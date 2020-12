Bad Langensalza könnte Wasserstoff-Modellregion werden

Auf diesem Areal im Gewerbegebiet Bad Langensalza Nord will sich die Firma „Power to X“ niederlassen.

Das Projekt „Power to X“ im Gewerbegebiet Nord brachte der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung voran. Er beriet hinter verschlossenen Türen über den Durchführungsvertrag mit dem Investor, der den Bebauungsplan für das Vorhaben ebenso finanzieren muss wie die nötige Infrastruktur. Wenn der Stadtrat am 10. Dezember zustimmt, kann der Bebauungsplan in Kraft treten.