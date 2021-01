Bad Sulza Baustart für Feuerwehr in Neustedt. In Auerstedt und Bad Sulza sollen die Arbeiten zwischen Februar und April beginnen.

Sie sollen umziehen, erweitert werden und ganz neu verkabelt: Die Rede ist von drei Feuerwehrstandorten in der Landgemeinde Bad Sulza. Während sich die Arbeiten in Auerstedt und der Kurstadt noch in den Startlöchern befinden, ging es im Dorfgemeinschaftshaus in Neustedt bereits am Dienstag offiziell los.