12 Corona-Neuerkrankungen mit Stand Donnerstagmittag

Zunehmend liegen auch ausgediente Mund-Nasen-Masken in der Gegend herum.

Weimarer Land. 12 Corona-Neuerkrankungen werden mit Stand Donnerstagmittag gemeldet. Die Zahl der Aktivkranken sinkt indes weiter, es sind 210. Stationär behandelt werden 3 Bürger aus dem Weimarer Land. 40 verstarben bisher. In sieben Tagen wurden 65 Neuerkrankungen verzeichnet, die Inzidenz liegt bei 79,1. In Quarantäne sind 247 Kontaktpersonen, in Absonderung 61 Reiserückkehrer. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 2105 Krankheitsfälle registriert. 1855 Personen gelten als genesen.