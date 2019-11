Bad Langensalza: Gedenken an 9. November in verschiedenen Dimensionen

Durch diese Pressekonferenz fällt die Mauer: Günter Schabowski, Sprecher des Politbüros der SED, verkündet am Abend des 9. November 1989 stammelnd, dass jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) ausreisen kann. Vier Stunden später öffnet sich der Schlagbaum ­am Grenzübergang an der Bornholmer Straße/Bösebrücke in Berlin. Tausende von Menschen überschreiten die Grenze und werden auf der West-Berliner Seite mit Jubel begrüßt.

Diese legendäre Pressekonferenz ist am Samstagabend in der Marktkirche in Bad Langensalza nachgesprochen worden. Die ökumenische Andacht gehörte zur Veranstaltungsreihe, welche die Stadt Bad Langensalza, die katholische und die evangelische Kirche zusammen zur Erinnerung an den Wendeherbst 1989 organisiert haben.

Da der 9. November mehrfach ein schicksalreiches Datum ist, war die Andacht dem Gedenken in verschiedenen Dimensionen gewidmet. Die erste Station beleuchtete unter dem Motto „Von der Monarchie zur Demokratie“ das Jahr 1918. Damals erhoben Menschen ihre Stimme und verlangten die Parlamentarisierung der Gesellschaft. Am 9. November jenen Jahres wurde vom Balkon der Reichskanzlei die Republik ausgerufen. Der Kaiser musste abdanken.

Die zweite Station war dem 9. November 1938 gewidmet, als im gesamten Deutschen Reich die Synagogen brannten. Die Pogromnacht war der Beginn des größten Völkermords in Europa. Sechs Millionen Juden wurden Opfer des Nationalsozialmus.

Respekt und Toleranz nötig bei Begegnung

Die dritte Station hatte den „Aufbruch in Demokratie und Freiheit“ zum Thema. Diese beleuchtete die jüngsten Ereignisse des 9. November im Jahr 1989, als die DDR-Bürger friedlich die Wende herbeigeführt hatten.

Es waren leise Töne, mit denen an die verschiedenen Dimension erinnert wurde. Sprechmotette und Lesungen aus Reden wie etwa aus Thomas Manns Essay „Zur jüdischen Frage“ wurden vorgetragen.

Der zweite Teil der Veranstaltung fand dann im Keller des Rathauses statt, wo es um Eckdaten der Wende in Bad Langensalza ging. Auch frühere Stadträte waren gekommen. „Wichtig ist, dass wir aus der Geschichte lernen, dass wir uns trotz aller Unterschiedlichkeiten mit Respekt und Toleranz begegnen müssen“, sagte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos).

Gunther Wurschi vom Vorbereitungsteam der Veranstaltungsreihe lobte im Gespräch mit unserer Zeitung die gelungene Zusammenarbeit von Kirche und Stadt, die auch deutliches Signal für die Demokratie sein sollte. Diese Kooperation sei nicht selbstverständlich. Denn in Thüringen gebe es Städte, in denen Kirchen und Stadt separate Veranstaltungen geplant hatten.

Auch freut er sich über die Resonanz bei den Veranstaltungen zum Wendeherbst 1989. Viele hätten sich bei ihm bedankt für die Vielfalt. Denn es gab Vorträge, Lesungen und Diskussionsrunden. Das Konzert mit Barbara Thalheim unter dem Titel „Voll*Jährig“ beendet dann am 15. November die Veranstaltungsreihe.

Am Samstagvormittag hatte der Kulturverein Stadtmauerturm in Kooperation mit dem Burgtheater-Kino zur Aufführung des Films „Wir sind Juden aus Breslau“ eingeladen, der das Schicksal von 14 Juden aus Breslau dokumentiert, die den Holocaust überlebten. Es ist Tradition, dass der Kulturverein zusammen mit den Kirchen bei einem Stadtrundgang an die Reichspogromnacht erinnert. Wegen des Gedenkens zu 30 Jahren friedliche Revolution fand die Suche nach Spuren jüdischen Lebens in diesem Jahr aber nicht statt.

In Bad Langensalza hat sich im Gegensatz zu Mühlhausen nie eine jüdische Gemeinde gebildet, weil die Stadt zu klein war. Zu den Spuren des jüdischen Lebens zählt beispielsweise der Weg von der Jüdengasse über das Klagetor weiter zum Jüdenhügel. Auch erinnern Stolpersteine in der Bergstraße und der Rathausgasse an das Schicksal vertriebener Bad Langensalzaer jüdischen Glaubens.

Nächste Veranstaltung zum Wendeherbst 1989 in Bad Langensalza: „Voll*Jährig“, Konzert mit Barbara Thalheim am Freitag, 15. November, um 19.30 Uhr in der Gottes- ackerkirche