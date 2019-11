Awo in Bad Tennstedt zurück im alten, neuen Domizil

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) will sich in Bad Tennstedt neu aufstellen. Ab Dezember werden 20 Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes von Bad Tennstedt ausschwärmen und etwa 100 Männer und Frauen in der Region von Bad Langensalza über Bad Tennstedt bis Weißensee im Landkreis Sömmerda betreuen. Das teilten Frank Albrecht, Geschäftsführer des Awo-Regionalverbandes Mitte-West-Thüringen, und Ivonne Grebhahn, Leiterin des Pflegedienstes, mit. Die Awo nahm das 25-jährige Bestehen der Tagespflege im Steinweg zum Anlass, um über die Neuerungen zu informieren.

Bisher war die Awo sowohl mit ihrem Angebot der Tagespflege wie auch mit dem mobilen Dienst im Steinweg ansässig. Nun zog der ambulante Dienst einige hundert Meter weiter, in die Bahnhofstraße, direkt gegenüber der Awo-Kita „Haus Sonnenschein“. „Die Awo ist immer da am besten, wo sie jung und alt mixt. Wo geht das in Bad Tennstedt besser als am Fußgängerüberweg zwischen Kita und Pflegedienst“, sagte Frank Albrecht.

Hier, in der Residenz am Hildegarten, soll fortan die Zentrale der ambulanten Pflegerinnen sein. Das repräsentative Gebäude wurde einst als Amtsgericht erbaut, war später ein Krankenhaus und ein Ärztezentrum. Mittlerweile beherbergt es eine Senioren-Wohn-Villa. Ein Detail am Rande: Bevor die Awo in den 90er-Jahren in den Steinweg umzog, war sie schon einmal in diesem Gebäude ansässig.

Pflege auf dem Land als Herausforderung

Der Ausbau des ambulanten Pflegeangebots in Bad Tennstedt sei für die Arbeiterwohlfahrt ein Pilotprojekt, sagte Frank Albrecht. „Wir kommen aus der Stadt. Das richtige Pflegeangebot auf dem Land ist eine Herausforderung. Hier sind die familiären Beziehungen stabiler und die Verwurzelung stärker als in der Stadt. Das alles muss beachtet werden“, sagte er. Ergo sei die ambulante Pflege auf dem Land von größerer Bedeutung als in großen Städten. Dennoch werde die Awo auch in Bad Tennstedt später ein teilstationäres Angebot aufbauen, kündigte er an.

Gemeinsam mit ehemaligen und aktiven Mitarbeitern habe er sich intensiv über die Arbeit in den vergangenen 25 Jahren unterhalten. Es sei analysiert worden, was gut und was verbesserungswürdig sei. Er sehe für Wohlfahrtsverbände wie die Awo den Auftrag, die Zukunft Bad Tennstedts gemeinsam mit der Verwaltung zu gestalten. Man müsse sich über die Herausforderungen klar werden, die eine alternde Gesellschaft an die Stadt Bad Tennstedt und die Region stelle.

Zahl der Betreuten wächst stetig

Hildegard Dörner, die Geschäftsführerin der Residenz am Hildegarten, begrüßte den Einzug der Arbeiterwohlfahrt in ihr Haus. „Es gibt viele Synergien. Unsere Klienten sind ohnehin jene, die die Dienste der Awo in Anspruch nehmen. Die Verbindung war also gegeben. Wir ergänzen uns gegenseitig“, sagte sie.

Ivonne Grebhahn will mit ihrem Team nun auch den Raum Bad Langensalza mit dem ambulanten Pflegedienst erschließen. Seit Mai sei die Zahl der Betreuten von 64 auf jetzt 100 Personen gestiegen. Jörg Klupak (SPD), Vize-Landrat und ehemaliger Bürgermeister Bad Tennstedts, bestätigte, dass der Bedarf gegeben ist.

Das Angebot im Steinweg bleibt bestehen. 14 Personen werden dort derzeit von fünf Mitarbeitern in der Tagespflege betreut. Gemeinsam mit einem möglichen zusätzlichen teilstationären Angebot in der Bahnhofstraße, der dortigen Senioren-Wohn-Villa, dem Wohnheim in der Brauereistraße und dem ambulanten Pflegedienst von Kathrin Helbing gäbe es dann ein reichhaltiges Angebot mit Sitz in der Kurstadt.

Damit fügt sich Bad Tennstedt ein in den generellen Trend in der Region. Mehrere Träger im Unstrut-Hainich-Kreis bestätigten dieser Zeitung eine hohe Nachfrage nach Pflegeangeboten, vor allem im Bereich Tagespflege. In Mühlhausen und Großengottern wurden und werden entsprechende Angebote deutlich ausgebaut.