182 Senioren in Pflegeheimen des Unstrut-Hainich-Kreises mit Corona infiziert

Nach der am Montag von der Kreisverwaltung veröffentlichten Statistik sind derzeit 182 Senioren Corona-positiv, ebenso 53 Mitarbeiter der Einrichtungen. Noch am Sonntag war die Zahl der infizierten Bewohner mit 164 angegeben worden. Insgesamt sind derzeit 740 Menschen mit Sars-Cov 2 infiziert. Alles wichtige zur Coronavirus-Entwicklung in unserem News-Blog.

Das sind drei mehr als am Sonntag gemeldet. 73 Menschen müssen in Krankenhäusern im Landkreis und außerhalb behandelt werden.. Einen schweren Verlauf nimmt die Krankheit weiter bei einem von ihnen. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1461 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, rund 50 mehr als am Sonntag vermeldet. Seit Pandemiebeginn sind 120 Menschen an und mit dem Virus gestorben; 23 von ihnen in den vergangenen sieben Tagen.