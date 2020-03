Kurz nach dem Schließen des Wahllokals in Pfiffelbach schütten die Wahlhelfer die Urne bei der Bürgermeisterwahl in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße aus. Ausgezählt wurde mit Schutzhandschuhen.

Katrin Wörpel gewinnt „sauberste“ Wahl der Ilmtal-Weinstraße

Mindestens wegen der Vorsorgemaßnahmen, zu denen die Wahlhelfer wegen der Corona-Pandemie gezwungen waren, darf die Bürgermeisterwahl in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße als die „sauberste“ aller Zeiten gelten. Eine Stunde nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend stand dann fest, dass die parteilose Bewerberin Katrin Wörpel das Rennen gemacht hat. Sie beerbt damit den Posten von Thomas Gottweiss (CDU), den Anita Diener nach seiner Abberufung in den Thüringer Landtag vertretungsweise übernommen hat.

„Die Landgemeinde llmtal-Weinstraße dankt den Wahlhelfern, die durch ihr besonnenes Auftreten einen wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, dass diese Wahl stattfinden konnte. Dem Wähler sei gedankt dafür, dass er die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen angenommen hat und von seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht hat“, so der Gemeindewahlleiter Ronny Funk. Katrin Wörpel wird mit 60,8 Prozent neue Bürgermeisterin der Ilmtal-Weinstraße Trotz der abstrakten Infektionsgefahr mit dem Coronavirus, hatten sich am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr zahlreiche Menschen auf den Weg gemacht, um einem der drei Kandidaten seine Stimme zu geben. Einschließlich der Briefwähler haben 3010 von 5407 Wahlberechtigten ein Kreuzchen gemacht – bei 25 ungültigen Stimmen. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 55,7 Prozent – diesem Ergebnis zolle Ronny Funk allen Respekt. Der CDU-Kandidat Karsten Müller erhielt 487 Stimmen (16,3 Prozent). Andreas Weise (Freie Wähler Ilmtal-Weinstraße) konnte 683 Voten der Bürger vereinen (22,9 Prozent). Mit 1815 Stimmen und 60,8 Prozent konnte die Katrin Wörpel (parteilos) einen deutlichen Sieg (60,8 Prozent) einfahren. Damit die Gesundheit der Wähler möglichst unbeschadet blieb, hatten die Wahllokale im Vorfeld Flächen- und Handdesinfektionsmittel erhalten. Zwar hätten sich viele Wähler auch eigene Stifte mitgebracht, doch war man in den Lokalen vorbereitet. So waren dort extra viele Schreibgeräte, die nach dem Kreuzchen machen abgegeben werden mussten, desinfiziert und erst dann wieder ausgegeben wurden. Zudem wurden Tische, Wahlkabinen oder etwa die Fensterbänke desinfiziert – die Türgriffe sogar regelmäßig.