Ahnungslose Gewinner

Alle Jahre wieder. Ja, richtig, die Weihnachtszeit dürfte nun auch in den unkonventionellsten Haushalten vorbei sein. Das meine ich aber nicht. Alle Jahre wieder liegen Gewinne der Lions-Adventskalender in der Tourist-Information in Bad Langensalza und werden nicht abgeholt. Darüber informierte Rolf Krause von den Lions unsere Redaktion. Offenbar gibt es dort draußen noch einige Käufer der Adventskalender, die keine Ahnung davon haben, dass ihnen ein Präsent zusteht. Dass sie schlichtweg nicht wissen, dass es mit den Kalendern was zu gewinnen gab, dürfte ausgeschlossen sein. Schließlich steckte hinter jedem Türchen ein Hinweis auf den Tagesgewinn.

Und die Gewinne sind durchaus attraktiv, nicht vergleichbar mit den Präsenten beim Schrottwichteln, wo es schon mal Bierkrug-Hüte, Kopfkissen in Brotform oder Steine mit USB-Anschluss gibt. Ein Anruf in der Tourist-Information ergab, dass dort noch einige Einkaufsgutscheine verschiedener Händler, ein Dartspiel, ein Werkzeugkoffer, ein Radio und ein Rauchmelde-Set auf ihre Abholung warten. Bis Ende des Monats sollten sich die Gewinner in der Tourist-Information einfinden, sonst verfallen die Preise. Auf der Lions-Webseite steht, welche Kalender-Nummern ausgelost wurden.