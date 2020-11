Bad Langensalzaer Lions-Club unterstützt Tafel-Wunschprojekt

Noch bis 30. November ist der Lions-Adventskalender erhältlich. Hinter jedem der 24 Türchen befinden sich ein bis drei Preise - von Technik über Einkaufsgutscheine bis hin zum Hauptgewinn am Heiligend Abend. Welche Kalendernummer an welchem Tag gewinnt, wird vom 1. bis 24. Dezember unter anderem in dieser Zeitung bekannt gemacht.

Käufer eines Kalenders unterstützen soziale Projekte. Auch im Advent ist der Club aktiv. „Eigentlich hatten wir vor, für Schüler das Burgtheater-Kino zu buchen. Daraus wird nun wegen der Corona-Bestimmungen nichts. Stattdessen wollen wir uns am Wunschbaum-Projekt der Thüringer Arbeitsloseninitiative beteiligen, die die Tafel in Bad Langensalza betreibt“, sagt Lions-Gründungspräsident Rolf Krause.