährige Frau ums Leben gekommen ist. Das ist der Ermittlungsstand.

18.32 Uhr: Rettung aus Kiew: Wie zwei Fans des FC Carl Zeiss Jena Kriegsflüchtlingen helfen

Eine abenteuerliche Rettungstour: Wie ein ukrainisches Ehepaar, das einst in Jena lebte, zur Tochter nach Wien kommt.

18.23 Uhr: Ein Erfurter sitzt unterdessen noch im ukrainischen Odessa fest

Er hat in Erfurt die Ü50-Diskothek im Kressepark erfunden, er hat Opern in Erfurt gesungen und er unterrichtet junge Opernsängerinnen und -sänger. Seit Anfang Februar sitzt Joachim Schäfer fest. In Odessa, der ukrainischen Schwarzmeermetropole, in der mehr als 900.000 Menschen leben. Die russischen Truppen sind zwar noch nicht vorgedrungen, aber die Geräusche des Krieges seien unüberhörbar, sagt der 53-Jährige. Der Erfurter versucht jetzt über Moldawien und Ungarn wieder nach Hause zu gelangen.

18 Uhr: Aufruf zum "Autofasten" - laufen und radeln statt Auto fahren

Zum Beginn der Fastenzeit haben Kirchen und Verkehrsunternehmen in Thüringen erneut zu einem klimafreundlichen Verhalten aufgerufen. Mit der Aktion "Autofasten" sollen Menschen dazu animiert werden, öfter mal das Auto stehen zu lassen und auf das Fahrrad, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und Carsharing umzusteigen oder zu Fuß zu gehen, erklärte die Evangelische Kirche Mitteldeutschland (EKM) gemeinsam mit dem Bistum Erfurt am Dienstag. Mit dem Verein Bus und Bahn Thüringen wollen sie dazu animieren, von Aschermittwoch (2. März) bis Karsamstag (16. April) öfter das Auto stehen zu lassen.





Mehr als 70 Partner unterstützen die Aktion – das sind neben den Bus- und Bahnunternehmen unter anderem mehrere Thüringer Landkreise und Städte, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und teilAuto Thüringen. (dpa)

17.39 Uhr: Seriendieb aus Rudolstadt zu 39 Monaten Haft verurteilt

Auch für erfahrene Juristen war es nicht einfach, die Übersicht über die vielen Straftaten zu behalten.

17.10 Uhr: Wahrscheinlich mehr Geld für Flüchtlingsaufnahme nötig

Thüringen muss nach Einschätzung von Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) wahrscheinlich die im Landesetat vorgesehenen Gelder für die Flüchtlingsaufnahme aufstocken. Im Haushalt ständen für diesen Zweck rund 64 Millionen Euro zur Verfügung, sagte Adams am Dienstag in Erfurt. Das sei so viel wie in den vergangenen beiden Jahren. Die Situation habe sich mit dem Krieg in der Ukraine jedoch geändert. Es sei mit vielen Menschen zu rechnen, die aus der Ukraine kommend auch in Thüringen Schutz suchten.

17 Uhr: Auto prallt im Kyffhäuserkreis gegen Baum - Fahrer stirbt

Ein Autofahrer ist am Dienstag im Kyffhäuserkreis bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 54-Jährige stieß mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Voigstedt und Edersleben gegen einen Baum, wie die Polizei berichtete.

15.30 Uhr: Knapp 15.000 Teilnehmer bei Demonstrationen gegen Corona und Krieg in der Ukraine

Insgesamt registrierte die Polizei 68 Versammlungen mit Corona-Bezug in Thüringer Städten und Gemeinden. Bei den überwiegend nicht angemeldeten Versammlungen kamen nach Angaben der Polizei ca. 14.500 Teilnehmer zusammen. Die Polizei fertigte bislang 26 Strafanzeigen und leitete 20 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. In Eisenach wurde eine Polizeibeamtin bei einem Angriff verletzt. Sie konnte nicht weiterarbeiten.

Die größten Versammlungen mit Corona-Bezug mit jeweils 1.200 Personen gab es in Gera und Altenburg, 900 Personen wurden in Hildburghausen, 800 Personen in Ilmenau und 600 Personen in Gotha registriert.

Gegen den Krieg von Russland in der Ukraine protestierten sechs angemeldete Versammlungen mit ca. 2.800 Teilnehmern. Die größten Versammlungen fanden dabei in Hermsdorf (740 Teilnehmer), Erfurt (450) und Gera (240) statt.

14.15 Uhr: Unbekannte sprengen Geldautomat in Heringen – mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Im Landkreis Nordhausen ist in der Nacht zum Dienstag ein Geldautomat in einer Bank gesprengt worden. Die Polizei fahndet nach mehreren Männern.

13.10 Uhr: Ukrainische Geflüchtete können Abellio-Bahnen kostenfrei nutzen

Menschen, die aus der Ukraine fliehen, können ab sofort die Züge der Abellio Rail Mitteldeutschland und der WestfalenBahn kostenfrei für ihre Weiterreise nutzen. Als Fahrausweis gilt bis auf Weiteres ein ukrainischer Personalausweis oder Reisepass. „Wir zeigen unsere Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine, indem wir ihnen auf dem Weg in die Sicherheit helfen“, sagt Rolf Schafferath, Geschäftsführer der Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH. „Gemeinsam mit unseren öffentlichen Auftraggebern werden wir so unserer Verantwortung in dieser schrecklichen Lage gerecht“, so Schafferath weiter.

Diese Entscheidung hat Abellio gemeinsam mit den im Deutschlandtarifverbund (DTV) zusammengeschlossenen Aufgabenträgern und Eisenbahnverkehrsunternehmen gefällt. Das bedeutet, dass die Geflüchteten mit ihren ukrainischen Ausweisdokumenten bundesweit den Schienenpersonennahverkehr kostenfrei nutzen können.

12.16 Uhr: Impfquote in Pflegeeinrichtungen bei 83 Prozent

Das Thüringer Gesundheitsministerium hat Zahlen einer Erhebung zur Impfquote in Pflegeeinrichtungen veröffentlicht. 589 Pflegeeinrichtungen, darunter 328 stationäre Einrichtungen der Altenpflege, 252 Einrichtungen der Tagespflege und neun Einrichtungen der Kurzzeitpflege waren zur Teilnahme aufgefordert. Demnach liegt die durchschnittliche Impfquote aller teilnehmenden Einrichtungen bei den Beschäftigten bei 83 Prozent und bei den Betreuten bei 91 Prozent. Bei 92 Prozent der Einrichtungen lag die Impfquote der Beschäftigten 60 Prozent und höher. Bei den Betreuten betrug die Impfquote bei 94 Prozent der Einrichtungen mindestens 70 Prozent. Angesichts großer regionaler Unterschiede sei damit zu rechnen, dass es lokal und zeitlich begrenzt zu Versorgungsproblemen kommen könnte, so Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke).

11.52 Uhr: Novavax ab sofort für alle buchbar

Impftermine mit dem Vakzin des Herstellers Novavax können ab sofort von allen Thüringerinnen und Thüringern über www.impfen-thueringen.de gebucht werden. Der Nachweis über eine Beschäftigung im Gesundheitswesen ist nicht mehr erforderlich.

Kommenden Samstag erhalten Interessierte dazu erneut die Chance, sich mit dem Impfstoff Nuvaxovid an allen Thüringer Impfstellen impfen zu lassen. Ausgenommen sind die Impfstellen in Apolda, Hildburghausen und der Weimarer Notenbank. Eine Terminbuchung ist unbedingt erforderlich und auch telefonisch über die 03643 – 4950490 möglich. Rund 500Termine sind bisher vergeben worden.

Nuvaxovid kommt erstmalig auch bei einer Partie des FC Carl Zeiss Jena zum Einsatz. Am Freitag, den 4. März, können sich alle Impfwilligen im Besitz einer gültigen Eintrittskarte zum Spiel gegen den SV Babelsberg von 17:30 Uhr bis 20 Uhr auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena impfen lassen.

11.43 Uhr: So regelt Thüringen die Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich – Erlass an Kommunen übermittelt

Thüringen regelt die Impfpflicht für nicht geimpfte Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich. Dazu sei den 22 Landkreisen und kreisfreien Städten ein Erlass übermittelt worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Erfurt mit. Er diene ihnen als Handlungsleitfaden zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Erste Regelungen liegen somit vor – aber noch sind für die Betroffenen Fragen offen.

10.37 Uhr: Zentrales Info-Angebot für Flüchtlinge aus Ukraine und Helfende

Für Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen, sollen wichtige Informationen etwa zu Einreisebestimmungen in Zukunft in Thüringen zentral abrufbar sein. Auch Infos für Helferinnen und Helfer etwa zu Spendenmöglichkeiten sollen auf der Internetseite der Thüringer Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge gebündelt werden, sagte Mirjam Kruppa der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Erfurt.

"Mich erreichen alle fünf Minuten E-Mails von Menschen, die Fragen haben oder solchen, die spenden wollen", sagte Kruppa. Die Antworten sollen nun zentral gebündelt werden, bei Unterstützungsangeboten oder Spendenaufrufen soll vermittelt werden. Alle wesentlichen Akteure werden im Internet auf der Homepage der Thüringer Beauftragten für Integration abrufbar sein. (dpa)

10.15 Uhr: Gedenkstättenleiter: Krieg in der Ukraine für KZ-Überlebende besonders tragisch

Der Krieg in der Ukraine ist für KZ-Überlebende nach Ansicht des Leiters der Gedenkstätte Buchenwald besonders tragisch. Er kritisiert den russischen Angriff auf die Ukraine scharf.

9.43 Uhr: Tiefensee: Kohle- und Atomausstieg gehören angesichts des Ukraine-Krieges auf den Prüfstand

Der Krieg in der Ukraine nährt die Sorge um steigende Energiepreise und die Versorgungssicherheit in Thüringen. Es gibt etliche Vorschläge, wie dagegen angegangen werden könnte. Hier erfahren Sie mehr.

9.28 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen nahezu unverändert

Thüringens Corona-Inzidenz ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstag nahezu unverändert geblieben. Der Wert sank minimal auf 1294,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie aus den Zahlen des RKI hervorgeht. Am Vortag hatte die Inzidenz in Thüringen noch bei 1296,2 gelegen. Deutschlandweit lag die Inzidenz am Dienstag bei 1213,0 – mit sinkender Tendenz.

Binnen 24 Stunden kamen in Thüringen 2658 neue Corona-Fälle hinzu. Zehn weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Insgesamt sind laut RKI seit Pandemiebeginn 6615 Menschen in Thüringen mit oder an dem Virus gestorben. (dpa)

9.05 Uhr: Aufrüstung entzweit rot-rot-grüne Koalition in Thüringen

SPD und Grüne in der Landesregierung haben den linken Koalitionspartner aufgefordert, das geplante Finanzpaket für die Bundeswehr mitzutragen. Die Ampel-Bundesregierung hatte einen 100 Milliarden Euro schweren Sonderfonds für die Bundeswehr angekündigt und erklärte, mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben zu wollen. Die Thüringer Linke ist gegen den geplanten Sonderfonds.

8.40 Uhr: Thüringer Soldaten werden 2023 Nato-Speerspitze

Thüringer Soldaten sollen ab 2023 Teil der Nato-Speerspitze sein. Die Bundeswehr kündigt verstärkt Truppenbewegungen in den kommenden Tagen an.

8.11 Uhr: Nur zwei „Wackelkandidaten“: So ist die Lage bei den Geschäften am Erfurter Anger

Die Nachfrage am Anger sei momentan „super“. Nach der Corona-Krise seien Leerstände kaum zu beobachten. Dennoch gibt es Unterschiede zwischen den Objekten.

7.55 Uhr: Silberner Bär für Thüringerin: Laila Stieler für bestes Drehbuch ausgezeichnet

Bis kurz vor Beginn der Berlinale-Preisverleihung wusste Laila Stieler nichts von einem Silbernen Bären für das beste Drehbuch. Erst im Saal erfuhr die gebürtige Thüringerin von Regisseur Andreas Dresen, dass auch die oft stiefmütterlich behandelten Autoren hier bedacht würden. Wenig später hielt Stieler die Trophäe in den Händen.

7.34 Uhr: Neue Corona-Regeln: Freier Zugang für Freiluftsport in Thüringen

Der Weg für eine Rückkehr auf die Sportplätze ist frei. Mit der neuen Infektionsschutzverordnung kann nicht nur der Fußball nahezu uneingeschränkt wieder rollen. Ab diesem Monat erwarten den Sport weitere Lockerungen.

7.09 Uhr: Thüringer Arzt über Kinder, die plötzlich hören können: „Da standen mir Tränen in den Augen“

Viele Menschen hören schlecht, unternehmen aber nichts dagegen. Ein schwerer Fehler, meint HNO-Arzt Dirk Eßer. Wir sprachen anlässlich des Welttages des Hörens am 3. März mit dem früheren Ärztlichen Direktor des Helios-Klinikums Erfurt.

6.41 Uhr: Bundesverdienstkreuze an Thüringer Kulturakteure vergeben

Am Donnerstag werden zwei wichtige Akteure der Thüringer Kulturlandschaft geehrt. Dafür erhalten Silke Gablenz-Kolakovic aus Jena und Jochen Süss aus Lippersdorf-Erdmannsdorf das Bundesverdienstkreuz am Bande.

6.27 Uhr: Telefonforum Wohneigentum: Umbauten nur mit Genehmigung

Vor rund einem Jahr trat das neue Wohnungseigentumsgesetz in Kraft – mit gravierenden Änderungen. Beim Telefonforum dieser Zeitung beantworteten Lothar Blaschke vom Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) und Rechtsanwalt Michael Menzel aus Erfurt viele Leserfragen zum Thema. Hier einige Antworten.

6 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt: Insolvenzverwalter Reinhardt holt fast 300.000 Euro zurück

In das Insolvenzverfahren beim FC Rot-Weiß Erfurt ist Bewegung gekommen. Verwalter Volker Reinhardt hat nach einer Gläubigerversammlung am Montag beim Amtsgericht Erfurt die Einnahme weiterer Gelder vermeldet.

