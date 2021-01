Am Freitag, mit Stand von 10 Uhr hat das Landratsamt in Apolda 18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Außerdem sind zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet worden. Der 7-Tage-Inzidenzwert beträgt 183,8.

