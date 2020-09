Bad Langensalzas Händler und Gastronomen zufrieden mit Heimat-Shoppen

Bad Langensalza. Viele Menschen zog es trotz der Einschränkungen am Samstag in die Innenstadt zum Einkaufsbummel. Die Erwartungen waren anders.

Der Gewerbeverein Altstadtring in Bad Langensalza ist zufrieden mit dem Aktionstag Heimat-Shoppen am vergangenen Samstag. „Ich denke, wir können dem Tag den Stempel ‘erfolgreich’ verpassen“, resümierte der Vorsitzende Christian König am Montag. Er räumte ein, dass die Händler und Gastronomen ihre Erwartungen an den lokalen Einkaufsbummel niedrig angesetzt hatten. Denn die fünfte Auflage der von der Industrie- und Handelskammer unterstützten Aktion stand im Zeichen der Pandemie.