So banal es klingt – das Wässern der Pflanzen ist ein essenzieller Bestandteil der Buga-Vorbereitungen. Die Trockenheit bereitet den Mitarbeitern des Gartenbauamtes Sorgen. Im Bild ist Erik Schmauch im Japanischen Garten.

Während der Bundesgartenschau im kommenden Jahr sollen in der Stadt thematische Gärten entstehen, als Ergänzung zu den bestehenden Grünanlagen. Das kündigten Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) und Ingo Günther vom Fachbereich Gartenbau am Dienstag an.