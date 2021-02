8 Personen neu an Corona erkrankt

Weimarer Land. Insgesamt 8 Corona-Neuerkrankungen meldet das Gesundheitsamt mit Stand Dienstag, 10 Uhr. Damit gibt es 238 Aktivkranke, 14 weniger als tags zuvor. In sieben Tagen wurden damit 100 Neuerkrankungen registriert, womit der Inzidenzwert bei 121,7 liegt. 4 Bürger aus dem Kreis sind in stationärer Behandlung. 40 verstarben bisher. 263 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 75 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 2090 Krankheitsfälle erfasst, 1812 Personen gelten als genesen. In 45 Orten des Weimarer Landes sind derzeit noch Bürger positiv getestet. An der Spitze liegt Apolda mit 49, gefolgt von Blankenhain (29), Bad Berka (17) und Bad Sulza (16).