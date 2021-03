"Green Deal" und Europa sind Themen

Apolda. Zeichnen lernen bei einem Online-Kurs können Bürger jetzt dank eines Angebots der Kreisvolkshochschule. Längst hat die ihr Programm an das, was wegen der Corona-Pandemie noch möglich ist, angepasst. Voraussetzung für die Teilnahme ist die kostenlose Anmeldung in der "vhs.cloud", wofür eine E-Mail-Adresse, Laptop, PC oder Tablet mit Webcam benötigt wird. Start soll am 16. März, 19 Uhr, sein.

Auch die Fitness kann man Online stärken, wobei via Anleitung Gleichgewicht, Körperwahrnehmung und Koordination geschult werden sollen. Dazu nötig: Internetverbindung, weiche Unterlage und ein wenig Platz.

Aroha ist ein Mix aus kontrolliert kraftvollen und entspannenden Bewegungen und einem einfachen Grundschritt, einem Beugen in Hüfte und Knie. Es ist vom Haka, dem neuseeländischen Tanz der Maori, inspiriert und enthält Elemente aus dem Tai Chi und aus dem Kung Fu. Es stärkt das Herz-Kreislauf-System, reduziert Nacken- und Schulterverspannungen und baut die Muskulatur auf, heißt es.

Um die Frage „Was ist Technik?“ soll es ab heute, 2. März, 19.30 Uhr, in einem Online-Kurs gehen. Dazu heißt es: Alle unsere Technikbegriffe haben Auswirkungen auf unser Handeln und Denken, die vorgestellt und anschließend diskutiert werden.

Zudem wird ein Online-Vortrag „Friedensprojekt Europa?“ ab 4. März, 19.30 Uhr, angeboten. Dazu heißt es: Ist der stabile Friede in Europa gefährdet? Zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wird aus guten Gründen der Friede zu den hauptsächlichen Errungenschaften des europäischen Einigungsprozesses gezählt. Könnte dieser gefährdet sein?

Auch um das Thema „Green Deal“ wird es gehen. Dieses am 12. März, ab 19.30 Uhr. Deutschland betreibt die Energiewende, denn es will den Klimawandel verlangsamen. Aber kann man das mit den gewählten Instrumenten der Politik überhaupt erreichen?, lautet eine zentrale Fragestellung, der sich Professor Hans-Werner Sinn widmet.

Nähere Informationen zu den Angeboten: kvhs-weimarerland.de