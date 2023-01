200 Menschen protestieren gegen Schulschließung in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Um die Schließung des Staatlichen regionalen Förderzentrums „An der Salza“ in Bad Langensalza zu verhindern, sind am Dienstagabend rund 200 Menschen auf die Straße gegangen.

Knapp 200 Menschen haben am Dienstagabend auf dem Neumarkt in Bad Langensalza gegen die von der Kreisverwaltung angekündigte Schließung des Staatlichen regionalen Förderzentrums „An der Salza“ demonstriert. Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) hatte zu der Kundgebung aufgerufen, um gegen die drohende Schließung Gesicht zu zeigen.

Dabei waren nicht nur Eltern der Kinder gekommen, sondern auch Schülerinnen und Schüler der Schule. Mit Transparenten wie: „Ihr spart am falschen Ende“, „Die Schule muss hierbleiben“ oder „Lasst uns unsere Schule“ zeigten die Kinder und Jugendlichen, was sie von den Plänen des Kreises halten.

Bereits am kommenden Donnerstag, 2. Februar, ist eine Abordnung von Schule und Eltern bei Landrat Harald Zanker und überbringt eine Protestnote. „Hier wollen wir dem Landrat klar machen, dass an erster Stelle unsere Kinder stehen und nicht die finanziellen Engpässe des Haushaltes unseres Landkreises“, sagen Elternsprecher Volkmar Gottstein und Direktor Harry Schrön, und kündigen an, auch Vorschläge einzureichen zu wollen, wie der Schulstandort in Bad Langensalza gehalten werden kann.