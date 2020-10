Busfahrt von Bad Langensalza nach Lauscha abgesagt

Die Volkssolidarität Bad Langensalza hat ihr Programm für kommenden Donnerstag, den 22. Oktober, abgesagt. Ursprünglich war eine Busfahrt ab Bad Langensalza ins südthüringische Lauscha in die Neue Farbglashütte vorgesehen. Geplant waren eine Führung, Zeit zum Einkaufsbummel und ein Mittagessen. Dieses Programm werde nun aufgrund der Corona-Gegebenheiten nicht stattfinden, teilte Renate Cyprian, Mitarbeiterin der Volkssolidarität, am Montag mit. Über den Stand der anderen geplanten Ausflüge werde rechtzeitig informiert, so Renate Cyprian.