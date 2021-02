Weimarer Land. 42 Corona-Neuerkrankungen meldet das Gesundheitsamt mit Stand Freitag, 12 Uhr.

Damit gibt es 213 Aktivkranken. In sieben Tagen wurden 89 Neuerkrankungen registriert, die Inzidenz liegt bei 108,3. Verstorben sind bisher 40 Personen, 4 werden stationär behandelt. 296 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 61 Reiserückkehrer in Absonderung. Bisher gab‘s 2147 Krankheitsfälle im Weimarer Land, 1894 Personen gelten als genesen.